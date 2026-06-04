Las 5 cosas que debes saber este 4 de junio

Por CNN en Español

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba limitar los poderes de guerra de Trump. Washington propone nuevos aranceles a México y Canadá. El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández dice en entrevista con CNN que Trump corrigió una “injusticia”. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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Tras la captura de Nicolás Maduro, el chavismo abrió una nueva etapa bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez. Aunque moderó su discurso y estrechó vínculos con Washington, mantiene intacto su objetivo histórico: preservar el poder político mientras pospone una transición democrática plena.

La Cámara de Representantes aprobó el miércoles una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en Irán, en un nuevo revés político para el mandatario. Los demócratas habían forzado repetidamente votaciones para limitar los poderes de guerra, en una campaña que fue ganando gradualmente más apoyo del Partido Republicano. Mientras tanto, Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego bajo ciertas condiciones.

El Gobierno de Estados Unidos propuso nuevos aranceles por preocupaciones de trabajo forzado a 60 países, entre ellos Canadá y México, socios comerciales que actualmente están revisando junto a EE.UU. el tratado de libre comercio de la región de América del Norte (conocido como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC) para que se pueda extender por 16 años más.

Cinco meses después de recuperar su libertad gracias a un indulto otorgado por Donald Trump, el exmandatario de Honduras Juan Orlando Hernández insiste que fue víctima de una persecución política. En una extensa entrevista con CNN, Hernández defendió nuevamente su inocencia, justificó el indulto presidencial que anuló su condena y abordó temas que iban desde el escándalo conocido como Hondurasgate hasta el caso de Nicolás Maduro.

El sitio web Aliens.gov, lanzado por el Gobierno de Trump, no es un portal sobre ovnis sino una página satírica que usa imágenes y lenguaje de ciencia ficción para retratar a los inmigrantes indocumentados como “aliens” o seres no humanos. Este uso del lenguaje no es inocente: la palabra “alien” es usada como una etiqueta cargada de exclusión y deshumanización, especialmente hacia los inmigrantes latinoamericanos.

¿Cuál es el origen de la palabra “hincha” en el fútbol?

A. Por la forma de referirse a las graderías en España

B. Por Prudencio Reyes, un “hincha pelotas” uruguayo que alentaba a su club

C. Por el diseño de los estadios en Argentina

D. Por el apodo a los grupos de aficionados en la Inglaterra del siglo XIX

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Se conocieron en el kínder, pero la vida los separó. Años después se reencontraron y formaron una familia

Isa y Beto han estado en la vida del otro desde que tienen memoria. Se conocieron en el kínder y fueron amigos hasta la primaria. Aunque un cambio de escuela los separó, años más tarde, las redes sociales hicieron que sus caminos se cruzaran de nuevo. Beto se atrevió a escribirle a aquella niña de coletas que nunca salió de su mente y el reencuentro confirmó que seguían siendo esos niños enamorados.

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—Lo dijo Mathias Cormann, el secretario general de la OCDE, al advertir que el crecimiento económico mundial podría desacelerarse hasta alcanzar niveles observados durante la pandemia del covid-19 si la guerra con Irán se prolonga.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Cuenta la leyenda que, cuando jugaba en su estadio el Club Nacional de Football de Uruguay, el utilero Prudencio Miguel Reyes, además de inflar los balones, saltaba, gritaba y gesticulaba para alentar a su equipo. El “hincha pelotas” dio nacimiento a lo que fue conocido a partir de entonces como “hinchada”.

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