Perro rescatado del techo del centro comercial Citadel Mall

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Un perro regreso a su casa tras ser rescatado de un lugar inesperado durante el fin de semana, esta en el techo del centro comercial Citadel Mall.

Según empleados con la Sociedad Humanitaria de la Region de Pikes Peak (HSPRR) y uniformados respondieron a la llamada el domingo cuando un seguridad se dio cuenta del perro en el techo con temperaturas en los altos 90's.

Aunque uniformados no saben exactamente como llego al techo, ellos pudieron seguramente rescatarla acercándose con el perro con agua y una correa.

Revisaron por si tenia un collar con información y revelo que su nombre era Lila, fue reportada desaparecida la semana anterior. Su dueña emitió un reporte de que estaba desaparecida y lo publico en sitios de mascotas desaparecidos en los días antes de ser rescatada.

Empleados con el HSPPR quiere recordar lo importante de mantener a sus mascotas seguros con un collar y microchip con informacion, y reporta su mascota desaparecido lo más pronto posible.