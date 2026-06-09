Díaz-Canel dice que EE.UU. plantea tres escenarios en Cuba: estallido social, diálogo coercitivo o agresión militar

Por CNN en Español

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dice que ve tres escenarios posibles del Gobierno de EE.UU. para el futuro inmediato de país: estallido social, un diálogo coercitivo para tomar control de la economía cubana o un conflicto armado.

Así lo dijo el jueves en una entrevista con eldiario.es, cuya transcripción fue publicada también este lunes por el Gobierno de Cuba. Diáz-Canel habló sobre la presión que ejerce Estados Unidos en la isla desde hace meses, que se ha intensificado en las últimas semanas con más sanciones, la imputación al expresidente Raúl Castro y el riesgo latente de un posible ataque.

“Nosotros nunca amenazamos a nadie. Sin embargo, en la retórica de los voceros del Gobierno de los Estados Unidos cada vez está más presente la agresión a Cuba. Cada vez esa retórica se refuerza”, dijo el mandatario en un extenso reportaje publicado el jueves.

CNN envió una solicitud de comentarios al Departamento de Estado de Estados Unidos respecto de estas declaraciones del presidente de Cuba y espera respuesta.

Tanto el presidente Donald Trump como funcionarios de su gobierno han manifestado en varias oportunidades que es necesario un cambio de régimen en Cuba, y Trump incluso no descartó “tomar el control” del país. La semana pasada, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se refirió a La Habana como “una base de operaciones avanzada para la guerra irregular global” contra los intereses estadounidenses.

En ese contexto, en palabras de Díaz-Canel, el Gobierno de Estados Unidos apuesta a tres escenarios: primero uno de “asfixia económica” donde se busca “provocar el estallido social, y que ese estallido social le dé posibilidad, entonces con un pretexto de ayuda humanitaria, de intervenir en el país”.

La escasez de petróleo afecta a Cuba desde que perdió los envíos de Venezuela, su principal proveedor, además de amenazar con imponer aranceles adicionales a los países que directa o indirectamente provean de petróleo a Cuba. Esto ha profundizado y acelerado la crisis en el país, que se deteriora cada vez más ante la presión estadounidense. Los impactos son evidentes en la falta de electricidad, de gasolina, en los servicios médicos y hasta en los servicios públicos esenciales.

El segundo escenario, dice Díaz-Canel, es el de seguir un diálogo “coercitivo” con Cuba, “de máxima presión, para apoderarse de la economía cubana, para ocupar el país económicamente y que eso después les diera la posibilidad de provocar un cambio del sistema político”.

Este cambio de sistema político, asegura el “es la gran aspiración” de Estados Unidos.

Para el mandatario de Cuba, el tercer escenario es el de una agresión militar y asegura que en ese caso, la isla se está preparando para imponer resistencia. “Nosotros tenemos el derecho a defendernos, a prepararnos para defendernos, para que no haya sorpresa y para que no haya derrota”, plantea.

En ese punto, Díaz-Canel puso el ejemplo de los 32 agentes cubanos que murieron el pasado 3 de enero durante el ataque de Estados Unidos en Caracas, en el que detuvieron y capturaron al presidente Nicolás Maduro. Se trataba de agentes cubanos que cumplían tareas de defensa y protección en Venezuela, quienes “dieron su vida heroicamente defendiendo sus principios”.

“Si 32 cubanos fueron capaces de enfrentar una fuerza élite de los Estados Unidos, por sorpresa, que los superaba en tecnología y que lo superaba también en número, ¿qué no harían millones de cubanos que están dispuestos a defender la Revolución, que están dispuestos a defender la soberanía, que están dispuestos a defender la independencia y que quieren mantener la autodeterminación que tenemos en este país?”, señaló el presidente de Cuba en la entrevista.

Un claro ejemplo de este planteo de Díaz-Canel se vio en marzo, cuando el Gobierno cubano le regaló un fusil AKM y una réplica de la misma arma al cantautor cubano Silvio Rodríguez por su “patriótica disposición” para defender al país. “Como él, millones de cubanos no le fallarán a la Patria”, dijo entonces la Presidencia de Cuba sobre el reconocimiento.

Díaz-Canel ve una relación directa de lo que está pasando en Cuba con lo que ya ocurrió en Venezuela con el accionar de Estados Unidos y dice que se trata de una guerra “ideológica, cultural y mediática”.

Tal como ha reiterado en los últimos meses, Díaz-Canel aseguró que están dispuestos a mantener una relación de diálogo con el Gobierno de Trump, a estrechar lazos comerciales y culturales, pero que esa predisposición tiene un límite: tiene que ser un diálogo “sin presiones” y sin condicionamientos para cambiar su sistema político.

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