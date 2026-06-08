¿Cuántas veces ha afirmado Trump que un acuerdo con Irán está a la vuelta de la esquina?

Análisis por Aaron Blake, CNN

Han pasado más de dos meses desde que el presidente Donald Trump anunció un alto el fuego con Irán, afirmando en aquel momento que ambas partes estaban cerca de llegar a un acuerdo.

El 7 de abril, Trump declaró en redes sociales que las negociaciones estaban muy avanzadas, pero que necesitaban dos semanas para que el acuerdo se finalizara y se concretara. Concluyó diciendo que era un honor que este problema de larga data estuviera cerca de resolverse.

Por supuesto, no hubo solución. Pero, aun así, Trump ha pasado los dos meses siguientes dando a entender que un acuerdo estaba a la vuelta de la esquina. Mucho.

Incluyendo el período anterior al alto el fuego, lo ha hecho al menos 37 veces. Esa es la cantidad de veces que ha dicho directamente —en publicaciones en redes sociales, apariciones públicas y llamadas telefónicas a los medios— que un acuerdo estaba cerca o que Irán estaba desesperado por llegar a uno.

No hay indicios de que eso sea más cierto hoy que el 7 de abril. Pero Trump sigue diciéndolo, ya sea porque está delirando, porque intenta calmar a los mercados financieros o porque cree que puede hacerlo realidad con solo desearlo.

Pero está claro que ya no es una afirmación que la gente deba tomarse en serio.

Todo comenzó el 23 de marzo, menos de un mes después del inicio de la guerra. Trump habló con los periodistas a las afueras del Air Force One sobre las supuestas conversaciones de paz y mencionó “puntos de acuerdo importantes, diría yo. Casi todos los puntos de acuerdo”. (De hecho, Irán negó que hubiera negociaciones).

Al día siguiente, empezó a repetir lo que se ha convertido en un argumento recurrente: que Irán estaba desesperado por llegar a un acuerdo.

“Creo que vamos a acabar con esto”, añadió Trump. “No puedo asegurarlo”.

Para el 25 de marzo, se decía que Irán deseaba “llegar a un acuerdo a toda costa”. El 26 de marzo, en una reunión de gabinete, Irán “suplicaba por un acuerdo”.

(A pesar de estar tan ansioso por cerrar ese acuerdo, Irán se ha resistido de alguna manera durante dos meses y medio más).

El 29 de marzo, durante una rueda de prensa improvisada con periodistas a bordo del Air Force One, se le preguntó a Trump si preveía cerrar un acuerdo la semana siguiente, a lo que respondió: “Sí, veo un acuerdo con Irán”.

En este punto, las predicciones de Trump comenzaron a volverse más insistentes. El 6 de abril, declaró que habían estado “muy cerca de un acuerdo” antes de sufrir un revés.

Al día siguiente, anunció el alto el fuego, que originalmente debía durar dos semanas mientras ambas partes ultimaban un acuerdo.

Una semana después, el 15 de abril, le comentó a Fox Business: “Creo que está cerca de terminar, lo veo como muy cerca de terminar”.

“Ya veremos qué pasa”, añadió. “Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo”.

En los días siguientes, Trump prácticamente se aseguró de que todo había terminado:

“Todo apunta a que vamos a llegar a un acuerdo con Irán, y va a ser un buen acuerdo”, declaró a los periodistas el 16 de abril.

Para el 17 de abril, afirmó en tres apariciones distintas que Irán había “aceptado todo”, que “creo que llegaremos a un acuerdo en los próximos dos días” y que “no creo que haya demasiadas diferencias significativas”.

Y el 20 de abril, en una publicación en Truth Social, predijo: “¡Todo sucederá, relativamente rápido!”.

A pesar de que eso no se concretó, Irán seguía “deseando llegar a un acuerdo” el 30 de abril.

“Cuando termine la guerra, lo cual no debería tardar mucho…”, apostó a los periodistas el 1 de mayo.

Trump se abstuvo de hacer predicciones durante un tiempo, antes de anunciar el 18 de mayo que retrasaba los ataques militares “dos o tres días” a petición de los países de Medio Oriente, “porque creen que están muy cerca de llegar a un acuerdo”.

En ese momento, incluso Trump pareció reconocer con qué frecuencia esas predicciones habían fallado.

“Hemos tenido periodos en los que creíamos estar muy cerca de llegar a un acuerdo y no funcionó”, indicó Trump, antes de añadir: “Pero esto es un poco diferente”.

No fue diferente, el presidente no se desanimó.

“Vamos a poner fin a esa guerra muy rápidamente”, auguró Trump el 19 de mayo en un picnic del Congreso.

Para el 23 de mayo, realizó una gira de anuncios por los medios similar a la del 17 de abril.

Afirmó que la administración estaba “mucho más cerca” de un acuerdo. Indicó que el acuerdo estaba “en gran parte negociado, pendiente de finalización”. Añadió que el acuerdo se anunciaría “próximamente” y que se estaban discutiendo los “aspectos finales”.

El 28 de mayo, en una entrevista con su nuera Lara Trump, las cosas estaban “muy cerca de un muy buen acuerdo”.

Y el domingo, aseguró que estaban “muy cerca de llegar a un acuerdo”, pero que Irán e Israel lo estaban poniendo en peligro al enzarzarse en una disputa paralela.

“Estamos muy cerca de un acuerdo definitivo con Irán”, declaró a Axios. “Será un buen acuerdo. No quiero que fracase por lo que está sucediendo ahora”.

Era al menos la tercera vez que Trump le decía a Axios que un acuerdo era inminente. Luego, el lunes, durante un mitin telefónico en apoyo del senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, conocido por su postura belicista, Trump volvió a predecir una “victoria total” en las próximas dos semanas.

“Estamos negociando ahora; quieren llegar a un muy buen acuerdo”, aseguró Trump.

Luego añadió: “Están dispuestos a darnos todo”.

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