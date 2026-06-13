Los aficionados de los Knicks celebran el tan esperado campeonato de la NBA en las calles de Nueva York

Por Alaa Elassar, CNN

Los aficionados eufóricos de los Knicks inundaron las calles de Nueva York la noche del sábado para celebrar el primer campeonato de la NBA del equipo en más de 50 años.

Para los aficionados reunidos en una fiesta multitudinaria frente al Madison Square Garden, fue una noche de emociones a flor de piel, dijo Shimon Prokupecz de CNN.

Cuando los Knicks aseguraron la victoria, la celebración estalló con aficionados chocando las manos mientras los cánticos se elevaban a su alrededor, dijo Prokupecz.

“Estoy hecho un desastre ahora mismo… Sabía que lo lograríamos”, dijo un aficionado a CNN en los momentos posteriores al pitido final.

El partido se jugó en Texas, pero los aficionados de los Knicks se reunieron en fiestas en toda la ciudad para ver al equipo remontar en el último cuarto y llevarse el título.

Antes del partido del sábado por la noche, Nueva York ya actuaba como una ciudad poseída, con señales de anticipación y emoción imposibles de ignorar.

Barricadas metálicas rodeaban el Madison Square Garden y había puntos de control policial alrededor de Penn Station, mientras las autoridades municipales se apresuraban para evitar una repetición del caos del miércoles por la noche, cuando decenas de aficionados fueron detenidos tras la histórica remontada de los Knicks.

Con la Copa del Mundo desarrollándose al otro lado del Hudson y un concierto con entradas agotadas de 5 Seconds of Summer dentro del Madison Square Garden, las calles de Nueva York eran un torbellino de colores y lealtades, mientras los seguidores de Brasil y Marruecos se mezclaban con los fieles de los Knicks en una rara colisión de dos de las mayores obsesiones deportivas del mundo y todo lo demás que una noche de sábado trae a la ciudad.

Miles de aficionados deportivos inundaron la zona cerca del Madison Square Garden desde temprano, convirtiendo una de las áreas más transitadas en un bullicioso mar de amarillo, rojo, naranja y azul mientras corrían para asegurarse los mejores asientos dentro de un área acordonada para la fiesta de visualización del sábado.

Aficionados al fútbol camino al primer partido de la Copa del Mundo en Nueva Jersey se movían entre la multitud vestidos con sus camisetas, mientras otros lucían su ropa de los Knicks y posaban frente a la meca del baloncesto.

Cuando los Knicks ganan, la ciudad se transforma.

Las bocinas de los autos se convierten en instrumentos de percusión y las escaleras de incendios en gradas. “Empire State of Mind”, “New York, New York” y “Juicy” suenan desde altavoces, ventanas abiertas de apartamentos y vagones enteros del metro, y hasta el neoyorquino más indiferente estalla en cánticos.

La euforia rápidamente dio paso al caos después del cuarto partido el miércoles por la noche. Miles de aficionados inundaron las calles alrededor del Madison Square Garden, algunos trepando semáforos, andamios y grúas de construcción, otros saltando sobre vehículos en movimiento. Los videos mostraban a aficionados de pie sobre taxis, colgando de estructuras y atravesando intersecciones en masa.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) informó que 56 personas fueron detenidas tras el cuarto partido, incluyendo 15 arrestos. Diez oficiales resultaron heridos. La Policía dijo que los aficionados bloquearon el tráfico, intentaron voltear un taxi, encendieron fuegos artificiales en medio de multitudes densas, dañaron varios vehículos del NYPD, lanzaron botellas y otros objetos, participaron en peleas y treparon edificios, postes de luz y equipos de construcción.

Las multitudes alrededor del Garden superaron las 10.000 personas el miércoles por la noche. Las escenas recordaron celebraciones anteriores de los playoffs, incluyendo una enorme reunión para ver el partido en Bryant Park durante el segundo partido, con aproximadamente 7.000 personas, que se volvió violenta y destructiva, según un funcionario de las fuerzas del orden.

El lunes por la noche, un hombre de 39 años que vestía una camiseta de los Spurs fue pisoteado y golpeado después del tercer partido mientras caminaba por la calle West 47th, a unas 15 cuadras del estadio. El hombre fue abucheado y luego atacado por personas que intentaban arrancarle la camiseta, según muestra un video. Después de intentar defenderse y apartar a la gente, el hombre fue derribado por la espalda y pateado antes de que le robaran el teléfono celular, según el NYPD. La víctima fue hospitalizada en condición estable.

El Madison Square Garden canceló su fiesta oficial para ver el cuarto partido en medio de una disputa pública con funcionarios de la ciudad sobre las restricciones de seguridad. La decisión se produjo después de que ejecutivos de MSG criticaran duramente al NYPD y al alcalde Zohran Mamdani por el plan de seguridad de la ciudad, que incluía un gran perímetro y medidas adicionales de control de multitudes alrededor del estadio.

James Dolan, el propietario del estadio y de los New York Knicks, argumentó que las restricciones estaban “diseñadas para evitar que la gente celebrara alrededor del Madison Square Garden” y dijo que, como resultado, el estadio no instalaría pantallas exteriores para el Juego 4. Mamdani respondió a Dolan en X antes del partido del miércoles, diciendo: “MSG solicitó un permiso para una fiesta de visualización para de entre 500 y 999 aficionados. Aprobamos ese permiso para 999 aficionados”.

El NYPD dijo al día siguiente del partido que se produjo un comportamiento violento nuevamente después del Juego 4, afirmando que esto “demuestra exactamente por qué” el departamento aumentó su presencia alrededor del Madison Square Garden.

Con las fiestas de visualización de regreso pero las tensiones aún frescas, los funcionarios de la ciudad tienen un plan de seguridad destinado a evitar una repetición del caos anterior.

La mañana del sábado, el NYPD desplegó una amplia operación de seguridad alrededor del Madison Square Garden y la estación Penn, ya que tres grandes eventos coincidían: la fiesta oficial de visualización al aire libre de los Knicks, un concierto con entradas agotadas en el Garden y el primer partido de la Copa del Mundo de la FIFA en la región, al otro lado del Hudson en Nueva Jersey.

La Policía esperaba decenas de miles de personas en la zona y estableció un perímetro de seguridad con puntos de control, accesos restringidos y patrullas aumentadas.

Mientras tanto, los Knicks redoblaron sus esfuerzos para ofrecer lugares de reunión a los aficionados.

El equipo anunció tres fiestas oficiales de visualización para el Juego 5, incluyendo un evento con entradas en el Radio City Music Hall y una fiesta gratuita en Wollman Rink en Central Park, junto con la esperada reunión gratuita al aire libre frente al Madison Square Garden.

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