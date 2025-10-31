Más de 200 píldoras de fentanilo incautadas durante parada de tráfico

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado El Paso dicen que incatuaron una variedad de drogas, incluyendo fentanilo, durante una parada de tráfico el domingo en la noche.

Diputados dicen que pararon a un vehículo cuando notaron un pedazo de aluminio quemado a simple vista.

Tras registrar el carro, diputados encontraron bolsitas de drogas, una balanza, un libro de contabilidad, y efectivo.

La pasejera, Keri Shay de 24 años, presuntamente tenía una arma de fuego en su cintura aunque es condenada. Diputados dicen que también encontraron píldoras de fentanilo y parafernalia en su persona. Dicen que el conductor, Juan Gonzales-Gomez de 26 años, tenia cocaina en su persona.

Diputados dicen que en total encontraron más de 200 píldoras de fentanilo, píldoras Xanax, cocaína, PCP, metanfetamina, heroína y $5,800.

Ambos, Gonzales-Gomes y Shay enfrentan varios cargos y tienen una fianza de $50,000.