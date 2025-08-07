Dos heridos tras un choque de avioneta en el Condado Costilla

CONDADO COSTILLA, Colo. (KTLO) - Oficiales con la Oficina del Alguacil del Condado Costilla reportan que una avioneta con tres a bordo choco, dos de ellos fueron trasladados a un hospital cercano.

Según los oficiales dicen que la avioneta choco a lado sur-oeste del condado cerca de Mesita.

El alguacil del condado dice que recibieron el reporte de un avioneta con paracaídas cerca de la calle Blackhawk. Descubrieron que la avioneta venia de Santa Fe, Nuevo México y desplegó el paracaídas a 8,000 pies de altitud.

El departamento confirmo que oficiales con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) están en rumbo hacia el accidente.