Autoridades se apresuran a enfriar un tanque con un químico tóxico mientras 50.000 personas siguen evacuadas en California

Por Taylor Romine, Rebekah Riess, Sarah Dewberry y Alaa Elassar, CNN

Los equipos de emergencia trabajan sin descanso para evitar que un tanque sobrecalentado lleno de un químico tóxico presente una fuga o desencadene una explosión potencialmente catastrófica, mientras aproximadamente 50.000 residentes del condado de Orange, California, siguen bajo órdenes de evacuación.

Anteriormente, la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange dijo a CNN que 79.000 residentes se habían visto afectados.

Las autoridades han pasado los últimos dos días intentando evitar que el tanque lleno de la sustancia química metacrilato de metilo explote después de que comenzara a sobrecalentarse. Habían emitido órdenes de evacuación para el área de 9 millas cuadradas (aproximadamente 23 kilómetros cuadrados) alrededor de la instalación involucrada, pero la zona de evacuación se amplió después de que expertos evaluaran la situación.

La sustancia química, también conocida como MMA, se utiliza para fabricar plásticos y puede causar potencialmente problemas respiratorios si los humanos se exponen, según la Agencia de Protección Ambiental.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró este sábado el estado de emergencia en el condado de Orange mientras el estado intensifica su respuesta al incidente químico peligroso, incluida la ampliación de la disponibilidad de refugios para los residentes evacuados.

El capitán de la Autoridad de Bomberos del condado de Orange, Steve Concialdi, dijo a CNN que “la calidad del aire es buena” y que las mediciones mostraban condiciones seguras. Sin embargo, la exposición al metacrilato de metilo se sabe que puede causar efectos respiratorios graves, y algunos residentes han reportado síntomas como irritación en la garganta y la nariz, así como mareos.

Los funcionarios habían estado utilizando drones para medir la temperatura del tanque e inicialmente creían que se estaba enfriando, pero el jefe de división de la Autoridad de Bomberos del condado de Orange y comandante unificado del incidente, Craig Covey, dijo el sábado que descubrieron que no es así.

“Lamentablemente, debo informar que la temperatura era de 90 grados. Ayer por la mañana era de 77 grados cuando nos retiramos. Ha estado aumentando a un ritmo de aproximadamente un grado por hora, así que esa es la mala noticia”, dijo Covey.

Este hallazgo se produjo después de que, el viernes por la noche, los equipos de emergencia se expusieran “a una situación de peligro” en un intento por neutralizar un segundo tanque en las instalaciones, explicó Covey.

Concialdi dijo a CNN el sábado que los equipos están trabajando contrarreloj para estabilizar el tanque comprometido mediante el enfriamiento y la neutralización del químico, con la esperanza de que se solidifique desde el exterior hacia el interior, un proceso que comparó con la formación de un cubo de hielo.

“Básicamente, se endurece primero por fuera, y dentro todavía hay líquido hasta que se congela por completo, y eso es lo que esperamos que ocurra”, dijo Concialdi, aunque advirtió que el proceso podría no tener éxito.

“Podrían pasar un par de cosas. … El tanque podría agrietarse y empezar a derramar esos 7.000 galones (26.497 litros) de químico, o podría haber una explosión catastrófica y los otros dos tanques también se verían afectados”, dijo el capitán de bomberos.

“Si empieza a fallar, tenemos algunas áreas de contención, contención secundaria, diques y barreras de arena que se instalarán, o que ya se han instalado”, añadió Concialdi.

El capitán de bomberos dijo que los funcionarios no saben con precisión a qué temperatura el tanque podría incendiarse o explotar.

“Permitir que esto simplemente fracase y estalle es inaceptable para nosotros. Nuestro objetivo es encontrar una solución y no permitir que eso suceda; no dejar que dañe a nuestra comunidad, no dejar que dañe nuestro medio ambiente. Eso es inaceptable”, dijo.

La Autoridad de Bomberos del condado de Orange difundió un video en el que el jefe de división de la OCFA, Nick Freeman, explica el mapa que detalla la zona de explosión y las áreas en riesgo de sufrir daños estructurales graves y un impacto significativo en caso de una explosión.

Quienes residen en la zona roja se encuentran en áreas donde podrían producirse incendios, mientras que quienes están dentro del óvalo naranja dentro de esa zona enfrentan condiciones “peligrosas para la vida y la salud”, donde la exposición al químico podría causar lesiones si es inhalado o entra en contacto con el organismo.

La doctora Regina Chinsio-Kwong, responsable de salud del condado de Orange, instó en el video a que los residentes que viven en la zona roja evacúen de inmediato por su propia seguridad.

El viernes, la policía realizó una llamada inversa al 911 para decirle a la gente que evacuara y publicó en redes sociales sobre las evacuaciones, dijo el jefe de policía de Garden Grove, Amir El-Farra. Aproximadamente el 15 % de las personas —o unos 6.000 residentes— del área bajo orden de evacuación se habían negado a irse, dijo. Trece escuelas y dos instalaciones del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove también fueron evacuadas el viernes por la mañana.

La Cruz Roja tiene actualmente tres refugios de evacuación: dos en Fountain Valley y La Palma están a capacidad. La Cruz Roja está dirigiendo a las personas al refugio en Huntington Beach y trabaja para abrir instalaciones adicionales, dijo a CNN este sábado un portavoz de la organización. Un cuarto refugio de evacuación en un bachillerato de Anaheim también está abierto para los residentes desplazados y está siendo administrado por otra organización.

También se estaban ofreciendo tarifas con descuento en hoteles cercanos durante el fin de semana festivo.

El estado de emergencia permite a California desplegar recursos y capacidades de respuesta adicionales, incluido el uso de propiedades estatales y recintos feriales como refugios para los evacuados si fuera necesario. El gobernador instó a los residentes bajo órdenes de evacuación a no demorar su salida, según el comunicado de prensa emitido por la oficina del gobernador.

Además, un centro de votación en Garden Grove, junto con varias urnas electorales, permanecerá cerrado este sábado, según anunció el viernes el Registro de Votantes del Condado de Orange. Se instó a las personas desplazadas por la evacuación a utilizar cualquiera de los otros 38 centros de votación del condado para emitir su voto antes de las elecciones primarias del 2 de junio.

El sitio industrial donde se encuentra el tanque está a unas 5 millas (8 kilómetros) de Disneyland y a unas 4 millas (6 kilómetros) de Knott’s Berry Theme Park. Ambos parques dijeron a CNN que siguen de cerca la situación y que están enfocados en el bienestar y la seguridad de los visitantes y empleados. Los parques, que están fuera de la zona de evacuación, permanecen abiertos y operativos.

El MMA es más pesado que el aire, dijo Covey en la conferencia de prensa de este viernes, y el aire debería ser seguro fuera de la zona de evacuación, dijo después la autoridad sanitaria del condado de Orange, la Dra. Regina Chinsio-Kwong.

“Esto va a suceder a menos que algún tipo brillante detrás de mí aquí descubra cómo podemos mitigar este incidente”, dijo Covey mientras enfatizaba la necesidad de evacuar. “Esta cosa va a fallar”.

La exposición al MMA puede causar graves problemas respiratorios, incluida una “irritación significativa” de los pulmones y las fosas nasales, así como mareos y náuseas, dijo la oficial de salud del condado de Orange, la Dra. Regina Chinsio-Kwong. No hay muchos casos documentados de interacción humana, por lo que es impredecible cuáles podrían ser los efectos de una posible explosión en la población, dijo, alentando a las personas a mantenerse fuera de la zona de evacuación por esa razón.

“Estamos entrando en tiempos únicos y tenemos información limitada”, dijo Chinsio-Kwong.

El químico, que actualmente no se detecta en el aire, puede producir un olor afrutado, aunque percibirlo no significa que haya habido una exposición suficiente como para presentar síntomas, dijo en otra actualización.

La EPA está liderando los esfuerzos de control de la calidad del aire como parte del equipo de comando unificado, mientras que la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange está a cargo de la respuesta de salud pública, dijo a CNN el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur.

Las autoridades respondieron inicialmente a una liberación de vapor del tanque que contenía MMA en la instalación de Garden Grove el jueves, dijo el viernes el jefe interino de bomberos de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, TJ McGovern. Uno de los tres tanques del sitio había aumentado de temperatura y activó una válvula de alivio y rociadores superiores para intentar enfriar el tanque, dijo. Los otros dos tanques han sido neutralizados con un agente químico o no están en riesgo.

Se emitieron órdenes de evacuación para el área el jueves, pero se levantaron esa noche después de que mejoraran las condiciones de vapor, dijo McGovern. Mientras los equipos intentaban retirar y contener el producto del tanque, se dieron cuenta de que el tanque tenía una válvula dañada, por lo que no se podía retirar la sustancia química, lo que llevó a las autoridades locales a restablecer las órdenes de evacuación, dijo.

Miguel Loo, quien vive con su prometida dentro de la zona de evacuación en la ciudad de Westminster, dijo a CNN este sábado que él y la madre de su prometida habían estado experimentando dolores de cabeza desde el jueves. La familia pasó la noche del viernes en el auto antes de encontrar una habitación de hotel con tarifa descontada, pese a los precios más altos del fin de semana festivo.

El residente de Stanton Van Ly describió el tráfico pesado que él, su esposa y sus dos gatos sin pelo enfrentaron al intentar evacuar el viernes.

“Tomó muchísimo tiempo conducir por el mal tráfico”, tanto por las personas que salían a la carretera para viajar durante el fin de semana festivo como por “una larga fila de autos, porque más personas tuvieron que salir de sus casas” para evacuar, dijo Ly a CNN. “Había helicópteros, ruido de drones. ¡Una locura!”

“Ha sido un caos”, comentó a KCAL/KCBS Jacqueline Riegos, quien fue evacuada desde Stanton. “Es un ir y venir de gente, y nadie sabe nada. Nadie puede darnos detalles concretos sobre lo que está sucediendo… Y no sabemos cuánto tiempo va a durar esto”.

Ly dijo que él y su esposa también están experimentando síntomas.

“Olvidé cerrar la ventana la noche del jueves, y me arrepiento”, dijo. “Me duele la garganta y el interior de la nariz, y mi esposa se sintió mareada la noche del viernes”.

McGovern enfatizó que, hasta el viernes, no salía vapor del tanque, y las autoridades continúan monitoreando la calidad del aire.

El equipo de respuesta del fabricante había intentado todo lo que pudo, pero no logró mitigar la crisis, dijo Covey el viernes. Las únicas dos opciones planteadas a las autoridades eran que el tanque se agrietara y filtrara los 7.000 galones de MMA al estacionamiento circundante, o que el contenedor explotara, dijo. CNN se ha puesto en contacto con GKN Aerospace Transparency, el propietario de la instalación, para obtener información sobre sus esfuerzos para gestionar la emergencia.

Este sábado, GKN Aerospace Transparency comunicó que la situación “sigue en curso”.

“Estamos plenamente enfocados en trabajar con los servicios de emergencia, los equipos especializados en materiales peligrosos y las autoridades pertinentes para garantizar la seguridad de la comunidad local, de nuestros empleados y de todos los demás involucrados”, afirmó la empresa. “Pedimos sinceras disculpas por las importantes perturbaciones que han sufrido los numerosos residentes y negocios locales que han tenido que ser evacuados. Trabajamos incansablemente con todos los expertos pertinentes para resolver esta situación de la manera más segura y oportuna posible, y estamos profundamente agradecidos por la constante pericia y dedicación de los servicios de emergencia del condado de Orange”.

El congresista demócrata Derek Tran, cuyo distrito incluye Garden Grove, dijo el viernes que había hablado con la dirección de GKN Aerospace e instó a la empresa “a asumir plena responsabilidad por el pánico y la interrupción que decenas de miles de residentes están experimentando actualmente”.

Funcionarios de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange están pidiendo al público que se abstenga de llamar “para ofrecer sugerencias” para que el personal de emergencia pueda mantener las líneas de comunicación enfocadas en las operaciones del incidente. “Por favor, sepan que expertos en la materia están trabajando las 24 horas del día para mitigar la emergencia de manera segura y eficaz”, dijo la agencia.

Las autoridades advirtieron que existen numerosos factores que podrían contribuir al colapso del tanque, motivo por el cual ampliaron las órdenes de evacuación a un área tan extensa. “La gente debe salir de sus casas y dirigirse a un lugar seguro, porque cuando esto ceda —y dependiendo de la dirección que tome el viento—, no podremos controlar las condiciones meteorológicas”, señaló Covey.

“Esto es altamente volátil, es altamente tóxico y es altamente inflamable”, dijo Covey.

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