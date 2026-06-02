Calendario de Colombia en el Mundial 2026: cuándo juega sus partidos, fechas y horarios

Por CNN Español

La selección de Colombia vuelve a la Copa del Mundo en 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. La Tricolor integrará el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, ganador de un repechaje intercontinental.

Sobre el papel es un grupo asequible y las apuestas básicas darían que Colombia puede pasar segundo en el grupo, detrás de Portugal, que llega como un favorito moderado al título.

Los amistosos de marzo dejaron más preguntas que respuestas en la selección de Néstor Lorenzo, pero el desempeño de la Colombia liderada por James Rodríguez en 2014 y 2018 son un precedente para confiar en el combinado cafetero.

Aquí está el calendario confirmado de Colombia en la fase de grupos (horarios de Colombia):

17 de junio de 2026

Estadio Azteca, Ciudad de México

9 p.m. Colombia

10 p.m. Miami

Será el regreso colombiano al Mundial tras su ausencia en Qatar 2022.

23 de junio de 2026

Guadalajara, México

9 p.m. Colombia

10 p.m. Miami

Un duelo clave para encaminar la clasificación a la siguiente ronda.

27 de junio de 2026

Hard Rock Stadium, Miami

6:30 p.m. Colombia

7:30 p.m. Miami

Será probablemente el partido decisivo del grupo.

Con el nuevo formato del Mundial, avanzan los dos primeros de cada grupo, pero también clasifican los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final.

Si Colombia termina primera del grupo, jugaría el 3 de julio en Kansas City contra un mejor tercero. Si termina segunda, disputaría la siguiente ronda en Toronto contra el segundo del Grupo L (Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá).

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