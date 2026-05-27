¿Qué incluye el posible acuerdo que podría poner fin al conflicto entre EE.UU. e Irán?

Por Tim Lister, Frederik Pleitgen y Aida Kamiri, CNN

Irán y Estados Unidos han dado señales de que se acercan a un acuerdo para convertir el actual cese del fuego, que puso una pausa a semanas de conflicto, en un arreglo más duradero.

Ambas partes hablan de un “memorando de entendimiento” que establecerá una hoja de ruta para resolver todas las cuestiones pendientes, aunque el acuerdo sigue siendo un “trabajo en curso”, según el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

“O bien tendremos un buen acuerdo, o tendremos que abordar la situación de otra manera”, declaró Rubio durante una visita a la India este lunes.

Pero sigue sin estar claro qué incluirá exactamente ese memorando.

La idea central de este enfoque es que, una vez firmado, el memorando detendría los combates, algo que sería bien recibido por ambas partes, ya que el presidente de EE.UU., Donald Trump, enfrenta elecciones intermedias este año e Irán atraviesa una crisis económica.

El acuerdo contemplaría la reapertura gradual del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, y pondría en marcha un proceso de 60 días para abordar otras cuestiones, siendo la principal de ellas el programa nuclear de Irán.

Rubio afirmó que había “algo bastante sólido sobre la mesa” en lo que respecta a la apertura del estrecho y a que Irán entablara “una negociación verdaderamente significativa y con plazo limitado sobre asuntos nucleares”.

Un alto funcionario de la administración declaró a CNN el domingo que el marco otorga a las partes “60 días para alcanzar los puntos definitivos del acuerdo”.

Según el funcionario, el posible acuerdo garantizaría que Irán nunca pueda poseer un arma nuclear y lo comprometería a renunciar al uranio altamente enriquecido, al que el presidente suele referirse como “polvo nuclear”.

La forma en que se eliminen las reservas formaría parte de la siguiente fase de las negociaciones.

“Lo importante de cómo está estructurado esto es que, si Irán no cumple, no recibe nada. ¿Nada de polvo? Nada de dólares. A medida que se abre el estrecho, el bloqueo se flexibiliza proporcionalmente”, dijo el funcionario. “Esto es ‘confiar, pero verificar’ llevado al extremo”.

Sin embargo, para el miércoles, el marco del acuerdo aún no se había finalizado, y la televisión estatal iraní declaró que Teherán no daría ningún paso sin una “verificación tangible”. Las negociaciones se estaban “moviendo actualmente de un lado a otro, mientras ambas partes pulen la redacción del borrador del texto”, señaló.

Tras afirmar que el acuerdo estaba “negociado en gran medida”, Trump dijo el domingo que Estados Unidos no se precipitaría a cerrar un trato.

“Si llego a un acuerdo con Irán, será uno bueno y adecuado, no como el que hizo Obama”, dijo Trump en una publicación en Truth Social el domingo, afirmando que aquel acuerdo otorgaba a Irán “un camino claro y abierto hacia un arma nuclear”.

Esto es lo que sabemos sobre algunas de las cuestiones clave que están en juego.

Trump escribió en redes sociales la noche del sábado que la estratégica vía marítima del estrecho de Ormuz sería reabierta bajo el memorando.

Pero varios medios iraníes, algunos cercanos a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), informaron el domingo que el estrecho permanecería bajo supervisión iraní. En un período de 30 días, Irán permitiría que el tráfico marítimo vuelva gradualmente a los niveles previos a la guerra.

Irán exige que se levante simultáneamente el bloqueo estadounidense sobre sus puertos. El memorando reclamará la retirada de las fuerzas militares de EE.UU. de las proximidades de Irán, así como el fin del bloqueo, según informó el miércoles la emisora ​​estatal iraní IRIB.

La administración estadounidense aún no se ha pronunciado sobre dicha exigencia.

Teherán ha modificado ligeramente su postura respecto al cobro de peajes a los buques que transitan por el estrecho.

“No pretendemos cobrar peajes. Se prestan servicios, servicios de navegación, además de las medidas necesarias para proteger el medio ambiente del estrecho de Ormuz”, declaró Baghaei el lunes.

Irán parece estar dando a entender que, si bien podría permitir que el tráfico comercial retome sus volúmenes previos a la guerra, mantiene la intención de ejercer un mayor grado de control sobre el paso a través del estrecho del que existía antes del conflicto.

“Los buques militares no están incluidos en este compromiso” de reabrir el estrecho, informó la IRIB el miércoles.

«El estrecho ya está abierto, pero debe haber coordinación con las autoridades iraníes pertinentes para garantizar un tránsito seguro», señaló una fuente iraní que habló con la CNN el domingo.

Irán ha insistido en que la gestión del estrecho no tiene nada que ver con Estados Unidos, sino que se coordinaría con Omán, afirmó Baghaei el lunes. Esta es una condición que otros funcionarios iraníes han reiterado desde entonces.

Funcionarios iraníes han insistido en que las conversaciones sobre el uranio solo podrán comenzar una vez se acuerde un memorando que ponga fin a la guerra. El uranio es un combustible nuclear clave que puede utilizarse para fabricar una bomba nuclear si alcanza altos niveles de enriquecimiento.

La agencia semioficial Fars afirmó este domingo que “Irán no ha asumido compromisos en este acuerdo respecto a entregar reservas nucleares, retirar equipos, cerrar instalaciones ni siquiera prometer que no construirá una bomba nuclear”.

Las reservas nucleares de Irán figuraron en la agenda cuando una delegación de Teherán se reunió el lunes en Doha con mediadores cataríes para mantener conversaciones que fueron calificadas como “positivas en términos generales”, según la agencia semioficial iraní Tasnim.

Trump ha insistido reiteradamente en que, de una forma u otra, Irán tendrá que desprenderse de los más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido que posee. Se cree que gran parte de este material fue enterrado tras los ataques estadounidenses del año pasado.

Las autoridades de Washington han venido utilizando el lema “sin polvo no hay dólares” para referirse a las reservas de uranio altamente enriquecido que, según exige Trump, deben ser eliminadas antes de satisfacer las demandas financieras de Teherán.

El lunes, el presidente estadounidense afirmó que el uranio enriquecido de Irán “será entregado de inmediato” a Washington para ser destruido “conjunta y coordinadamente” con Irán.

No se espera que el memorando inicial aborde el enriquecimiento con gran detalle y hallar la manera de salvar las diferencias entre ambas partes constituirá uno de los principales desafíos para lograr un acuerdo integral. Trump ha citado el programa nuclear iraní como una de las razones fundamentales del ataque y había declarado anteriormente que una suspensión del enriquecimiento de uranio durante 20 años resultaría aceptable.

Con su economía en serios problemas, Irán exige el desbloqueo inmediato de miles de millones de dólares en activos retenidos en bancos en el extranjero.

“Desde el comienzo mismo de este proceso, debe aclararse el estatus de la liberación de los activos bloqueados”, dijo Baghaei.

Citando a una “fuente informada”, Tasnim afirmó este domingo que “sin la liberación de una parte específica de los activos bloqueados de Irán en esta primera etapa —junto con un mecanismo claro que garantice la liberación continua de todos los activos bloqueados— no habrá acuerdo”.

EE.UU. no ha asumido ningún compromiso sobre cómo esos activos, retenidos en varios bancos extranjeros, serían devueltos a Irán.

La economía iraní también se ve afectada por una amplia serie de sanciones internacionales, la mayoría impuestas por EE.UU. y Europa.

“El levantamiento de sanciones no será discutido en este corto período”, dijo Baghaei el sábado, aunque añadió que “la exigencia de Irán de levantar todas las sanciones aparece explícitamente en el texto”.

“Los detalles deberán negociarse después de que el memorando quede finalizado”, agregó, al sugerir que la suspensión de sanciones estará vinculada al tema nuclear.

Irán calcula que solo el levantamiento de sanciones sobre la venta de petróleo podría generar cerca de US$ 10.000 millones en ingresos para el Gobierno durante un período de 60 días, informó la agencia vinculada al Estado Fars.

Durante el conflicto, funcionarios de EE.UU. dijeron que los misiles balísticos iraníes de mayor alcance debían ser destruidos. Trump afirmó que el “programa convencional de misiles balísticos” de Irán estaba creciendo “rápida y dramáticamente”. Sin embargo, recientemente se ha hablado menos de incluir el arsenal de misiles dentro de negociaciones más amplias, aunque Israel y países árabes del golfo Pérsico lo consideran una amenaza urgente.

Tampoco está claro cómo o si el conflicto entre Israel y el grupo Hezbollah, respaldado por Irán en el Líbano, será abordado. Tasnim informó este domingo que el texto del memorando hace referencia a “la declaración del fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano”.

Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, declaró en términos similares el lunes: “El cese de la guerra en todos los frentes, incluido el del Líbano, será uno de los elementos del posible entendimiento”.

Sin embargo, el martes, una fuente israelí comunicó a CNN que las fuerzas “ampliarán las operaciones” en el Líbano y “reanudarán las operaciones” en la capital, Beirut,0 semanas después de que las hostilidades entre Israel y Hezbollah se recrudecieran nuevamente tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán a finales de febrero.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también endureció su retórica, advirtiendo el lunes que el ejército “intensificaría los golpes” y “aumentaría la fuerza” de su campaña en el Líbano.

Trump dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que respalda el deseo de Israel de “mantener libertad de acción frente a amenazas en todos los frentes, incluido el Líbano”, dijo a CNN un funcionario israelí.

Durante una llamada con Trump el sábado por la noche, Netanyahu “enfatizó que Israel mantendrá libertad de acción frente a amenazas en todos los frentes, incluido el Líbano, y el presidente Trump reiteró su apoyo a ese principio”, dijo el funcionario este domingo.

En última instancia, Irán insiste en que está preparado para un “acuerdo justo y equilibrado”, dijo este domingo a CNN una fuente iraní. “Lo más importante para nosotros es que la guerra debe terminar definitivamente en todo Medio Oriente”.

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Con información de Tal Shalev, de CNN.