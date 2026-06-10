La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se planifica como una operación secreta

Por Alli Rosenbloom, CNN

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se ha convertido fácilmente en uno de los eventos de la cultura pop más esperados desde la boda real del príncipe Guillermo con Kate Middleton en 2011, excepto que, a diferencia de los británicos —quienes invitaron a casi 2.000 pobladores de la zona—, probablemente tú no estás invitado.

Eso es lo único que realmente se sabe con certeza, considerando lo poca información que hay sobre sus inminentes nupcias, aparte del hecho de que Swift y Kelce sí se van a casar… en algún momento… en algún lugar. ¿Quizás incluso en el Madison Square Garden? (Para que conste, ni el Garden ni un representante de Swift respondieron a las solicitudes de comentarios sobre si la boda de la década se celebraría en una arena gris y aburrida en el centro de Manhattan).

La estrategia de planificación secreta es totalmente intencionada, según el organizador de bodas de lujo Colin Cowie, quien no está involucrado en la boda de Swift y Kelce pero ha planeado bodas para Jennifer Lopez y Ben Affleck, así como para Don Henley y Sharon Summerall, entre otros.

“Todos van a querer saber cómo sería estar en primera fila en esta boda”, dijo Cowie. “Va a ser una tarea enorme mantener esto en secreto”.

Eso no cambia el hecho de que una gran parte del público consumidor de la cultura pop tiene una necesidad insaciable de saberlo todo sobre la unión de la mayor estrella pop de Estados Unidos y su prometido, que probablemente será miembro del Salón de la Fama de la NFL, por una infinidad de razones.

Primero, esta relación se ha desarrollado públicamente durante los años profesionales más visibles tanto de Swift como de Kelce. Segundo, está la relación intensamente personal que Swift ha cultivado con su sólida base de fans.

Muchas de esas personas han crecido junto a ella, así que su interés en el hito matrimonial de Swift, según la psicóloga de la cultura pop Rachel Kowert, es personal.

“Sienten que ella es una vieja amiga”, dijo Kowert. “Y creo que esa afinidad y simplemente el deseo de que tenga un final feliz es mayor que lo que hemos visto en otras conversaciones”.

Antes de que Kelce siquiera apareciera en escena, los fans de Swift ya sentían una conexión profundamente personal con ella, una relación parasocial intensificada por su composición autobiográfica y su conocida promoción de la música a través de búsquedas de “huevos de Pascua” lideradas por los fans.

Ya sea que Swift lo haya hecho intencionalmente o no, sus interacciones con los fans han magnificado “la sensación que tenemos de esta relación que mantenemos con esta personalidad mediática, aunque definitivamente todavía no sepan quiénes somos”, dijo Kowert.

Desde que Swift fue a su primer partido de los Kansas City Chiefs en 2023 —cuando ella y Kelce ya eran pareja— el fervor fue inmediatamente obsesivo.

La pareja alimentó el interés público a medida que pasaba el tiempo. Fueron capturados compartiendo un beso posterior al Super Bowl en el campo después de la victoria de los Chiefs en el Super Bowl de 2024, un momento que generó imágenes vistas solo en exitosas comedias románticas, y Kelce hizo una aparición sorpresa en el escenario en uno de los shows de la gira Eras de Swift en Londres más tarde ese año.

Swift finalmente se sentó para una rara y reveladora entrevista en el podcast de Kelce “New Heights” y pronto anunciaron su compromiso en Instagram.

En las últimas semanas, la pareja ha sido fotografiada por Nueva York, alimentando aún más el deseo de los fans por información sobre su boda.

Incluso si vives firmemente fuera de la esfera de los swifties, emocionarte por una fiesta exclusiva y llena de rumores no sería lo peor del mundo en estos tiempos difíciles. Como espectáculos de moda y lujo, las bodas de celebridades tienden a ser distracciones bienvenidas del día a día, como la emoción que siguió a Beyoncé y Jay-Z cuando se casaron en 2008 en medio de la crisis financiera.

“Nos da a todos algo por lo que unirnos, emocionarnos y hablar, que es un tema de alegría y felicidad”, dijo Kowert, quien añadió que esta es una mejor alternativa a lo que a veces puede sentirse como “desesperación constante”-

A diferencia de los normies, Swift y Kelce tienen mucho en qué pensar cuando se trata de planear su gran día, como seguridad a nivel presidencial para garantizar un evento seguro, libre de extraños no invitados y esos molestos helicópteros de paparazzi arruinando el ambiente.

Cuando Sean Penn y Madonna se casaron en 1985, su boda en Malibu fue interrumpida por varios helicópteros que sobrevolaban. La Reina del Pop admitió más tarde que “no podía escuchar los votos” durante la ceremonia como resultado.

Por eso, planear una boda de celebridades es una operación completa que puede incluir ubicaciones de distracción, nombres en clave, estrictas políticas de no celulares y NDAs a prueba de hierro. Aunque cerrar el espacio aéreo no es realmente una opción, a pesar de cuántas veces Cowie admite que ha intentado hacerlo para sus clientes de alto nivel, coordinar con los Departamentos de Policía locales es imprescindible.

Cowie dijo que estos métodos se utilizan a menudo porque las personas harán grandes esfuerzos para capturar las primeras imágenes de un evento como este.

“Hay una gran cantidad de dinero que se paga a cualquiera que proporcione las primeras imágenes de eso”, dijo. “Así que, el incentivo es enorme porque el objetivo es enorme, el premio es enorme”.

Estas medidas de protección no siempre funcionan.

Kim Kardashian y Kanye West se casaron en una fortaleza literal en Florencia, Italia, en 2014, en un lugar diseñado para ser evasivo ante intrusos durante tiempos de guerra, y los fotógrafos aún lograron obtener imágenes sorprendentemente claras.

Cuando Beyoncé y Jay-Z se casaron, eliminaron el riesgo de filtraciones de información, helicópteros ruidosos e invitados no deseados al celebrar su boda ultra exclusiva dentro del apartamento en Manhattan del rapero de “Empire State of Mind”. Y funcionó: los detalles de su boda no salieron a la luz completamente hasta que la pareja compartió fragmentos de videos en sus propias redes sociales a lo largo de los años.

Una forma de adelantarse a las personas que venden fotos no autorizadas antes de que los novios las aprueben es publicar imágenes de inmediato, como hicieron Selena Gomez y Benny Blanco, quienes publicaron fotos en sus respectivas redes sociales poco después de casarse el año pasado.

Ser muy selectivo con la lista de invitados también es importante, según Cowie, quien dijo que tener una estricta política de no permitir acompañantes, aunque impopular, “es una manera de asegurar que todos en la sala sean personas de confianza”.

Algunas parejas de alto perfil incluso montarán una carpa señuelo en un lugar diferente al de la boda real para despistar a los fotógrafos. También pueden optar por no decirles a sus invitados la ubicación hasta el día del evento, o no decírsela en absoluto, eligiendo en su lugar que los asistentes sean llevados en automóvil hasta el lugar.

No se sabe cuáles, si es que alguna, de estas tácticas se emplearán para la boda real de Estados Unidos.

“Una operación secreta”, dijo Cowie. “Todo es una operación secreta”.

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