Dos de tres sospechosos de tiroteo en el parque Memorial arrestados

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Policía de Colorado Springs dice que un grupo de tres jóvenes disparó más de 30 balas a un vehículo con personas dentro en el parque Memorial hace cinco meses. Dos del grupo fueron arrestados mientras el Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) sigue buscando al tercero.

Según CSPD, el tiroteo ocurrió en la noche del 21 de abril. Investigadores dicen que los tres jóvenes tenían posesión de armas de fuego, dispararon más de 30 balas a un auto estacionado en el parque Memorial con dos personas dentro.

CSPD dice que ambas víctimas fueron lesionadas por los disparos pero no a riesgo de sus vidas.

Tras recibir reportes del tiroteo, investigadores identificaron a los sospechosos y obtuvieron órdenes de arresto con estatus de no fianza para los tres.

Según CSPD, uno de los jóvenes ya estaba bajo libertad condicional por delitos anteriores y era sospechoso de varios casos de ingreso y robo. El sospechoso fue ubicado y arrestado tras una operación de vigilancia al lado oeste de la avenida Colorado.

Otro de los sospechosos, quien también fue buscado por intento de asesinato con una arma de fuego, se entregó a las autoridades el 15 de septiembre. El proximo dia un juez ordenó que sea liberado por fianza reconocida.

Uniformados dicen que siguen buscando al tercer sospechoso.

Ni uno de los sospechosos ha sido identificado por su edad cuando ocurrió el tiroteo.