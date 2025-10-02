Sundry Photography // Shutterstock

How much house does $500,000 buy you in Denver?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don’t look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it’s not nearly enough. But what about Denver?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Denver right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

5512 Salem St, Denver, CO 80239

– Price: $500,000

– 5 bedrooms, 2.5 bathrooms

– Square feet: 2,632

– See 5512 Salem St, Denver, CO 80239 on Redfin.com

6277 Kirk St, Aurora, CO 80019

– Price: $500,000

– 4 bedrooms, 4.3 bathrooms

– Square feet: 1,948

– See 6277 Kirk St, Aurora, CO 80019 on Redfin.com

9923 Truckee St, Commerce City, CO 80022

– Price: $500,000

– 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

– Square feet: 2,347

– See 9923 Truckee St, Commerce City, CO 80022 on Redfin.com

28958 Buffalo Park Rd, Evergreen, CO 80439

– Price: $500,000

– 4 bedrooms, 2 bathrooms

– Square feet: 1,892

– See 28958 Buffalo Park Rd, Evergreen, CO 80439 on Redfin.com

17557 E Chenango Dr, Aurora, CO 80015

– Price: $500,000

– 4 bedrooms, 2 bathrooms

– Square feet: 1,662

– See 17557 E Chenango Dr, Aurora, CO 80015 on Redfin.com

9793 E Carolina Pl, Aurora, CO 80247

– Price: $500,000

– 3 bedrooms, 3.5 bathrooms

– Square feet: 2,270

– See 9793 E Carolina Pl, Aurora, CO 80247 on Redfin.com

2237 Peregrine Dr, Brighton, CO 80601

– Price: $500,000

– 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

– Square feet: 1,876

– See 2237 Peregrine Dr, Brighton, CO 80601 on Redfin.com

12555 Eastlake Dr, Thornton, CO 80241

– Price: $500,000

– 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

– Square feet: 1,526

– See 12555 Eastlake Dr, Thornton, CO 80241 on Redfin.com

17135 W 91St Ln, Arvada, CO 80007

– Price: $500,000

– 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

– Square feet: 1,371

– See 17135 W 91St Ln, Arvada, CO 80007 on Redfin.com

17995 E 107Th Pl, Commerce City, CO 80022

– Price: $500,000

– 3 bedrooms, 2.3 bathrooms

– Square feet: 2,394

– See 17995 E 107Th Pl, Commerce City, CO 80022 on Redfin.com

8055 E 128Th Pl, Thornton, CO 80602

– Price: $500,000

– 3 bedrooms, 2.3 bathrooms

– Square feet: 1,932

– See 8055 E 128Th Pl, Thornton, CO 80602 on Redfin.com

1983 S Poplar Ct, Denver, CO 80224

– Price: $500,000

– 3 bedrooms, 2.3 bathrooms

– Square feet: 1,327

– See 1983 S Poplar Ct, Denver, CO 80224 on Redfin.com

7409 Pierce St, Arvada, CO 80003

– Price: $500,000

– 3 bedrooms, 2 bathrooms

– Square feet: 2,429

– See 7409 Pierce St, Arvada, CO 80003 on Redfin.com

26787 E Maple Ave, Aurora, CO 80018

– Price: $500,000

– 3 bedrooms, 2 bathrooms

– Square feet: 1,686

– See 26787 E Maple Ave, Aurora, CO 80018 on Redfin.com

902 Virginia St, Idaho Springs, CO 80452

– Price: $500,000

– 3 bedrooms, 2 bathrooms

– Square feet: 1,497

– See 902 Virginia St, Idaho Springs, CO 80452 on Redfin.com

5515 Zuni St, Denver, CO 80221

– Price: $500,000

– 3 bedrooms, 2 bathrooms

– Square feet: 1,152

– See 5515 Zuni St, Denver, CO 80221 on Redfin.com

545 Tregay St, Silver Plume, CO 80476

– Price: $500,000

– 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

– Square feet: 1,797

– See 545 Tregay St, Silver Plume, CO 80476 on Redfin.com

2516 S Stuart St, Denver, CO 80219

– Price: $500,000

– 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

– Square feet: 1,009

– See 2516 S Stuart St, Denver, CO 80219 on Redfin.com

3429 Ave D, Kittredge, CO 80457

– Price: $500,000

– 3 bedrooms, 1 bathroom

– Square feet: 1,100

– See 3429 Ave D, Kittredge, CO 80457 on Redfin.com

5155 W Quincy Ave, Denver, CO 80236

– Price: $500,000

– 2 bedrooms, 2.5 bathrooms

– Square feet: 2,148

– See 5155 W Quincy Ave, Denver, CO 80236 on Redfin.com

2783 W Long Dr, Littleton, CO 80120

– Price: $500,000

– 2 bedrooms, 2.3 bathrooms

– Square feet: 2,228

– See 2783 W Long Dr, Littleton, CO 80120 on Redfin.com

1245 Utica St, Denver, CO 80204

– Price: $500,000

– 2 bedrooms, 2 bathrooms

– Square feet: 1,050

– See 1245 Utica St, Denver, CO 80204 on Redfin.com

12983 W Ida Ave, Littleton, CO 80127

– Price: $500,000

– 2 bedrooms, 2 bathrooms

– Square feet: 976

– See 12983 W Ida Ave, Littleton, CO 80127 on Redfin.com

3522 N Buchanan Way, Aurora, CO 80019

– Price: $500,000

– 2 bedrooms, 1.8 bathrooms

– Square feet: 1,517

– See 3522 N Buchanan Way, Aurora, CO 80019 on Redfin.com

567 Forest Dr, Bailey, CO 80421

– Price: $500,000

– 2 bedrooms, 1.8 bathrooms

– Square feet: 1,108

– See 567 Forest Dr, Bailey, CO 80421 on Redfin.com

1555 Shelton Dr, Bailey, CO 80421

– Price: $500,000

– 2 bedrooms, 1 bathroom

– Square feet: 1,776

– See 1555 Shelton Dr, Bailey, CO 80421 on Redfin.com

1020 Kipling St, Lakewood, CO 80215

– Price: $500,000

– 2 bedrooms, 1 bathroom

– Square feet: 796

– See 1020 Kipling St, Lakewood, CO 80215 on Redfin.com

5612 Carr St, Arvada, CO 80002

– Price: $500,000

– 2 bedrooms, 1 bathroom

– Square feet: 719

– See 5612 Carr St, Arvada, CO 80002 on Redfin.com

2715 Blake St, Denver, CO 80205

– Price: $500,000

– 1 bedroom, 1 bathroom

– Square feet: 1,088

– See 2715 Blake St, Denver, CO 80205 on Redfin.com

940 Puma Hls Rd, Lake George, CO 80827

– Price: $500,000

– 1 bedroom, 1 bathroom

– Square feet: 600

– See 940 Puma Hls Rd, Lake George, CO 80827 on Redfin.com

This story was

produced by

Redfin Real Estate and reviewed and

distributed by Stacker.