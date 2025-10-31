Cierre en punto de entrada en Fort Carson levantada tras ingreso de un vehículo

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO) - La entrada 3 de Fort Carson estaba cerrada tras un vehículo ingresando sin reportarse.

Según un portavoz de Fort Carson, no está claro cuándo el vehículo ingresó pero desde las 6 de la mañana las autoridades estaban en búsqueda del vehículo.

Durante el cierre televidentes reportaron que si podrían entrar a Fort Carson alrededor de las 6:20 a.m. el portavoz luego confirmó que sí estaban dejando personas entrar pero nadie podría salir.

El cierre fue levantado alrededor de las 7:30 a.m.