Noticias Locales

Caza de venado bura suspendida en Fort Carson debido al cierre del gobierno

CPW
By
New
Published 9:02 AM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - El Departamento de Parques y Vida Silvestre (CPW) ofrece reembolsos para licensias de venado bura debido al cierre del gobierno.

En un comunicado departe de CPW, dicen que toda la caza esta suspendida en Fort Carson y el Canyon Piñon por el cierre del gobierno.

CPW está ofreciendo reembolsos para aquellos con licencias de cazar venado bura; la temporada empieza el 11 de octubre y corre hasta el 19 de octubre. Para solicitar un reembolso uno tiene que ir en persona a una oficina de CPW o llenar un formulario y enviarlo por correo no mas tardado del 11 de octubre.

Dependiendo de cuánto dure el cierre del gobierno, la temporada de caza mayor podría ser impactada similarmente, según CPW.

Para más informacion puede llamar a las oficina de CPW en Colorado Springs (719) 227-5200 o la oficina en Pueblo al (719) 561-5300.

Ivette Saucedo

