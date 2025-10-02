How much house does $500,000 buy you in Denver?
Sundry Photography // Shutterstock
How much house does $500,000 buy you in Denver?
Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don’t look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it’s not nearly enough. But what about Denver?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Denver right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
5512 Salem St, Denver, CO 80239
– Price: $500,000
– 5 bedrooms, 2.5 bathrooms
– Square feet: 2,632
– See 5512 Salem St, Denver, CO 80239 on Redfin.com
6277 Kirk St, Aurora, CO 80019
– Price: $500,000
– 4 bedrooms, 4.3 bathrooms
– Square feet: 1,948
– See 6277 Kirk St, Aurora, CO 80019 on Redfin.com
9923 Truckee St, Commerce City, CO 80022
– Price: $500,000
– 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
– Square feet: 2,347
– See 9923 Truckee St, Commerce City, CO 80022 on Redfin.com
28958 Buffalo Park Rd, Evergreen, CO 80439
– Price: $500,000
– 4 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 1,892
– See 28958 Buffalo Park Rd, Evergreen, CO 80439 on Redfin.com
17557 E Chenango Dr, Aurora, CO 80015
– Price: $500,000
– 4 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 1,662
– See 17557 E Chenango Dr, Aurora, CO 80015 on Redfin.com
9793 E Carolina Pl, Aurora, CO 80247
– Price: $500,000
– 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
– Square feet: 2,270
– See 9793 E Carolina Pl, Aurora, CO 80247 on Redfin.com
2237 Peregrine Dr, Brighton, CO 80601
– Price: $500,000
– 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
– Square feet: 1,876
– See 2237 Peregrine Dr, Brighton, CO 80601 on Redfin.com
12555 Eastlake Dr, Thornton, CO 80241
– Price: $500,000
– 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
– Square feet: 1,526
– See 12555 Eastlake Dr, Thornton, CO 80241 on Redfin.com
17135 W 91St Ln, Arvada, CO 80007
– Price: $500,000
– 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
– Square feet: 1,371
– See 17135 W 91St Ln, Arvada, CO 80007 on Redfin.com
17995 E 107Th Pl, Commerce City, CO 80022
– Price: $500,000
– 3 bedrooms, 2.3 bathrooms
– Square feet: 2,394
– See 17995 E 107Th Pl, Commerce City, CO 80022 on Redfin.com
8055 E 128Th Pl, Thornton, CO 80602
– Price: $500,000
– 3 bedrooms, 2.3 bathrooms
– Square feet: 1,932
– See 8055 E 128Th Pl, Thornton, CO 80602 on Redfin.com
1983 S Poplar Ct, Denver, CO 80224
– Price: $500,000
– 3 bedrooms, 2.3 bathrooms
– Square feet: 1,327
– See 1983 S Poplar Ct, Denver, CO 80224 on Redfin.com
7409 Pierce St, Arvada, CO 80003
– Price: $500,000
– 3 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 2,429
– See 7409 Pierce St, Arvada, CO 80003 on Redfin.com
26787 E Maple Ave, Aurora, CO 80018
– Price: $500,000
– 3 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 1,686
– See 26787 E Maple Ave, Aurora, CO 80018 on Redfin.com
902 Virginia St, Idaho Springs, CO 80452
– Price: $500,000
– 3 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 1,497
– See 902 Virginia St, Idaho Springs, CO 80452 on Redfin.com
5515 Zuni St, Denver, CO 80221
– Price: $500,000
– 3 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 1,152
– See 5515 Zuni St, Denver, CO 80221 on Redfin.com
545 Tregay St, Silver Plume, CO 80476
– Price: $500,000
– 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
– Square feet: 1,797
– See 545 Tregay St, Silver Plume, CO 80476 on Redfin.com
2516 S Stuart St, Denver, CO 80219
– Price: $500,000
– 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
– Square feet: 1,009
– See 2516 S Stuart St, Denver, CO 80219 on Redfin.com
3429 Ave D, Kittredge, CO 80457
– Price: $500,000
– 3 bedrooms, 1 bathroom
– Square feet: 1,100
– See 3429 Ave D, Kittredge, CO 80457 on Redfin.com
5155 W Quincy Ave, Denver, CO 80236
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
– Square feet: 2,148
– See 5155 W Quincy Ave, Denver, CO 80236 on Redfin.com
2783 W Long Dr, Littleton, CO 80120
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 2.3 bathrooms
– Square feet: 2,228
– See 2783 W Long Dr, Littleton, CO 80120 on Redfin.com
1245 Utica St, Denver, CO 80204
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 1,050
– See 1245 Utica St, Denver, CO 80204 on Redfin.com
12983 W Ida Ave, Littleton, CO 80127
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 976
– See 12983 W Ida Ave, Littleton, CO 80127 on Redfin.com
3522 N Buchanan Way, Aurora, CO 80019
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 1.8 bathrooms
– Square feet: 1,517
– See 3522 N Buchanan Way, Aurora, CO 80019 on Redfin.com
567 Forest Dr, Bailey, CO 80421
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 1.8 bathrooms
– Square feet: 1,108
– See 567 Forest Dr, Bailey, CO 80421 on Redfin.com
1555 Shelton Dr, Bailey, CO 80421
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 1 bathroom
– Square feet: 1,776
– See 1555 Shelton Dr, Bailey, CO 80421 on Redfin.com
1020 Kipling St, Lakewood, CO 80215
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 1 bathroom
– Square feet: 796
– See 1020 Kipling St, Lakewood, CO 80215 on Redfin.com
5612 Carr St, Arvada, CO 80002
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 1 bathroom
– Square feet: 719
– See 5612 Carr St, Arvada, CO 80002 on Redfin.com
2715 Blake St, Denver, CO 80205
– Price: $500,000
– 1 bedroom, 1 bathroom
– Square feet: 1,088
– See 2715 Blake St, Denver, CO 80205 on Redfin.com
940 Puma Hls Rd, Lake George, CO 80827
– Price: $500,000
– 1 bedroom, 1 bathroom
– Square feet: 600
– See 940 Puma Hls Rd, Lake George, CO 80827 on Redfin.com
This story was
produced by
Redfin Real Estate and reviewed and
distributed by Stacker.