Regresa el Festival Chiles y Frijoles en Pueblo

PUEBLO, Colo. (KTLO) - Vendedores y camiones de comida llegaron temprano el viernes para empezar de instalarse por los próximos tres días para el Festival anual Chiles y Frijoles.

Por más de 30 años, la ciudad de Pueblo ha promovido a los agricultores de alrededor que brindan productos frescos para todos los residentes. Cuando primero empezó el festival solo atraía alrededor de 100 personas, ahora la celebración dura tres días y atrae a más de 150,000 personas.

El Director de Membresías de la Cámara de Comercio de Pueblo Mayor, Danny Saenz, nos dice que personas vienen de varios estados y vendedores de hasta otros países. "Tenemos vendedores que vienen de todas partes del mundo, tenemos uno que viene de África. 50 bandas vienen a tocar música aquí en el festival. Hay muchas cosas, pero el principio ... es para la comida y el chile."

Pueblo Chile and Frijoles Festival

El festival está ubicado en el centro de Pueblo, comienza este viernes a las 3 p.m. - 12 a.m.

El 31 Festival Chiles y Frijoles ofrece eventos, música, entretenimiento, vendedores, concursos y camiones de comida y chile! Para más información y para comprar boletos, haga clic aquí.