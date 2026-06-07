Tras una búsqueda de varios días, aparece muerto el estudiante estadounidense desaparecido en Japón

Por Rebekah Riess, Chris Boyette y Hanako Montgomery, CNN

Voluntarios de búsqueda y rescate de Japón encontraron el cuerpo de un estudiante de la Universidad de Auburn que desapareció durante unas vacaciones familiares; un trágico desenlace de una intensa búsqueda de varios días por zonas montañosas y boscosas.

James “Weston” Higginbotham, de 20 años, fue hallado sin vida el sábado en las afueras de Kioto, según informó su familia a través de redes sociales.

“Nuestra familia está desconsolada al comunicar que Weston fue encontrado sin vida por un grupo voluntario de búsqueda y rescate en una zona montañosa a las afueras de Kioto. El dolor que sentimos es imposible de expresar con palabras”, escribió la familia.

La Policía de Kioto dijo a CNN que el cuerpo de Weston fue encontrado alrededor de las 2:35 p.m. del sábado por voluntarios que buscaban en las montañas del área de Yamashina de la ciudad. No se sospecha de ningún acto delictivo, añadieron las autoridades, señalando que no revelarán la causa de la muerte.

Weston, un apasionado de la naturaleza, desapareció el 29 de mayo tras separarse de sus padres y su hermano para explorar Kioto por su cuenta, luego de haber discutido con su madre debido al uso que ella hacía de ChatGPT —y a los recursos naturales que dicha IA requiere para funcionar— en la organización del viaje.

Utilizando la aplicación Life360 para rastrear su ubicación, sus padres vieron que Weston subió a un tren y visitó varias tiendas. Le enviaron un mensaje de texto preguntándole adónde iba, y poco después se desactivó su ubicación, algo inusual en él, según su madre.

Fue visto por última vez caminando solo por la zona de Yamashina, en un sendero que conducía a una ruta de senderismo en los bosques cercanos.

Debido a la ubicación de la cámara cerca del sendero y el amor de Weston por el senderismo, la Policía decidió el 2 de junio registrar el bosque, pero se vio obstaculizada por una tormenta que trajo viento y fuertes lluvias a la región esa noche.

Las autoridades expresaron su preocupación por la seguridad de Weston durante la tormenta si hubiera estado en las montañas en ese momento.

La búsqueda policial de 72 horas en la zona densamente boscosa hacia la que se dirigía Weston cuando fue visto por última vez concluyó el viernes, según la familia. En el operativo participaron más de 100 agentes de policía, unidades caninas y helicópteros.

El sábado, la familia Higginbotham inició sus propias labores de búsqueda —con la ayuda de residentes locales y un equipo profesional de búsqueda y rescate contratado—, centrándose en áreas de los bosques de Yamashina que la Policía no había rastreado.

Tras el hallazgo del cuerpo de Weston, la familia agradeció a quienes compartieron su historia y ayudaron en la búsqueda.

“La enorme muestra de amabilidad y apoyo nos ha sostenido durante los días más oscuros de nuestras vidas”, escribió la familia. “Gracias por sus pensamientos, oraciones y apoyo. Los necesitaremos ahora más que nunca. Siempre te amaremos, Weston”.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Weston, el presidente de la Universidad de Auburn, Christopher Roberts, declaró que la comunidad perdió “a un valioso miembro de la familia Auburn”.

“En nombre de la Universidad de Auburn, extiendo mis más profundas condolencias a la familia y seres queridos de James ‘Weston’ Higginbotham, quien murió mientras viajaba en Japón”, dijo Roberts en un comunicado a CNN.

“La familia Auburn lamenta esta desgarradora pérdida y acompaña en pensamientos a la familia, amigos y seres queridos de Weston durante este momento tan difícil”.

Weston era originario de Hoover, Alabama, y se graduó del bachillerato Spain Park, dijo el alcalde de Hoover, Nick Derzis, en una publicación en redes sociales, y añadió que la comunidad del centro-norte de Alabama está “desconsolada” por la noticia.

“Durante los últimos días, los residentes de Hoover se unieron en oración y esperanza por el regreso seguro de Weston”, dijo Derzis. “Hoy, nuestros corazones están con la familia Higginbotham mientras afrontan una pérdida inimaginable”.

Weston era un “joven de carácter excepcional” que “dejó huella en todos los que lo conocieron”, declaró el alcalde. Su pérdida es una tragedia que se siente en toda nuestra comunidad, afirmó Derzis.

Los senadores de Estados Unidos Katie Britt y Tommy Tuberville también lamentaron la muerte de Weston en redes sociales.

“Por favor, únanse a nosotros en oración por la familia, amigos y seres queridos de James mientras ellos, y todo Alabama, lloran esta trágica pérdida”, expresó Britt en el comunicado.

La representante estatal Susan DuBose rindió homenaje y dijo: “Nuestra comunidad de Greystone, Hoover, el norte del condado de Shelby y más allá ha rezado por esta familia y por el regreso seguro de Weston. Que Dios acompañe a esta querida familia”.

La madre de Weston, Nancy Higginbotham, lo describió como un ferviente protector del medioambiente y un viajero que amaba viajar y disfrutar de la naturaleza.

“Le encantaba salir a caminar por un sendero o hacer una pequeña excursión, sin importar la hora del día”, declaró a Erin Burnett de CNN el viernes. “Eso le divierte mucho”.

Como amante de la naturaleza, Weston también dedicó su vida a protegerla. Esto se convirtió en una prioridad para él hace aproximadamente un año, cuando se hizo vegano. Como estudiante de la Universidad de Auburn, Weston estudiaba ingeniería en sostenibilidad.

Weston siempre se informaba sobre el mundo y leía libros siempre que tenía oportunidad, según contó su madre. En el viaje, Weston llevaba un libro sobre mariposas en el bolsillo trasero.

“Su objetivo en la vida es viajar… e ir a todas estas increíbles montañas y lugares donde pueda sumergirse en diferentes culturas”, dijo Nancy Higginbotham.

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Con información de Jessie Yeung, de CNN.