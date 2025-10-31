Hombre buscado por 11 cargos de intento de asesinato arrestado en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Policía de Colorado Springs dice que la investigación de un tiroteo en el 2023 resultó con el arresto de un hombre de 20 años, quien ahora enfrenta 11 cargos de intento de asesinato.

Oficiales del Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) dicen que Joshua Saucier fue detenido el jueves 30 de octubre, cerca de la intersección de Fountain Boulevard y South Academy Boulevard.

Uniformados dicen que detectives actualizaron varias órdenes de registro en conexión del caso, una arma de fuego y otros tipos de artículos relacionados con armas fueron recuperados.

Las autoridades aún no han publicado detalles sobre el tiroteo de 2023 que dio lugar a los cargos, como lo que exactamente ocurrió y dónde ocurrió.

Sin embargo, CSPD confirma que Saucier ahora enfrenta 11 cargos de intento de asesinato en el primer grado y un cargo por disparo ilegal con una arma de fuego.