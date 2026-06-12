Exclusivo CNN: Trump puso en pausa un plan de las Fuerzas Armadas de EE.UU. para capturar el uranio de Irán, según fuentes

Por Natasha Bertrand y Zachary Cohen, CNN

El principal jefe militar de Estados Unidos realizó una visita secreta y urgente a la sede del Comando Central de Estados Unidos en Florida a finales del mes pasado para recibir en persona información sobre los planes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para enviar tropas terrestres a Irán con el fin de apoderarse por la fuerza de su uranio altamente enriquecido, el componente clave necesario para producir un arma nuclear, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el tema.

Las reuniones informativas fueron tan urgentes y delicadas que obligaron al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, a regresar apresuradamente desde una reunión de altos funcionarios de la OTAN en Bruselas hasta Tampa, Florida, el 19 de mayo, según las fuentes. El carácter urgente y de alto nivel de estas sesiones informativas subraya cuán cerca estuvo el Gobierno de autorizar la operación terrestre de alto riesgo, indicaron las fuentes.

Un portavoz del Estado Mayor Conjunto declinó hacer comentarios sobre los preparativos para una posible operación.

Posteriormente, Caine informó al presidente Donald Trump sobre las opciones para una operación de este tipo, dijo una de las fuentes.

Sin embargo, Trump decidió ponerla en pausa después de que se le advirtiera que probablemente provocaría una fuerte represalia iraní, prolongaría la guerra y sumiría a la economía mundial en una mayor turbulencia, según las fuentes. Trump también ha expresado preocupación por la posibilidad de que se produzca un número significativo de bajas estadounidenses, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema.

La planificación avanzada de la operación se produjo mientras Trump afirmaba repetidamente que Estados Unidos e Irán se acercaban a un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz y concluir las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. El jueves, Trump dijo que ambos países firmarían pronto un acuerdo, posiblemente durante el fin de semana.

Pero las discusiones sobre el envío de tropas terrestres a Irán el mes pasado muestran cuán cerca estuvo Estados Unidos de una escalada masiva del conflicto.

“De alto riesgo”, dijo una de las fuentes familiarizadas con los planes de la posible operación militar, y añadió que no le sorprendía que Trump optara por no dar luz verde a las Fuerzas Armadas el mes pasado.

Teherán también ha estado considerando una “opción nuclear” económica en caso de que fracasen las negociaciones con Estados Unidos y se reanude la guerra, dijeron a CNN tres personas familiarizadas con el asunto: lograr que los hutíes, la principal fuerza aliada de Irán en Yemen, cierren el estrecho de Bab el-Mandeb, una vía marítima clave y un cuello de botella para el comercio mundial que ha servido como ruta vital de navegación hacia el mar Rojo durante los meses en que Irán ha mantenido cerrado el estrecho de Ormuz.

Un alto funcionario del Gobierno respondió el viernes a una solicitud de comentarios de CNN con una lista de términos que, según afirmó, Irán había aceptado como parte de las negociaciones. Entre ellos figuraban la destrucción y retirada de su material nuclear, el desmantelamiento de su programa nuclear, la apertura del estrecho de Ormuz y el fin del financiamiento iraní a grupos aliados considerados terroristas. Solo después de eso recibiría alivio de las sanciones.

La versión iraní sobre lo acordado es muy diferente, según los medios estatales iraníes, que señalaron que Irán no se comprometería a ceder la gestión del estrecho de Ormuz y que cualquier acuerdo requeriría la liberación inmediata de US$ 24.000 millones de fondos iraníes congelados.

Asegurar el control del uranio altamente enriquecido de Irán sigue siendo uno de los principales objetivos de Trump que aún no se ha alcanzado, ya sea mediante negociaciones o por la fuerza militar.

Aunque Trump ha insinuado repetidamente la posibilidad de que Estados Unidos entre en Irán y se apodere del uranio por la fuerza, se ha mostrado reacio a avanzar con una operación que podría causar un gran número de bajas estadounidenses, algo sobre lo que duda que la población estadounidense esté dispuesta a respaldar.

En declaraciones a Fox News sobre otra posible opción militar estadounidense que probablemente provocaría numerosas bajas —tomar el control de la isla de Jarg, principal centro de exportación petrolera de Irán— Trump dijo el jueves que “no sé si Estados Unidos tiene estómago para eso”.

A pesar de los riesgos, una misión para capturar el uranio enriquecido de Irán, en particular las 970 libras (aproximadamente 440 kilogramos) que han sido enriquecidas hasta un nivel cercano al necesario para fabricar armas nucleares, no ha sido descartada por completo.

La frustración de Trump ha aumentado a medida que Irán ha retrasado su compromiso con un acuerdo que implicaría concesiones significativas en su programa nuclear, incluida la entrega voluntaria de sus reservas de uranio altamente enriquecido. Según fuentes consultadas por CNN, esas reservas están distribuidas en varias instalaciones nucleares iraníes, principalmente en los complejos de Isfahán, Natanz y Fordow, y enterradas en profundos túneles.

Expertos nucleares han expresado escepticismo sobre la posibilidad de que una operación militar estadounidense pudiera localizar y verificar todo el uranio, y mucho menos retirarlo de forma segura y completa en condiciones hostiles. CNN informó anteriormente que se cree que el material permanece en estado gaseoso, tal como estaba durante la última verificación realizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en junio de 2025.

Irán expulsó a los inspectores nucleares internacionales al mes siguiente tras los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra sus instalaciones. CNN informó que esos ataques dañaron instalaciones nucleares, pero no destruyeron todo el material nuclear, que permaneció en túneles subterráneos.

El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, advirtió en una entrevista reciente que las reservas actuales podrían permitir a Irán construir hasta 10 bombas nucleares si decidiera convertir su programa en un proyecto armamentístico.

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos también está convencida de que conoce la ubicación de todo el material, principalmente gracias a la vigilancia aérea continua, según dos fuentes. Además del uranio altamente enriquecido, Irán posee importantes reservas de material de bajo enriquecimiento que podría utilizarse para fabricar una “bomba sucia” capaz de causar daños significativos, según varias fuentes informadas sobre el asunto. Hasta ahora, las negociaciones se han centrado en el uranio altamente enriquecido, que está más cerca del nivel necesario para armamento nuclear.

Sin embargo, asegurar físicamente el uranio requeriría una importante fuerza terrestre estadounidense, incluidos cientos de operadores de fuerzas especiales, informó CNN anteriormente.

“Sería increíblemente difícil revisar todos esos túneles y barriles”, dijo una fuente. “Tendríamos que establecer una presencia masiva. En esencia, tendríamos que invadir”.

Los comandantes militares estadounidenses han determinado que una operación de este tipo se situaría entre los niveles “alto” y “extremo” en la escala de “nivel aceptable de riesgo” para las fuerzas de operaciones especiales, según una fuente familiarizada con esas directrices. Eso significa que la misión podría provocar un número significativo de bajas estadounidenses, incluso si se ejecutara con éxito.

Si se lanzara una operación terrestre para capturar el uranio, el riesgo de daños económicos derivados del cierre del estrecho de Bab el-Mandeb —uno de los escenarios advertidos por las evaluaciones de inteligencia— podría resultar catastrófico para la economía mundial.

Una fuente familiarizada con recientes evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos dijo a CNN que resulta llamativo que los hutíes no hayan reanudado ataques a gran escala contra embarcaciones estadounidenses o europeas, aunque han afirmado que cualquier barco con bandera israelí o propiedad israelí sigue siendo un objetivo legítimo. Ampliar el alcance de los posibles objetivos más allá de las embarcaciones israelíes representaría una escalada grave, señaló la fuente.

Las fuentes dijeron que los iraníes se han abstenido hasta ahora de pedir a los hutíes que den ese paso porque saben que podría hacer descarrilar las conversaciones de paz en curso.

Sin embargo, sigue siendo una carta que Irán podría jugar si fracasa la búsqueda de un acuerdo y Estados Unidos reanuda las operaciones de combate a gran escala, algo que Trump ha evitado hacer.

El ejército regular iraní se ha debilitado considerablemente, por lo que el mayor riesgo para las tropas estadounidenses si Trump ordenara una operación para extraer el uranio probablemente serían los túneles con trampas explosivas donde se almacena el material, así como los misiles tierra-aire y los misiles portátiles lanzados desde el hombro, dijo la fuente. CNN también informó que Irán conserva una parte importante de sus reservas de drones y misiles balísticos.

Caine y otros líderes militares han expresado anteriormente su preocupación por la magnitud, complejidad y potencial número de bajas estadounidenses que podría generar una operación militar prolongada contra Irán. Él y otros funcionarios del Pentágono también advirtieron, antes de que Estados Unidos iniciara su campaña militar contra Irán, que una guerra prolongada afectaría significativamente las reservas de armamento y la preparación militar estadounidense.

A pesar de los comentarios de Trump sobre la posibilidad de apoderarse del uranio, el jueves restó importancia a esa opción durante declaraciones desde el Despacho Oval.

“Nadie se le va a acercar porque está enterrado bajo una montaña”, dijo Trump.

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