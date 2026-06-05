Exempleado de la CIA acusado de robar a la agencia seguirá en prisión preventiva hasta el juicio

Por Holmes Lybrand y Zachary Cohen, CNN

Un ex alto funcionario de la CIA —cuyo caso acaparó titulares después de que agentes del FBI encontraran más de US$ 40 millones en lingotes de oro en su casa de Virginia— permanecerá en prisión preventiva hasta el juicio, según dictaminó un juez federal este viernes.

Durante la audiencia de detención del viernes de David Rush, quien presuntamente mintió sobre su formación académica y experiencia militar en sus solicitudes para ingresar y ascender dentro de la agencia, los fiscales lo calificaron de “maestro manipulador”.

“El Sr. Rush está en serios problemas”, declaró el fiscal Gavin Tisdale ante el juez William Fitzpatrick en Alexandria, Virginia, el viernes por la mañana, argumentando que Rush tenía los medios y la motivación para huir. “Simplemente no se puede confiar en el Sr. Rush”.

Rush ha sido acusado de robo de fondos públicos por un monto superior a US$ 77.000 en concepto de licencia militar remunerada, a la cual, según los fiscales, no tenía derecho, ya que fue dado de baja con honores en 2015. Aún no se ha declarado culpable ni inocente. La detención de Rush ha provocado una reacción dentro de la CIA. Varios empleados de menor rango de la CIA han sido suspendidos de sus funciones y otros oficiales de mayor rango han sido reasignados por su gestión de las solicitudes de dinero de Rush o por no haber detectado las primeras señales internas de que sus solicitudes podrían no ser parte legítima de su trabajo, según una fuente familiarizada con el asunto.

CNN se ha puesto en contacto con la CIA para obtener comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

El director de la CIA, John Ratcliffe, junto con el secretario de Justicia interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, también informaron a altos legisladores en el Capitolio y al presidente Donald Trump sobre el caso, según informaron a CNN cuatro fuentes familiarizadas con las reuniones.

El juez Fitzpatrick declaró en la audiencia del viernes que no se han presentado pruebas en esta etapa del caso y que “el núcleo de la denuncia” contra Rush es “esencialmente declaraciones falsas”, pero finalmente determinó que Rush tenía “los medios y el motivo” para representar un riesgo de fuga.

“El gobierno claramente cumplió con su obligación probatoria”, dijo Fitzpatrick, añadiendo que, a medida que se presenten más pruebas, la defensa podría presentar una moción para reconsiderar la orden de detención. Según la declaración jurada del FBI, Rush mintió sobre su formación académica y su servicio militar en varias solicitudes a la CIA, incluyendo una solicitud de ascenso.

“Estamos aquí por un solo cargo de fraude en el registro de horas trabajadas”, argumentó el viernes la abogada de Rush, Jessica Carmichael, señalando que todos los lingotes de oro —que atrajeron la atención nacional al caso— se encontraban en el sótano de Rush, guardados bajo llave en una caja fuerte.

“Todos los lingotes de oro solicitados y aprobados están localizados”, afirmó su abogada, indicando que la CIA le había entregado el oro a su cliente a cambio de trabajo y que no se le ha imputado ningún cargo por esos fondos.

Tisdale declaró que Rush “no debería haber tenido ese tipo de fondos en su casa” y que, si bien el hallazgo de todos los lingotes de oro por parte del FBI “podría ser una buena noticia para el Sr. Rush”, el caso en su contra se fortalece “cada día”.

Además de solicitar los lingotes de oro, que según los fiscales estaban almacenados indebidamente en su domicilio, Rush también solicitó una cantidad considerable de divisas, gran parte de las cuales aún no se ha justificado.

“No es responsabilidad de la defensa” justificar el paradero de las divisas, declaró Carmichael, añadiendo que está actuando a ciegas ante las “nuevas y sensacionales acusaciones” surgidas en la audiencia a puerta cerrada de la mañana.

La parte pública de la audiencia siguió a una sesión a puerta cerrada de 40 minutos en la que la jueza escuchó más pruebas del gobierno sobre el caso.

Tisdale también afirmó que Rush había adquirido bienes que pueden dificultar el descubrimiento de fondos y compras, incluidos los 35 relojes de lujo incautados en su domicilio en mayo.

Carmichael argumentó que, si bien “algunas de estas acusaciones” contra su cliente “parecen extrañas y secretas”, la propia naturaleza de la CIA y su trabajo a menudo son “extrañas y secretas”. La abogada de Rush también le dijo a la jueza que necesitaba que los fiscales le explicaran “los protocolos específicos necesarios” para obtener los fondos que Rush guardaba.

Carmichael concluyó argumentando que los lingotes de oro ya no eran relevantes y que la solicitud de detención del gobierno se basaba en “acusaciones vagas”.

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