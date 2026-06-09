Decenas de muertos tras un devastador terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el sur de Filipinas

Por Kathleen Magramo, CNN

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, causando la muerte de decenas de personas y provocando escenas de pánico al derrumbarse edificios y el sonar de las sirenas de emergencia en algunas partes del archipiélago.

El terremoto se produjo alrededor de las 7:37 de la mañana, hora local, a una profundidad de unos 35 kilómetros (21,7 millas), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que añadió que los temblores fueron “notables”.

El terremoto ocurrió alrededor de las 7:37 a.m., hora local, a una profundidad de aproximadamente 35 kilómetros, según el USGS, que añadió que los temblores fueron “notables”.

Al menos 37 personas murieron y las autoridades aún estaban trabajando para verificar el número de heridos, informó el martes por la mañana Diego Agustín Mariano, portavoz adjunto de la Oficina de Protección Civil.

Filipinas, Indonesia y Japón están situados en el llamado Cinturón de Fuego, un arco de fallas geológicas que rodea la cuenca del Pacífico y que es propenso a frecuentes terremotos y erupciones volcánicas.

El año pasado, el terremoto más mortífero que ha azotado Filipinas en más de una década arrasó el país, causando la muerte de al menos 74 personas en la isla central de Cebú.

El terremoto del lunes se produjo frente a las costas cercanas a la ciudad de General Santos, en la provincia de Sarangau, el extremo más meridional de la isla de Mindanao, según informó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, la agencia sismológica del país.

Según la agencia sismológica, se registraron hasta 138 réplicas tras el terremoto inicial . Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de más réplicas cerca del epicentro.

Las fotografías de la oficina de información local en la ciudad de General Santos, donde residen aproximadamente 720.000 personas, mostraban tiendas de conveniencia derrumbándose y láminas de hormigón apiladas unas sobre otras.

Un video difundido en las redes sociales mostraba a decenas de niños de primaria aterrorizados, agachados al aire libre mientras el suelo bajo sus pies se balanceaba violentamente en la provincia de Davao Occidental, después de que el terremoto sacudiera la zona justo cuando las escuelas públicas comenzaban el nuevo año académico.

Otras imágenes mostraron el techo de un instituto que se derrumbó mientras los alumnos hacían fila fuera del campo deportivo en Davao del Sur. No se reportaron heridos en ninguno de los dos incidentes.

Un funcionario académico de la ciudad de General Santos recordó haber intentado refugiarse debajo de una mesa en un edificio universitario. “Tuve que agacharme y protegerme debajo de la mesa”, declaró a Reuters el rector de la Universidad Notre Dame de Dadiangas.

En la ciudad de Davao, más de 100 estudiantes que asistían a las ceremonias matutinas de izamiento de la bandera sufrieron contusiones y otros se desmayaron presas del pánico, según declaró a la Associated Press Ednar Dayanghurang, funcionario regional de emergencias.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró que ha “ordenado a todos los organismos gubernamentales pertinentes que actúen de inmediato” para evacuar a los residentes y comenzar las labores de rescate.

“A nuestros compatriotas en las provincias afectadas, por favor, presten atención a la alerta de tsunami. Diríjanse a zonas elevadas de inmediato. No esperen. Su vida es más importante que cualquier otra cosa que puedan dejar atrás”, dijo en un comunicado.

Benjie Ancheta, jefe de policía del municipio de Alabel en Sarangani, Filipinas, declaró a Reuters que el edificio de la policía presentó algunas grietas inmediatamente después del terremoto, que ocurrió durante la ceremonia de izamiento de la bandera.

Ancheta indicó que no se reportaron víctimas de inmediato, pero algunas personas se desmayaron tras el fuerte temblor. “Este es el terremoto más fuerte que hemos experimentado”, declaró Ancheta a Reuters por teléfono.

Tras el terremoto se emitieron alertas de tsunami en la región, y se registraron olas de menor intensidad en Indonesia, Palaos y el sur de Japón, según informó Associated Press. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que no se ha detectado ninguna amenaza de tsunami en Hawai.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que la amenaza había disminuido en gran medida unas cinco horas después del terremoto, pero aun así instó a la población a mantenerse alerta y a prestar atención a las advertencias de las autoridades locales, ya que el nivel del mar podría fluctuar.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.