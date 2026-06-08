Paz promulga la ley que regula el estado de excepción en Bolivia, donde persisten los bloqueos y pedidos de renuncia

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la Ley de Regulación de Estados de Excepción, una legislación clave en el marco de los bloqueos de rutas que persisten en el país con reclamos que incluyen pedidos de renuncia al mandatario.

El proyecto, que fue aprobado el domingo por la Cámara de Diputados, regula la aplicación de estados de excepción en casos de conmoción interna y otros acontecimientos. En esos casos, otorga a la Policía un rol principal, con respaldo limitado de las Fuerzas Armadas.

Paz, que este lunes cumple siete meses en el cargo, no ha descartado dictar la medida, una decisión que el Parlamento tendría que validar en un plazo de 72 horas. Tras firmar la norma, dijo en conferencia de prensa que la lógica es “defender a las grandes mayorías de aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático”. Además, dijo que el diálogo es lo más importante y aseguró que completará su mandato hasta 2030.

Los bloqueos de carreteras se extienden en ocho de las nueve regiones de Bolivia, lo que ha provocado escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal para los centros de salud.

Al menos siete personas han muerto por falta de atención médica y otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos de la Defensoría del Pueblo. El fin de semana, la Policía y el Ejército ejecutaron una acción conjunta en una carretera del este del país, que culminó con varios heridos.

Las medidas de fuerza llevan poco más de un mes, lideradas por la Federación de Campesinos ‘Túpac Katari’ y la Central Obrera Boliviana, a los que se sumaron grupos afines al expresidente Evo Morales. Lo que comenzó con reclamos salariales y rechazos a medidas de ajuste, hoy se consolida con la renuncia de Paz como principal demanda.

Consultado por CNN a fines de mayo sobre el estado de excepción, Paz respondió: “Está en la Constitución. Los que no quieren dialogar tienen Constitución de por medio, ese es el límite”.

Paz respondió el domingo a un mensaje de respaldo del secretario de Defensa de Estados Unidos. “Bolivia defiende su democracia con instituciones, con diálogo y con el respaldo de su pueblo. Siempre atenderemos los reclamos justos, pero no permitiremos que intereses narcoterroristas actúen para desestabilizar y destruir la democracia que tanto nos costó construir”, dijo en X.

Allí también expresó que “La Paz y El Alto enfrentan todavía momentos difíciles”, pero aseguró que hay “avances concretos fruto del trabajo y del diálogo con quienes sí apuestan por un futuro mejor”. El mandatario prometió seguir trabajando “con firmeza hasta devolver tranquilidad a cada hogar”.

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