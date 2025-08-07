Skip to Content
Noticias Locales

Dos heridos tras un choque de avioneta en el Condado Costilla

Costilla county sheriff’s office
By
New
Published 2:01 PM

CONDADO COSTILLA, Colo. (KTLO) - Oficiales con la Oficina del Alguacil del Condado Costilla reportan que una avioneta con tres a bordo choco, dos de ellos fueron trasladados a un hospital cercano.

Según los oficiales dicen que la avioneta choco a lado sur-oeste del condado cerca de Mesita.

El alguacil del condado dice que recibieron el reporte de un avioneta con paracaídas cerca de la calle Blackhawk. Descubrieron que la avioneta venia de Santa Fe, Nuevo México y desplegó el paracaídas a 8,000 pies de altitud.

El departamento confirmo que oficiales con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) están en rumbo hacia el accidente.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Ivette Saucedo

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.