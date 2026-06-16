Varios arrestados por comentarios sobre planificar un ataque en el evento de la UFC, en la Casa Blanca, según una fuente

Por Holmes Lybrand, Kaanita Iyer y Hannah Rabinowitz, CNN

Funcionarios federales han arrestado a varias personas que, según afirman, discutieron planes para atacar el evento de lucha de la UFC en la Casa Blanca, incluso mediante el uso de drones y un hombre armado, dijo a CNN un funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley.

Un equipo que incluía al Servicio Secreto y al FBI descubrió mensajes en los que varios individuos discutían el complot, según el funcionario.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó los arrestos en una publicación en X, añadiendo que el esfuerzo para detener los “ataques presuntamente planeados” fue una “operación multiestatal” e involucró a personas ajenas al área de la ciudad de Washington.

La fuente policial federal dijo que el grupo discutió en mensajes la posibilidad de acoplar cargas letales a drones para causar pánico masivo, así como utilizar a un hombre armado para disparar contra la multitud. Por el momento, no está claro cuán avanzada estaba la planificación del grupo antes de que las autoridades tuvieran conocimiento de los mensajes.

Se espera que los cargos se hagan públicos durante la mañana de este martes, dijo a CNN otra persona familiarizada con la situación. Los arrestos se realizaron en cuatro distritos federales.

El FBI se negó a proporcionar detalles adicionales. Fox News fue el primer medio en informar sobre los posibles ataques frustrados.

Alrededor de 100.000 personas se reunieron para el evento de lucha de la UFC, que se celebró el domingo como parte de la programación del 250º aniversario de Estados Unidos. También coincidió con el 80º cumpleaños del presidente Donald Trump.

El evento, que tuvo lugar en un estadio construido en el jardín sur de la Casa Blanca, también incluyó un festival para aficionados en la Elipse.

El Servicio Secreto se encargó de toda la seguridad en los terrenos de la Casa Blanca, mientras que la Policía de Parques lideró la seguridad en la Elipse, según informó anteriormente CNN. La Policía Metropolitana de la ciudad de Washington se ocupó de todo lo que estaba fuera de la Elipse, incluidos varios cierres de calles.

Hacer realidad la visión de Trump requirió unos 19 meses de planificación y semanas de montaje. El costo, de aproximadamente US$ 60 millones, fue asumido por la UFC, aunque el Gobierno federal se encargó de los “servicios médicos y de primeros auxilios, las fuerzas del orden y la seguridad”, según Joshua Fisher, director de Gestión y Administración de la Casa Blanca.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

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