Qué observar en las primarias del martes en Georgia, Alabama, Oklahoma y Washington

Por Eric Bradner, CNN

Hace cuatro años, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, sobrevivió al intento del presidente Donald Trump de derrocarlo en las primarias republicanas. Sin embargo, el candidato elegido personalmente por Kemp para las primarias al Senado del martes podría no tener la misma suerte.

Los votantes del estado de Georgia emitirán sus votos el martes en dos segundas vueltas clave de las primarias republicanas: elegir quién se enfrentará al senador demócrata Jon Ossoff en la que será una de las contiendas senatoriales más seguidas del país en noviembre, y elegir un candidato en la carrera por la gobernación, donde Trump y Kemp, cuyo mandato está limitado, están alineados.

El estado es el centro de atención en un día en el que los votantes de Washington, elegirán a su próximo alcalde; los de Alabama y Oklahoma, estados tradicionalmente republicanos, seleccionarán a sus candidatos en importantes contiendas electorales; y un distrito congresional de California podría cubrir una vacante.

Esto es lo que hay que tener en cuenta en las primarias del martes.

En la segunda vuelta de las primarias republicanas para el Senado en Georgia, donde se enfrentarán a Ossoff, considerado por muchos como un posible aspirante a la presidencia en 2028, Trump respaldó el domingo al representante Mike Collins, mientras que Kemp apoyó al exentrenador de fútbol americano de la Universidad de Tennessee, Derek Dooley.

Esto ha convertido la contienda en una batalla indirecta entre Trump y Kemp, cuya rivalidad política se remonta a la negativa del gobernador a respaldar las falsas afirmaciones de Trump sobre un supuesto fraude electoral generalizado en Georgia durante las elecciones presidenciales de 2020.

Trump intentó, sin éxito, derrotar a Kemp en las primarias de 2022 reclutando al exsenador David Perdue para desafiar al titular republicano.

Las primarias al Senado presentan una marcada división ideológica.

Collins se ha alineado con la línea de Trump, mientras que Dooley afirma no haber votado en las elecciones presidenciales de 2016 y 2020.

Collins es considerado el favorito tras obtener más del 40 % de los votos en las primarias del 19 de mayo, frente al 30 % de Dooley.

El resultado final dependerá de los votantes conservadores del sureste rural de Georgia, donde un tercer candidato, el representante Buddy Carter, obtuvo los mejores resultados en las primarias, aunque no logró pasar a la segunda vuelta.

Los votantes republicanos de Georgia también están eligiendo a su candidato para reemplazar a Kemp.

Tanto Trump como Kemp han respaldado al vicegobernador Burt Jones. Sin embargo, este se enfrenta a un duro desafío por parte del empresario Rick Jackson, quien quedó rezagado con respecto a Jones por aproximadamente seis puntos porcentuales en las primarias.

Dicha contienda se caracterizó por una división geográfica: Jackson obtuvo sus mejores resultados en las zonas urbanas y suburbanas, mientras que Jones demostró ser más fuerte en los condados rurales.

El ganador republicano en esa contienda se enfrentará a la exalcaldesa demócrata de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, en noviembre.

Tras tres mandatos como alcaldesa de Washington, Muriel Bowser no se presentará a la reelección, dejando a los votantes de la ciudad, mayoritariamente demócratas, la tarea de elegir el martes entre siete candidatos en unas primarias por orden de preferencia para sucederla.

Los contendientes más conocidos son la concejala del Distrito 4, Janeese Lewis George, y el exconcejal general Kenyan McDuffie. La ciudad utilizará por primera vez el sistema de votación por orden de preferencia si ningún candidato supera el 50 %, lo que podría retrasar los resultados varios días.

McDuffie es visto como el candidato más moderado, cuyo apoyo incluye a dos exalcaldes y dos expresidentes del Comité Nacional Demócrata, mientras que Lewis George es una socialista democrática respaldada por varios sindicatos locales.

Si resulta victoriosa, su candidatura —junto con la de la concejala de Los Ángeles, Nithya Raman, para desbancar a la alcaldesa Karen Bass este otoño— plantearía la posibilidad de que tres de las ciudades más grandes del país sean gobernadas por socialistas democráticos, tras la victoria del alcalde Zohran Mamdani en Nueva York el año pasado.

La contienda electoral se produce en un momento en que Washington lidia con las amenazas de la administración Trump de intervenir más fuertemente en el distrito.

Trump, con quien Bowser ha intentado forjar una relación de cooperación, declaró a principios de este mes que, si Lewis George gana, “quizás retomaría el control de Washington y lo administraría a nivel federal”.

Quienquiera que gane, casi con toda seguridad se alzará con la victoria en noviembre en una ciudad donde la exvicepresidenta Kamala Harris obtuvo más del 90 % de los votos en las elecciones presidenciales de 2024.

Los votantes de Washington también elegirán a un candidato para suceder a Eleanor Holmes Norton, la veterana delegada sin derecho a voto de la ciudad en el Congreso. Cinco demócratas se postulan para ese puesto.

La segunda vuelta de las primarias republicanas entre el representante Barry Moore, respaldado por Trump, y el ex-SEAL de la Marina Jared Hudson en la contienda por el Senado de Alabama es otra prueba de hasta qué punto los votantes de un estado profundamente republicano están dispuestos a seguir el ejemplo del presidente.

Moore obtuvo la mayoría de los votos en las primarias del 19 de mayo, con un 39 % de apoyo frente al 26 % de Hudson.

Además, se ha beneficiado de millones de dólares en inversión publicitaria por parte de un grupo vinculado a las criptomonedas y otro respaldado por la influyente organización conservadora Club for Growth.

Los demócratas elegirán a su propio candidato en una segunda vuelta el martes, pero es casi seguro que el ganador republicano se impondrá en noviembre.

El escaño quedará vacante tras la renuncia del senador Tommy Tuberville, exentrenador de fútbol americano de Auburn, quien optó por postularse para gobernador.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, un republicano conservador que en ocasiones ha criticado a Trump, tiene un límite de mandatos, lo que da lugar a unas primarias muy abiertas para sucederle.

Trump se ha involucrado en la contienda, respaldando al exsenador estatal Mike Mazzei.

Pero entre los nueve aspirantes se encuentran otros contendientes republicanos bien conocidos, como el fiscal general del estado, Gentner Drummond; el exsecretario de Seguridad Pública del estado, Chip Keating, hijo de un exgobernador; y el expresidente de la Cámara de Representantes estatal, Charles McCall.

Mientras tanto, los republicanos de Oklahoma también están decidiendo las primarias para el Senado, luego de que Trump designara al exsenador Markwayne Mullin como su secretario de Seguridad Nacional.

El favorito respaldado por Trump es el representante Kevin Hern, cuya candidatura al Senado también ha dejado vacante el escaño del 1.er Distrito en la Cámara de Representantes.

Es casi seguro que los tres escaños permanecerán en manos republicanas este otoño.

En el Capitolio, muchas miradas estarán puestas en California, donde los votantes del Área de la Bahía emitirán su primera ronda de votos en la contienda para completar el mandato del exrepresentante Eric Swalwell.

El demócrata renunció al Congreso en abril y abandonó su candidatura a gobernador tras acusaciones de conducta sexual inapropiada, que él niega.

Es casi seguro que un demócrata se impondrá en las elecciones especiales, pero, dado que los republicanos ostentan una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes y cada voto es importante, la pregunta más importante es si algún candidato superará el 50 % para ganar directamente el martes, o si la contienda requerirá una segunda vuelta en agosto con los dos candidatos más votados.

Entre los aspirantes demócratas más conocidos se encuentran la senadora estatal Aisha Wahab, la exalcaldesa de Dublín, Melissa Hernandez, y la abogada Rakhi Israni Singh.

Los principales candidatos republicanos son Wendy Huang, exejecutiva del sector tecnológico, y Dena Maldonado, propietaria de una pequeña empresa.

Según el sistema de primarias de California, los dos candidatos más votados, independientemente de su partido, avanzarán a la siguiente ronda si nadie obtiene la mayoría.

En realidad, es la segunda vez en dos semanas que los votantes se pronuncian sobre esta contienda.

Los mismos cinco candidatos figuraban en la boleta de las primarias del 2 de junio para un mandato completo que comienza el próximo año, con Wahab y Hernández avanzando a la siguiente ronda. Wahab obtuvo el 38 % de los votos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.