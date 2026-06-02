Proyecto de ley propone restricciones para los soldados estadounidenses con las apuestas en mercados de predicción

Por Davis Winkie y Marshall Cohen

Los miembros de las fuerzas armadas de EE.UU. pronto podrían tener prohibido usar mercados de predicción para apostar sobre acontecimientos globales si un proyecto de ley preliminar de política de defensa es aprobado por el Congreso y se convierte en ley. La propuesta surge tras un caso de alto perfil en el que se acusa a un soldado de fuerzas especiales de EE.UU. de usar información clasificada para realizar apuestas vinculadas a la captura de Nicolás Maduro.

El texto del proyecto de ley preliminar, publicado la semana pasada por la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, incluye el requisito de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, emita regulaciones que prohíban a los miembros de las fuerzas armadas y a los empleados civiles del Pentágono operar en mercados de predicción cuando la persona tenga “información no pública” relevante o “pueda razonablemente obtener” dicha información. La disposición también exigiría que Hegseth desarrolle una “gama de sanciones” por violar la norma.

Los mercados de predicción como Kalshi y Polymarket han explotado en popularidad durante el último año. Se los trata como futuros de materias primas y están regulados por el Gobierno federal, pero muchos legisladores y funcionarios estatales dicen que las normas no se han puesto al día con las realidades de una industria que crece a pasos agigantados.

Bajo la ley federal vigente, los sitios de predicción para usuarios con sede en EE.UU. no tienen permitido ofrecer mercados sobre la guerra. Pero Polymarket tiene un popular sitio offshore, al que los estadounidenses pueden acceder fácilmente con una red privada virtual, con decenas de mercados relacionados con la guerra disponibles para operar.

Las operaciones vinculadas con Maduro llevaron en abril al primer procesamiento federal conocido por presunto uso de información privilegiada en mercados de predicción, y se alega que el soldado ganó US$ 400.000 en Polymarket. El soldado se declaró inocente, y Polymarket emitió un comunicado en el que dijo que había “remitido el asunto al DOJ” después de que la plataforma “identificara a un usuario operando con información gubernamental clasificada”.

CNN tiene una alianza con Kalshi y utiliza sus datos para cubrir grandes acontecimientos, pero a los empleados editoriales de CNN no se les permite usar mercados de predicción.

La disposición que prohíbe las apuestas de los soldados podría no sobrevivir al camino de meses que queda por delante para el proyecto de ley anual de política de defensa, una plataforma recurrente para el forcejeo legislativo, pero marcaría un cambio que podría activar duras sanciones para los miembros del servicio que aprovechen información privilegiada.

Eugene Fidell, un veterano de la Guardia Costera que cofundó el Instituto Nacional de Justicia Militar y enseña derecho militar en la Facultad de Derecho de Yale, dijo a CNN que el proyecto de ley “claramente contempla” un castigo penal bajo el derecho militar para los infractores. Bajo el Código Uniforme de Justicia Militar, desobedecer órdenes o regulaciones puede ser procesado como un delito federal.

Fidell dijo que el Gobierno federal debería abordar los problemas de uso de información privilegiada en los mercados de predicción “como parte de una estrategia general y no de manera fragmentaria”, en lugar de señalar a los miembros del servicio para una regulación más intensiva.

El uso de información privilegiada ya es ilegal bajo la ley federal en situaciones en las que el operador tenía un deber preexistente de mantener la información en privado, como los miembros de las fuerzas armadas y los detalles de misiones clasificadas. Pero la disposición del proyecto de ley preliminar de defensa amplía ese marco al proscribir operar con “información no pública”, una categoría amplia que incluye incluso información no clasificada que no está disponible públicamente. Operar con información no pública no clasificada, por ejemplo, podría incluir apostar por el ganador de un gran contrato de defensa antes de su anuncio.

Franklin Rosenblatt, profesor de la Facultad de Derecho del Mississippi College y abogado retirado del Ejército, cree que las fuerzas armadas podrían procesar las apuestas indebidas bajo mecanismos legales destinados a mantener el buen orden y la disciplina en las filas. Pero aun así, “no puede hacer daño que las regulaciones militares regulen con mayor especificidad qué es y qué no es un comportamiento prohibido” en los mercados de predicción, dijo Rosenblatt a CNN.

Los críticos han expresado preocupaciones sobre un patrón de operaciones con un timing sospechoso que aparecen en sitios de predicción en torno a recientes acontecimientos geopolíticos. Esto ocurrió antes de la operación Maduro en enero, y cuando EE.UU. e Israel lanzaron ataques contra Irán. Polymarket anteriormente no respondió a una solicitud de comentarios de CNN sobre las apuestas vinculadas a los ataques contra Irán.

La Commodity Futures Trading Commission, la agencia federal que regula los mercados de predicción, ha prometido tomar medidas enérgicas contra el uso de información privilegiada.

Tanto el caso Maduro como un nuevo caso contra un ingeniero de Google por apuestas sospechosas en Polymarket sugieren que la administración de Trump está empezando a respaldar sus amenazas con acciones reales. Pero también hay preocupaciones bipartidistas de que la CFTC tiene muy poco personal como para fiscalizar rigurosamente a estas empresas.

Las posibles normas del Pentágono llegarían después de medidas similares en otras oficinas.

Recientemente, el Senado prohibió a sus miembros usar mercados de predicción, y algunos miembros de la Cámara de Representantes también prohibieron a su personal usar las plataformas. Los gobernadores demócratas de California e Illinois firmaron decretos que prohíben a los empleados estatales usar información privilegiada en sitios de predicción.

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El trabajo de Davis Winkie en CNN cuenta con el apoyo de una alianza entre Outrider Foundation y Journalism Funding Partners (JFP). CNN mantiene el control editorial total del reporte.