¿Quién es Yerry Mina, el central de los goles importantes de Colombia?

Por Luis Quintana, CNN en Español

Yerry Mina, el espigado defensor nacido en Guachené, Cauca, juega actualmente en la Serie A de Italia con el Cagliari y volverá a jugar una Copa del Mundo con la selección de Colombia tras haber sido parte del combinado nacional en Rusia 2018.

Su trayectoria deportiva, a sus 31 años, cuenta con más apariciones en el extranjero que en Colombia, dado que apenas ha jugado con dos equipos de su país.

En el Deportivo Pasto, club con el que debutó como profesional, brilló lo suficiente para ser tenido en cuenta por Independiente Santa Fe, equipo al que llegó en 2014 y con el que ganó la Copa Sudamericana en 2015.

Pasó al Palmeiras de Brasil en 2016 y en el conjunto de la ciudad de Sao Paulo se consagró campeón del Brasileirão ese año, un título que terminó por abrirle las puertas del Viejo Continente.

En enero de 2018 pasó al FC Barcelona y, según el conjunto catalán, se convirtió en el “primer colombiano en la historia del club en jugar en el primer equipo”. Su periplo por España, no obstante, no fue fructífero: jugó apenas 467 minutos en un total de siete partidos oficiales.

Llegó entonces ese mismo año al Everton de Inglaterra, donde jugaría 99 partidos en cinco temporadas, según Transfermarkt.

En 2023 arribaría a Italia, pero antes de sentar cabeza en Cagliari tuvo un brevísimo paso por Fiorentina marcado por lesiones y apenas siete actuaciones en cancha. Ha sido en el equipo de Cerdeña donde Mina ha tenido más regularidad: está en su tercera temporada con Cagliari y, según Transfermarkt, tiene contrato con ese equipo hasta junio de 2028.

Sin desdeñar las habilidades de este jugador de 1,95 metros de altura y haciendo una comparación inútil, cuesta creer que Yerry Mina tenga más goles en los mundiales que Falcao García, el máximo goleador en la historia de la selección colombia, o que figuras de antaño como Faustino Asprilla o Arnoldo Iguarán.

Yerry Mina es, de hecho, el segundo mayor goleador de la tricolor en el Mundial, siendo solo superado por James Rodríguez, que logró la bota de oro en Brasil 2014 con seis goles.

Pero antes de hacer un pequeño zoom a aquella memorable campaña de Rusia 2018, estos son algunos datos de Mina en la selección de Colombia, según Transfermarkt:

Debutó bajo el mando de José Néstor Pékerman el 8 de junio de 2016 en la Copa América Centenario. Ingresó al minuto 90 por Cristian Zapata en la victoria de Colombia 2-1 contra Paraguay.

Ha jugado 53 partidos en total. Incluye participaciones en eliminatorias, Copa América, Mundial de la FIFA y amistosos.

Hasta el momento ha marcado ocho goles en total.

En Rusia 2018, Colombia compartió el Grupo H con Japón, Polonia y Senegal. Tras una sorprendente derrota contra los asiáticos, la selección cafetera enfrentó a Polonia con la obligación de ganar para no quedar eliminada. Al minuto 40, una jugada elaborada por James Rodríguez, “Juanfer” Quintero y Juan Guillermo Cuadrado terminó en el cabezazo con el que Yerry Mina venció al arquero Wojciech Szczęsny.

Tras la goleada 3-0 a Polonia, Yerry Mina volvería a marcar de cabeza contra Senegal al minuto 73, esta vez producto de un tiro de esquina. Sería el único gol del partido y el que mandaría a Colombia a los octavos de final contra Inglaterra.

Allí llego otro tanto, que si no es el gol más especial de su carrera, podría ser, al menos, el más dramático: Colombia perdía 1-0 contra Inglaterra cuando ya se disputaba el tiempo de descuento del segundo tiempo. Al minuto 93, Juan Guillermo Cuadrado lanzó una bola desde el tiro de esquina y Yerry Mina, con su porte, le ganó en el cabezazo a Harry Maguire para concretar el 1-1 y llevar el partido al alargue. Desafortunadamente para Mina, Colombia quedaría eliminada en la tanda de penales.

El argentino Néstor Lorenzo asumió la dirección técnica de Colombia en 2022 y ha contado con Yerry Mina para las convocatorias de la Copa América de EE.UU. en 2024 y las eliminatorias para el mundial de 2026.

No obstante, bajo Lorenzo, en todas las competiciones y amistosos, Mina ha más suplente que titular.

En la larga eliminatoria de Conmebol para el Mundial de Norteamérica, de 18 partidos, Mina fue titular cinco veces, entró en tres ocasiones desde el banco, fue suplente en seis encuentros y no fue convocado en cuatro ocasiones.

Visto desde esa óptica, Yerry Mina no sería tal vez un titular indiscutible para Néstor Lorenzo en los partidos del próximo Mundial, pero su experiencia y minutos en la actual Seria A con el Cagliari le valieron al manos la convocatoria. Ni hablar de su talento para bailar en las celebraciones de gol.

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