Estudio vincula la presión alta y los ataques cardíacos a conservantes comunes en los alimentos

Por Sandee LaMotte, CNN

Conservantes comunes para eliminar bacterias y moho que se utilizan en muchos alimentos han sido vinculados a un riesgo un 29 % mayor de presión arterial elevada y a un riesgo un 16 % superior de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un nuevo estudio realizado en Francia.

Incluso los llamados conservantes antioxidantes “naturales”, empleados para evitar la decoloración —tales como el ácido cítrico y el ácido ascórbico (ampliamente conocido como vitamina C)—, conllevaron un riesgo un 22 % mayor de hipertensión arterial en las personas que consumían más alimentos con dichos ingredientes, según halló la investigación.

Si bien los antioxidantes como el ácido cítrico y el ácido ascórbico se encuentran de forma natural en alimentos como las frutas, “no son exactamente naturales” cuando se utilizan como conservantes, afirmó por correo electrónico la autora principal del estudio, Mathilde Touvier. Touvier es la investigadora principal del estudio NutriNet-Santé, que sirvió de base para llevar a cabo esta investigación.

“El ácido ascórbico de origen natural y el ácido ascórbico añadido —que puede ser fabricado químicamente— podrían tener efectos distintos en la salud”, señaló Touvier, quien también ejerce como directora de investigación en el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia, con sede en París.

“Por consiguiente, los resultados observados en este caso respecto a estos aditivos alimentarios no son aplicables a las sustancias naturales presentes en las frutas y verduras”, añadió.

El estudio arroja luz sobre la manera en que diversos aditivos presentes en los alimentos ultraprocesados ​​podrían influir en el riesgo cardiovascular, y “hace eco del reciente consenso de la Sociedad Europea de Cardiología, que señala a estos alimentos como una preocupación global de salud pública”, declaró en un comunicado Tracy Parker, responsable de nutrición de la British Heart Foundation (Fundación Británica del Corazón) en Londres. Parker no participó en el estudio.

Los alimentos ultraprocesados ​​se han asociado a un riesgo aproximadamente un 50 % mayor de mortalidad por enfermedades cardiovasculares; asimismo, podrían incrementar el riesgo de obesidad en un 55 %, el de trastornos del sueño en un 41 % y el de desarrollar diabetes tipo 2 en un 40 %. La obesidad, la diabetes y la mala calidad del sueño guardan una estrecha relación con una salud cardíaca deficiente.

“Este es uno de los primeros estudios de gran envergadura que examina los conservantes de manera individualizada, en lugar de tratar a los alimentos ultraprocesados ​​como una categoría única”, comentó Parker. Los alimentos ultraprocesados ​​han suscitado inquietudes desde hace mucho tiempo debido a sus altos niveles de azúcar, sal y grasas; sin embargo, estos factores por sí solos nunca han explicado plenamente por qué parecen ser más nocivos de lo que sugiere su perfil nutricional. Estos hallazgos contribuyen a subsanar parte de esa laguna.

No obstante, investigaciones previas realizadas por Touvier y su equipo revelaron que los alimentos ultraprocesados ​​constituyen tan solo el 35 % de los alimentos con conservantes consumidos por la población. Esto significa que “los conservantes son omnipresentes”, afirmó la autora principal, Anaïs Hasenböhler, estudiante de doctorado en el Equipo de Investigación en Epidemiología Nutricional de la Université Sorbonne Paris Nord.

“No existe un grupo o tipo de alimento concreto que deba eliminarse de la dieta para solucionar el problema”, señaló Hasenböhler en un correo electrónico. “Estos resultados respaldan, asimismo, las recomendaciones dirigidas a los consumidores de priorizar los alimentos no procesados ​​o mínimamente procesados”.

Opte por productos frescos, crudos y sin procesar; o bien, si busca la opción más rápida de preparar y consumir, elija “alternativas congeladas, cuya conservación se logra mediante bajas temperaturas y no necesariamente a través de la adición de aditivos conservantes”, añadió.

El estudio, publicado el miércoles en el European Heart Journal, investigó el impacto de 58 conservantes en la salud cardiovascular de más de 112.000 personas mayores de 15 años. Todos ellos participan en NutriNet-Santé, un proyecto que ha analizado las dietas de voluntarios de toda Francia desde 2009.

Para formar parte del estudio, cada participante registra cada bocado de comida y bebida que ingiere —indicando la marca comercial— durante tres días, cada seis meses. Posteriormente, los investigadores utilizan una base de datos de ingredientes de productos para identificar los conservantes comunes y comparar los niveles de consumo a lo largo de los años con los datos médicos almacenados en el sistema nacional de salud francés.

Los investigadores realizaron un análisis exhaustivo de 17 conservantes consumidos por al menos el 10 % de los participantes y descubrieron que ocho de ellos estaban asociados con una presión arterial más elevada durante la década siguiente. Tres de estos —el sorbato de potasio, el metabisulfito de potasio y el nitrito de sodio— son conservantes “no antioxidantes”, lo que significa que eliminan las bacterias, los mohos y las levaduras que provocan el deterioro de los alimentos.

El sorbato de potasio se utiliza con frecuencia en vinos, productos de panadería y repostería, quesos y salsas. El metabisulfito de potasio —que libera dióxido de azufre al disolverse— se encuentra en vinos, zumos, sidras, cervezas y otras bebidas fermentadas. El nitrito de sodio es una sal química que se emplea habitualmente en carnes procesadas, tales como el beicon, el jamón y los embutidos.

Los nitratos y los compuestos a base de azufre se hallan en alimentos como las carnes rojas y procesadas, que ya se sabe que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Por consiguiente, este hallazgo no debería resultar sorprendente, afirman algunos expertos.

Además, los conservantes resultan necesarios si los consumidores desean seguir adquiriendo alimentos que puedan almacenar y consumir en un momento posterior, según Gunter Kuhnle, profesor de Ciencia de los Alimentos y Nutrición de la Universidad de Reading (Inglaterra). Kuhnle no participó en ninguno de los estudios mencionados.

“Los conservantes desempeñan un papel fundamental en el sistema alimentario, no solo al prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria, sino también al evitar el deterioro de los productos, reducir el desperdicio de alimentos y prolongar su vida útil”, declaró Kuhnle en un comunicado. Los conservantes restantes vinculados a la presión arterial alta en el estudio —ácido ascórbico, ascorbato de sodio, eritorbato de sodio, ácido cítrico y extractos de romero— son los llamados conservantes naturales “antioxidantes”, utilizados para reducir la oxidación que hace que los alimentos se pongan marrones y rancios.

El estudio halló que el ácido ascórbico, o vitamina C, también estaba específicamente vinculado a las enfermedades cardiovasculares.

Los resultados respaldan los hallazgos de otros dos estudios realizados por Touvier y su equipo, que encontraron vínculos similares entre los conservantes y un riesgo mucho mayor de cáncer y diabetes tipo 2.

Seis conservantes —nitrito de sodio, nitrato de potasio, sorbatos, metabisulfito de potasio, acetatos y ácido acético— se vincularon a un riesgo hasta un 32 % mayor de cáncer de próstata, cáncer de mama y cáncer de todo tipo. Todos esos mismos conservantes, salvo uno, también aumentaron en un 49 % el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Si bien los hallazgos de esta nueva investigación son observacionales y no pueden probar una relación de causa y efecto, el estudio realizó un buen trabajo al controlar otros factores que pueden influir en la salud, tales como la edad, el índice de masa corporal (IMC), el tabaquismo, la actividad física y la dieta en general, señaló Rachel Richardson, gerente de la unidad de apoyo metodológico de la Colaboración Cochrane, una organización internacional sin fines de lucro muy respetada por su enfoque científico en la investigación. Ella no participó en el estudio.

“Otras fortalezas de este estudio incluyen la forma en que evaluaron las dietas de las personas y su enfoque integral para identificar la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares”, afirmó Richardson en un comunicado. “Aunque no pueden probar la causalidad, existen indicios en los resultados que justifican una investigación más profunda”.

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