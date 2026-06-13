La inquietud en la Corte Suprema de EE.UU. ante una avalancha de decisiones

Análisis de Zachary B. Wolf, CNN

El final de la primavera significa que la Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para emitir una serie de decisiones. Los jueces ya han tenido un período extraordinario. Invalidaron gran parte de la política arancelaria del presidente Donald Trump, pero también redujeron significativamente el alcance de la Ley de Derecho al Voto y dieron a los republicanos una ventaja en la disputa por la redistribución de distritos electorales que Trump impulsó.

Hablé con John Fritze, reportero de CNN especializado en la Corte Suprema, sobre los casos que están por resolverse, así como sobre la inquietud dentro del tribunal y la creciente percepción de que la Corte actúa como un órgano político más que como la máxima autoridad de la justicia estadounidense.

Nuestra conversación, editada por razones de extensión y claridad, aparece a continuación.

WOLF: Este es el momento más intenso para quienes cubren la Corte Suprema. Esperamos múltiples decisiones importantes durante el próximo mes. ¿Cuáles son los casos más relevantes que estás siguiendo?

FRITZE: Es la mejor época del año para cubrir la Corte Suprema, porque es cuando se conocen todas las decisiones más importantes.

Uno de los grandes temas este año, como ocurre con casi todo en Washington, es Donald Trump.

Pensamos en Trump como alguien que volvió al cargo el año pasado, pero debido al calendario de la Corte, es ahora cuando estamos viendo gran parte de las medidas adoptadas durante los primeros meses de su mandato: cuestiones como el caso sobre la ciudadanía por nacimiento y los despidos de funcionarios independientes.

Algunas de esas controversias y litigios que se desarrollaron durante el año pasado finalmente llegaron al calendario principal de la Corte Suprema. También hay casos muy interesantes sobre inmigración, más allá de la ciudadanía por nacimiento, así como importantes litigios electorales. Y, aparte de Trump, está este relevante caso sobre la participación de atletas transgénero en los deportes.

WOLF: En dos de los casos más importantes que ya fueron decididos, Trump obtuvo una victoria —aunque no era parte directa del litigio— cuando la Corte limitó considerablemente el alcance de la Ley de Derecho al Voto. Pero en el tema de los aranceles sufrió una derrota importante. ¿Cómo crees que está viendo Trump a esta Corte?

FRITZE: La presencia de Trump domina este período judicial de muchas maneras, en parte por su reacción inusual al caso de los aranceles. Casi de inmediato dijo que los jueces que fallaron en su contra eran una vergüenza para sus familias. Es común escuchar a los presidentes quejarse de decisiones de la Corte Suprema, pero nunca en esos términos.

Si hablas con los jueces, dirían que eso no les importa y que su función es precisamente mantenerse al margen de las ramas políticas del Gobierno. Pero debe pesarles que un presidente utilice su posición pública para desacreditar a la Corte cuando se trata de una decisión que no le gusta.

WOLF: Pero a Trump sí le gustó la decisión sobre redistribución de distritos electorales, que permitió a los republicanos obtener una ventaja en la disputa que él impulsó.

FRITZE: Lo más interesante fue el momento en que se resolvió el caso, porque el litigio sobre redistribución de distritos electorales —que limitó el alcance de la Ley de Derecho al Voto— venía pendiente desde el período anterior. Es un caso muy importante, aunque difícil de entender para el público general. Sin embargo, especialmente por el momento en que se emitió la decisión, expuso a la Corte a numerosas críticas de quienes consideran que analiza los casos desde una perspectiva política.

Existe bastante inquietud, incluso entre los propios jueces, respecto de esta cuestión. Siempre surge en los casos electorales. Hemos visto a la jueza Ketanji Brown Jackson, integrante del sector liberal y la más reciente en incorporarse al tribunal, expresar públicamente su preocupación de que el momento y la forma en que se manejó la decisión puedan parecer políticos. No ha dicho que crea que las decisiones sean políticas, pero sí ha manifestado preocupación por esa percepción. Después vimos al juez Samuel Alito responder a esas críticas, mientras que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, también se pronunció públicamente sobre el tema.

La Corte sostendría que el caso de los aranceles demuestra precisamente que no actúa de forma política, ya que en algunos casos falla a favor de Trump y en otros en su contra.

WOLF: También intervinieron de una manera que podría beneficiar a los republicanos en Alabama. En cambio, se negaron a intervenir de una forma que habría ayudado a los demócratas en Virginia. Por lo tanto, el efecto acumulado ha sido favorable para los republicanos.

FRITZE: El argumento de quienes sostienen que esto no es político es que se trata de casos diferentes. El caso de Virginia no era particularmente sólido y creo que incluso comentaristas liberales reconocerían eso.

Por supuesto, California ganó un caso, por lo que también existe un ejemplo de una decisión favorable para los demócratas. Pero tienes razón en que, en conjunto, la Corte ha abordado este tipo de cuestiones aproximadamente media docena de veces y la mayoría de las decisiones han beneficiado al Partido Republicano.

WOLF: Y ahora tenemos otra oportunidad de ver decisiones que podrían afectar las próximas elecciones, esta vez sobre cómo y cuándo se cuentan las boletas enviadas por correo. Estamos viendo que este debate se desarrolla en California en este momento. ¿Se espera que la decisión de la Corte tenga impacto en las próximas elecciones?

FRITZE: La expectativa es que afecte las elecciones generales. La magnitud de ese impacto está abierta al debate. Catorce estados tienen leyes que permiten que las boletas sean enviadas con sello postal del día de la elección, pero lleguen y se contabilicen después; el plazo varía de acuerdo con el estado.

Se trata de una cantidad relativamente pequeña de boletas, y los estados donde esto ocurre no tienen este año elecciones de gran relevancia para el control del Congreso. No obstante, cualquier decisión que adopte la Corte Suprema tendrá consecuencias para futuras elecciones.

El otro caso está relacionado con el financiamiento de campañas. Se trata de los gastos coordinados entre los comités partidarios y los candidatos. Existen límites relativamente estrictos sobre cuánto pueden gastar de manera coordinada, y eso ha contribuido al auge de los comités independientes de campaña, porque estos no coordinan sus actividades con los candidatos, pero pueden recibir cantidades ilimitadas de dinero. Durante los argumentos orales, la Corte también dio señales de que podría respaldar la posición republicana. Así que hay dos importantes casos electorales por resolverse, en un año electoral significativo, en los que la Corte podría inclinarse por la postura del Partido Republicano.

WOLF: Volvamos al tema de la ciudadanía por nacimiento. Los argumentos orales sugirieron que los jueces se mostraban escépticos ante la posición del Gobierno, que busca limitar la ciudadanía por nacimiento. ¿Encontrarán algún punto intermedio o simplemente rechazarán lo que la Casa Blanca quiere que hagan?

FRITZE: No creo que haya un punto intermedio. Lo interesante del caso es que incluso comentaristas conservadores consideraban que era un caso muy difícil para el presidente, pero eso no se reflejó realmente en los argumentos. Los jueces le dieron al caso una audiencia muy completa y justa, y creo que eso sorprendió a algunas personas, porque sin duda pone a prueba los límites de la ley.

El hecho de que, a partir de los argumentos orales, no fuera tan evidente como muchos esperaban que Trump probablemente perderá el caso fue llamativo. Aun así, parece que Trump terminará perdiendo. Hay distintas maneras en que eso podría ocurrir. La Corte podría adoptar una postura amplia y resolver el asunto sobre bases constitucionales. Eso solucionaría la cuestión de forma prácticamente definitiva. O podría optar por una vía más limitada y resolverlo sobre bases legales, es decir, interpretando la ley. Esa sería una solución menos permanente, porque el Congreso podría modificar la legislación en algún momento.

La Corte Suprema suele preferir resolver este tipo de asuntos mediante la interpretación de leyes cuando tiene la opción entre ambas vías, por lo que no necesariamente interpretaría una decisión más limitada como una gran victoria para Trump.

WOLF: Tienes un seguimiento para los suscriptores de CNN que analiza todos estos casos y los divides en diferentes categorías, una de ellas relacionada con el poder presidencial. Esos casos tienen que ver con la facultad del presidente para despedir funcionarios de la Reserva Federal y de la Comisión Federal de Comercio. ¿Se espera que la Corte le permita despedir a personas que, en teoría, estaban protegidas por la ley o que limite esa facultad?

FRITZE: Creo que hará ambas cosas. Hay dos casos diferentes. Uno involucra a una comisionada de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), Rebecca Kelly Slaughter, y aborda si el presidente puede destituir a funcionarios de organismos independientes simplemente porque quiere hacerlo o porque discrepa de sus políticas. Existe tanto una ley como un precedente de la Corte Suprema de la década de 1930 que, en teoría, protege a estas agencias de la intervención presidencial. Con base en los argumentos orales —un indicador imperfecto—, parecía que la Corte Suprema se inclinaría por Trump y le otorgaría más poder para despedir y remover a los dirigentes de organismos independientes.

La posible excepción sería el caso de Lisa Cook, relacionado con la Reserva Federal. En ese caso, Trump argumenta que tiene una causa justificada, basada en acusaciones de irregularidades relacionadas con documentos hipotecarios. Cook ha negado haber cometido cualquier falta, pero el tema central es qué tipo de procedimiento debe seguir Trump si considera que tiene motivos para despedir a alguien.

En términos generales, la Corte Suprema ha dado señales en varias decisiones de que considera a la Reserva Federal de manera diferente, debido a su historia y a su papel en la gestión de la economía a través de las tasas de interés. Por eso creo que este es un caso en el que Trump tendrá muchas más dificultades.

WOLF: ¿Qué se espera en los casos relacionados con asuntos sociales, como la participación de personas transgénero en deportes juveniles y las armas?

FRITZE: Las prohibiciones a la participación de atletas transgénero en deportes son un caso realmente interesante. El Gobierno de Trump tomó posición en ese litigio y respaldó a los estados que tienen esas prohibiciones, Idaho y Virginia Occidental. Aproximadamente la mitad de los estados cuentan con normas que impiden que niñas transgénero compitan en equipos deportivos femeninos. No solo durante los argumentos orales, que suele ser nuestra principal herramienta para anticipar una decisión, sino también a partir de su historial reciente, la Corte ha mostrado un considerable escepticismo hacia los intentos de anular estas leyes estatales.

La comunidad LGBTQ ha sufrido derrotas importantes ante la Corte en el calendario de emergencia durante los últimos años. El período pasado hubo un caso relevante relacionado con la ley de Tennessee sobre atención médica para personas transgénero. Tennessee había prohibido ciertos tratamientos y la Corte Suprema respaldó esa prohibición, argumentando que los estados tienen facultades para tomar ese tipo de decisiones. Al observar las decisiones anteriores y los argumentos presentados, creo que los defensores de los derechos LGBTQ enfrentan una batalla muy difícil en este caso.

FRITZE: En cuanto al caso sobre armas, hay varios, pero el que más atención ha recibido involucra a un hombre que consume marihuana de forma habitual. La legislación federal establece que las personas que consumen drogas regularmente pueden ser desarmadas. Es un asunto relevante, dado cómo han cambiado las leyes estatales sobre la marihuana en Estados Unidos durante los últimos diez años.

Los jueces manifestaron preocupación por el alcance de esta ley. Además, se trata de una Corte que durante los últimos períodos se ha mostrado bastante favorable a la Segunda Enmienda. Por eso, es posible que termine limitando de alguna manera el alcance de la norma. También es otro caso en el que el Gobierno de Trump probablemente enfrenta una batalla cuesta arriba. Resulta interesante que esté defendiendo esta ley federal y que se encuentre en la posición opuesta a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

WOLF: ¿Qué se comenta sobre la posibilidad de que algún juez se retire? Porque este es prácticamente el último momento para garantizar que sea reemplazado por otro conservador. Si los demócratas recuperaran el control del Senado en las elecciones de mitad de mandato, probablemente no aprobarían a ningún candidato republicano en este momento. ¿Es este el equivalente conservador al caso de Ruth Bader Ginsburg?

FRITZE: Estamos observando especialmente a Samuel Alito y Clarence Thomas, dos jueces conservadores que ya están cerca de los 80 años. Alito tiene 76 años. Thomas cumplirá 78 años a finales de este mes. De acuerdo con los estándares de la Corte Suprema, ambos siguen siendo relativamente jóvenes, gozan de buena salud y continúan muy activos tanto en las audiencias como en la redacción de opiniones. Ha habido informes que indican que no planean retirarse, pero, como sabes, las circunstancias políticas solo se alinean ocasionalmente. Sin duda, todos estaremos muy atentos a los anuncios de la Corte una vez que se publiquen las decisiones finales del período.

WOLF: El caso de Thomas es interesante porque no sustituyó a otro conservador, sino a Thurgood Marshall, quien se retiró con problemas de salud y quizá sin pensar que Bill Clinton ganaría la siguiente elección. ¿Intentará Thomas conservar el puesto para un conservador o eso ni siquiera influye en su decisión?

FRITZE: Creo que todos los jueces tienen presente qué partido ocupa la Presidencia cuando consideran retirarse. Este año, Thomas se convirtió en el segundo juez con más tiempo de servicio en la historia de la Corte Suprema. Dentro de dos años podría convertirse en el juez con más años en el cargo de todos los tiempos. Muchas personas creen que permanecerá en el tribunal para alcanzar ese récord.

(El récord lo posee actualmente el juez William Douglas, confirmado en 1939 y retirado en 1975 después de sufrir un accidente cerebrovascular).

WOLF: ¿Qué ha cambiado al cubrir la Corte durante los últimos años?

FRITZE: Vemos a los jueces mucho más presentes en actos públicos, en gran parte porque varios de ellos han publicado libros. Durante los últimos años han participado en eventos relacionados con esas publicaciones y algunas de esas apariciones les brindan oportunidades para hablar sobre lo que ocurre detrás de escena, algo a lo que normalmente no tenemos acceso. A veces dejan pequeñas pistas en esos comentarios.

Las declaraciones recientes de la jueza Jackson en Washington fueron inusuales, porque normalmente los jueces no hablan específicamente de los casos ni explican sus decisiones. Generalmente sostienen que sus opiniones hablan por sí mismas. Sus comentarios, insistiendo en explicar por qué considera que la Corte tomó una decisión equivocada en uno de estos casos de redistribución de distritos electorales, fueron francamente sorprendentes. Y creo que reflejan una tensión poco habitual. También vimos a John Roberts participar en un evento en Hershey, Pennsylvania, hace algunas semanas, donde dijo durante un largo período que muchas personas malinterpretan el hecho de que los jueces no son actores políticos. No digo que estuviera respondiendo a Jackson; no sé si era así. Pero sí parece existir una tensión considerable.

La izquierda está muy molesta por los casos de redistribución de distritos electorales, mientras que Trump está listo para reaccionar ante cualquier decisión adversa, algo que quedó claro con su respuesta al caso de los aranceles. Los jueces están recibiendo críticas desde todos los frentes.

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