Colombia vs. Uzbekistán, por el Grupo K del Mundial 2026: previa, alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Colombia tendrá su tan esperado estreno en el Mundial 2026 con un partido que representa un alto riesgo. Es cierto que Uzbekistán es una debutante absoluta de la cual se sabe muy poco, pero en el banco tendrá a una leyenda que sabe lo que es jugar y ganar una Copa del Mundo, por lo que los asiáticos están más que preparados para salir a competir.

Colombia llega al debut con varios interrogantes y la sensación de que el mejor momento de la era de Néstor Lorenzo como entrenador ya pasó, pero con todo el talento que tienen los cafeteros, nadie le quitará la ilusión a su afición.

Luis Díaz llevará la bandera futbolística después de un primer año fantástico en el Bayern Munich, donde cerró la temporada con 26 goles y 23 asistencias en 51 partidos, números de un jugador fuera de serie. Además, volverá a decir presente el máximo goleador histórico de Colombia en la Copa del Mundo, James Rodríguez, de no tan buen año, aunque es difícil olvidar el nivel al que llegó en la Copa América 2024.

Precisamente, el torneo continental pareció marcar un punto de inflexión en el seleccionado, que perdió la final ante Argentina y luego pareció que nunca volvió a recuperar esa versión ofensiva y segura de sí misma. Después de la Copa América inició un recorrido vertiginoso con cuatro derrotas y cuatro empates en 12 partidos en las eliminatorias, que la obligó a hacer cuentas hasta la última doble fecha de partidos.

De allí en más, cosechó buenos resultados en los amistosos previos al Mundial, con triunfos ante Jordania, Costa Rica, Australia, Nueva Zelandia y México, y un empate ante Canadá. Pero la realidad marca que cuando enfrentó a selecciones más poderosas, como Croacia y Francia, mordió el polvo.

Enfrente estará Uzbekistán, que cerró las eliminatorias con apenas una derrota en 16 partidos. Sin embargo, en el camino al Mundial perdió a los dos entrenadores que la guiaron en ese proceso, Srecko Katanec y Timur Kapadze. La federación no tuvo mejor idea que apostar por un entrenador que ya sabe de Mundiales, el italiano Fabio Cannavaro.

La era del campeón del mundo como DT uzbeko lleva ya ocho partidos (todos amistosos), con tres triunfos (uno de ellos ante Egipto), dos empates y tres derrotas (estas ante Países Bajos, Uruguay y Canadá). Suele apostar por una defensa de tres hombres, que cuando el equipo se repliega pasa a tener cinco, y un mediocampo poblado de futbolistas, con lo que Colombia necesitará saltear líneas con frecuencia.

Dos nombres resaltan dentro la nómina asiática: Abdukodir Khusanov, defensor del Manchester City, y Eldor Shomurodov, el capitán y hombre del Basaksehir FK de Turquía, quien le aporta gol: lleva 44 en 92 partidos con la selección.

Será un partido clave, porque ambas selecciones comparten grupo con Portugal, candidata a pelear por el título, y la República Democrática del Congo, a priori la más accesible. Si hay empate y luego se dan resultados lógicos, los cafeteros luego tendrán que hacer cuentas de goles con Uzbekistán, mientras que una derrota condenará al perdedor a tener que buscar algún punto ante Cristiano Ronaldo y compañía.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov, Farrukh Sayfiev; Abbosek Fayzullaev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

10 p.m. de Miami.

7 p.m. de Los Ángeles.

8 p.m. de Ciudad de México

9 p.m. de Bogotá.

11 p.m. de Buenos Aires.

4 a.m. (ya jueves) de Madrid.

En Estados Unidos se transmitirá por Telemundo (DirecTV) y Fubo.

En Colombia podrá verse por Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión y Deportes RCN mientras que en México Televisa Univision (ViX) y TV Azteca serán las opciones.

En Argentina irá por DSports, DGO y Paramount+; y en España por DAZN.

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