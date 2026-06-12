David Beckham recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

David Beckham fue reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El exfutbolista, retirado en 2013, obtuvo la estrella número 2.849 del famoso destino turístico del área de Los Ángeles.

La estrella le fue entregada a Beckham en la categoría de entretenimiento deportivo y, en un comunicado, Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, dijo que el reconocimiento llegaba en el momento adecuado, ya que coincide con la Copa del Mundo 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México ya que Beckham se ha encargado de popularizar el fútbol en Estados Unidos y ser una gran influencia para el deporte.

La estrella reconoce a Beckham su trayectoria deportiva de 20 años, dentro de la cual se desempeñó en equipos como el Real Madrid, el Manchester United, el LA Galaxy y la selección de Inglaterra, entre otros. También se le reconoce por haber sido embajador de importantes marcas alrededor del mundo, así como por haber creado Studio 99, empresa que desarrolla y produce documentales, comerciales, series y formatos de alta calidad.

De igual forma, se reconoce el apoyo de David Beckham a organizaciones benéficas, como cuando en 2024 fue nombrado embajador de la King’s Foundation, una organización que busca brindar apoyo educativo a las generaciones más jóvenes, y por sus colaboraciones con Unicef, donde se desempeña como Embajador de Buena Voluntad desde 2005.

Durante la ceremonia realizada este viernes 12 de junio, Beckham estuvo acompañado por Tom Cruise, quien dio un discurso en el que expresó que era un honor para él acompañar a su amigo David Beckham en un día tan importante. El actor también repasó algunos de los logros, trofeos y goles del astro deportivo originario del Reino Unido. Además, Cruise lo calificó como “uno de los mejores jugadores que se han visto” y celebró su impacto, el legado que ha creado a lo largo de los años y las oportunidades que dejó a las generaciones que le siguieron.

Victoria Beckham, esposa del exfutbolista, también subió al estrado para decir que ver el nombre de David Beckham pasar a la historia es algo “increíblemente especial” para ella. Además, habló de la tenacidad del también empresario y la cantante mencionó que detrás de todos los títulos ostentados por Beckham, siempre ha habido un hombre que se define por su carácter y su determinación. Además, resaltó su humildad, honestidad y su compromiso con la gente que ama.

En su discurso de agradecimiento, Beckham dijo que el momento era algo “surreal” y que ha experimentado muchos momentos importantes en su carrera, pero recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood es “realmente increíble”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.