Cohete de Blue Origin explota durante una prueba en tierra

Por Deblina Chakraborty y Ashley Strickland

Un cohete New Glenn de Blue Origin registró una anomalía durante una prueba de encendido en tierra este jueves, compartió la compañía en X.

Un video captado la noche del jueves desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, parece mostrar al cohete explotando en su rampa de lanzamiento.

“Todo el personal está localizado y a salvo”, dijo Jeff Bezos, fundador de Blue Origin, en una publicación separada en X. “Es demasiado pronto para conocer la causa, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Ha sido un día muy duro, pero reconstruiremos lo que haga falta y volveremos a volar. Vale la pena”.

La compañía anunció a principios de esta semana que New Glenn volvería a volar después de que un fallo durante el tercer vuelo del cohete, el 19 de abril, provocara una investigación de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Durante esa misión, el propulsor de la primera etapa aterrizó con éxito en una barcaza en el mar, pero la parte superior, o segunda etapa, no logró colocar su carga útil —el satélite BlueBird 7 de AST SpaceMobile— en una órbita segura.

La cuarta misión de New Glenn tenía previsto transportar 48 satélites para sumarse a la constelación de banda ancha de Amazon.

“La FAA está al tanto de que el vehículo New Glenn de Blue Origin registró una anomalía durante una prueba de encendido estático en la plataforma en Cabo Cañaveral, Florida, alrededor de las 9 p.m., hora local, del 28 de mayo”, declaró la agencia en un comunicado a CNN. “Esta prueba no estaba dentro del alcance de las actividades autorizadas por la FAA. No hubo impacto en el tráfico aéreo. Por favor, contacte a Blue Origin para más información”.

Blue Origin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales.

“La NASA está al tanto de la anomalía que ocurrió en el Complejo de Lanzamiento 36 e involucró al cohete New Glenn de Blue Origin en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral”, dijo en X el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

“Los vuelos espaciales no perdonan, y desarrollar una nueva capacidad de lanzamiento de carga pesada es extraordinariamente difícil. Trabajaremos con nuestros socios para apoyar una investigación exhaustiva de esta anomalía, evaluar los impactos inmediatos en la misión y volver a lanzar cohetes”, agregó.

Según un comunicado emitido por la Fuerza Espacial de Estados Unidos, los responsables del campo de tiro están coordinando con Blue Origin y sus socios para determinar la causa exacta de la anomalía.

De acuerdo con el texto, “El Campo de Pruebas del Este funciona como un campo de pruebas y entrenamiento del Departamento de Defensa que apoya actividades críticas de desarrollo, prueba, evaluación y lanzamiento que impulsan la seguridad nacional y las capacidades espaciales”.

Y agrega: “Estas operaciones suelen involucrar sistemas en desarrollo y tecnologías emergentes, y la naturaleza de dichas pruebas conlleva riesgos inherentes, incluyendo la posibilidad de anomalías”.

El vuelo inaugural del New Glenn, el primer cohete orbital de Blue Origin, el 16 de enero de 2025, fue considerado un éxito.

Sin embargo, la compañía no logró su objetivo adicional: lograr que la primera etapa del cohete aterrizara de forma segura en una plataforma marítima tras el despegue.

Posteriormente, la compañía atribuyó el fallo en el intento de recuperación a que los motores no se volvieron a encender correctamente.

Esa maniobra de aterrizaje, diseñada para permitir a Blue Origin reacondicionar y reutilizar los propulsores de cohetes —de forma similar a como lo hace SpaceX con sus cohetes Falcon—, busca ahorrar dinero y reducir el costo de los lanzamientos.

Si New Glenn logra un éxito constante con la reutilización de esta manera, podría erosionar el dominio de SpaceX en la industria.

Blue Origin dedicó 10 meses a perfeccionar el vehículo para garantizar un aterrizaje exitoso del propulsor, y el segundo lanzamiento del New Glenn en noviembre de 2025 transcurrió aparentemente sin contratiempos.

El propulsor aterrizó sin problemas, y el vuelo también envió una importante carga útil, una misión histórica de la NASA llamada Escapade, en su sinuoso viaje a Marte.

La compañía celebró el aterrizaje de su cohete propulsor tras el tercer vuelo de New Glenn en abril, pero el CEO de Blue Origin, Dave Limp, reconoció en una publicación en X que la pérdida del satélite de AST SpaceMobile no fue lo ideal.

“Si bien estamos satisfechos con la recuperación nominal del propulsor, es evidente que no cumplimos con la misión que nuestro cliente deseaba y que nuestro equipo esperaba”, publicó Limp en aquel momento. “Los primeros datos sugieren que, en nuestra segunda maniobra GS2, uno de los motores BE-3U no produjo el empuje suficiente para alcanzar nuestra órbita objetivo”.

En enero, Blue Origin anunció la suspensión de los vuelos de su cohete de turismo espacial, conocido como New Shepard, durante dos años para centrarse en el desarrollo de módulos de aterrizaje lunares tripulados.

Desde 2021, New Shepard había estado realizando vuelos de 10 minutos llevando a celebridades, invitados especiales y adinerados amantes de las emociones fuertes al límite del espacio.

Tanto la compañía de Bezos como SpaceX tienen contratos con la NASA para desarrollar vehículos capaces de transportar astronautas del espacio a la superficie lunar para el programa Artemis.

SpaceX planea usar su megacohete Starship —un gigantesco sistema de cohetes que el CEO Elon Musk concibió originalmente para viajes a Marte— para esta tarea, y se espera que realice los primeros intentos de alunizaje tripulados en los planes de la NASA.

Sin embargo, Starship aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, y en los últimos años, los prototipos han explotado durante breves vuelos de prueba suborbitales.

Mientras tanto, Blue Origin está construyendo un módulo lunar que se asemeja más a un vehículo tradicional del tipo Apolo. La compañía aún no ha realizado un vuelo de prueba.

Se esperaba que una versión más pequeña y no tripulada del módulo lunar se envíe a la Luna a bordo de un cohete New Glenn este mismo año.

El secretario de Transporte Sean Duffy emitió advertencias a las empresas rivales en octubre, cuando también ejercía como administrador interino de la NASA: indicó que la NASA podría utilizar el módulo de aterrizaje de Blue Origin para devolver a los humanos a la Luna tan pronto como en 2028 si el módulo de aterrizaje de SpaceX se retrasa demasiado.

“Si SpaceX va rezagada, pero Blue Origin puede hacerlo antes, bien por Blue Origin”, dijo Duffy en el programa “Squawk Box” de CNBC en octubre. “Pero… no vamos a esperar a una sola compañía. Vamos a impulsar esto y ganar la segunda carrera espacial contra los chinos”.

Dado que los funcionarios de supervisión se mostraron escépticos de que cualquiera de los dos módulos de aterrizaje pudiera estar listo para un alunizaje en 2028, también queda por ver si alguno de los vehículos podría estar listo para completar una misión de prueba tripulada en órbita terrestre baja para el próximo año, como espera el administrador de la NASA, Isaacman.

No está claro cómo afectará la anomalía del jueves por la noche a las ambiciones lunares de Blue Origin en el futuro.

“Proporcionaremos información sobre cualquier impacto en los programas Artemis y Moon Base a medida que esté disponible”, declaró Isaacman en su publicación en X el jueves por la noche.

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Con información de Jackie Wattles y Amanda Jackson, de CNN.