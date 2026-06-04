La abogada que representó a Sean “Diddy” Combs se incorpora al equipo legal de Maduro

Por Rocío Muñoz-Ledo y María Santana, CNN en Español

La abogada penalista Anna Estevao, quien formó parte de la defensa legal de Sean “Diddy” Combs durante su juicio de siete semanas en Nueva York el año pasado, se incorporó este jueves al equipo legal del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Estados Unidos, según documentos presentados ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

El proceso penal contra el exmandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, ha estado marcado por una combinación de avances y derrotas para la defensa: mientras se resolvió el financiamiento de la representación legal, el caso continúa centrado en disputas sobre el acceso a pruebas confidenciales y en los intentos de desestimar la acusación.

Maduro y Flores fueron capturados en un operativo militar estadounidense a principios de enero en Caracas y trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos desde hace más de 150 días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Ambos enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, de los que se han declarado inocentes.

Estevao se suma al equipo legal encabezado por el abogado Barry Pollack, conocido por haber representado a Julian Assange en el caso “WikiLeaks”. La llegada de la abogada penalista ocurre días después de que el despacho Harris Trzaskoma, al que pertenece, anunció la incorporación de Pollack, según Reuters.

CNN contactó a Estevao para conocer más detalles sobre su incorporación a la defensa de Maduro y Flores y espera respuesta.

Estevao es una abogada especializada en litigios penales federales y casos de alto perfil, según el sitio web del despacho con sede en Manhattan, Nueva York.

En el juicio federal contra Sean “Diddy” Combs integró el equipo de defensa del rapero y empresario, quien había sido acusado de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y transportación para ejercer la prostitución. Él se declaró inocente de todos los cargos.

El rapero y magnate de la música fue condenado a 50 meses, o poco más de cuatro años, de prisión y tendrá que pagar una multa de US$ 500.000 tras haber sido declarado culpable por los cargos de transportación para participar en prostitución. La fiscalía exigía que Combs pasara en la cárcel más de 11 años, mientras que los abogados pedían 14 meses.

La sentencia generó polémica pues Combs fue absuelto de los cargos más graves en un caso que incluía acusaciones escandalosas como coacción a mujeres para tener encuentros sexuales con otros hombres, a veces llamados “Freak Offs”.

Durante el juicio de Combs, Estevao tuvo un papel destacado en el contrainterrogatorio de la testigo principal de la Fiscalía, Cassie Ventura, durante una de las fases más mediáticas del proceso.

“Su contrainterrogatorio fue descrito como ‘muy estratégico y preciso’, al tiempo que ‘respetaba el peso emocional del testimonio de Cassie’”, destaca el despacho de la abogada, quien fue incluida en la lista de “Legal Lions of the Week” de Law360, un medio especializado.

En las últimas audiencias, el caso se ha centrado en disputas procesales sobre el acceso a pruebas, si Venzuela podía cubrir los honorarios legales y los intentos de desestimar el caso por parte de la defensa.

Tras los intentos fallidos de Pollack para que el caso fuera desestimado, el juez Alvin K. Hellerstein, quien está a cargo del caso contra Maduro, dio un nuevo golpe a la defensa del depuesto presidente venezolano al prohibir que sus abogados compartan pruebas del caso con otros acusados que siguen sin ser detenidos, según documentos judiciales.

Al mismo tiempo, la defensa obtuvo una victoria cuando se resolvió el tema del financiamiento legal después de que el juez Hellerstein aceptó las licencias modificadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) para que el Gobierno de Venezuela pague la defensa del derrocado presidente y de su esposa.

Con el tema de los honorarios legales resuelto, el proceso avanza. Tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron conjuntamente a la corte una pausa de 60 días antes de la próxima audiencia, fijada ahora para el 30 de junio, un periodo que permitirá a los fiscales entregar a la defensa el volumen de pruebas contra Maduro y a sus abogados para analizar el material y preparar su estrategia.

El próximo paso de Maduro aún está por definirse, pero, según expertos, la defensa probablemente intentará que se desestime el caso por otras vías legales, incluyendo alegatos de inmunidad y cuestionamientos sobre la legalidad de su detención.

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Con información de Mauricio Torres