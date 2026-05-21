Este periodista publicó audios atribuidos a Raúl Castro sobre el derribo de Hermanos al Rescate. Esto dice sobre la acusación

Por Rey Rodríguez, CNN en Español

Para el periodista cubano radicado en Miami Wilfredo Cancio, la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el expresidente de Cuba Raúl Castro por el derribo de dos aviones civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996 es un acto de justicia histórica con la comunidad cubana de Florida.

“Ha sido una prolongada aventura a través de cinco administraciones, pero ahora hay un compromiso por parte del Gobierno de Trump”, asegura Cancio, quien el 20 de agosto de 2006 publicó unos audios en los que, supuestamente, Raúl Castro, confiesa haber dado la orden de derribar esas avionetas de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate y en el que murieron cuatro personas, tres de ellas estadounidenses.

CNN contactó a las autoridades cubanas para pedir algún comentario sobre esos audios y las imputaciones contra Castro, y está a la espera de respuesta.

“Yo creo que toda esta evidencia que se ha ido reuniendo, incluyendo la grabación que yo divulgué en agosto de 2006, justamente cuando Raúl Castro se había hecho cargo del poder tras la enfermedad de Fidel Castro, pues es todo el andamiaje que el Departamento de Justicia tiene ahora en sus manos para producir este encausamiento”, señala Cansio.

Según el periodista la grabación de esos audios tuvo lugar el 21 de junio de 1996, unos meses después de haberse producido el derribo de las dos avionetas y cuando Castro era ministro de Defensa. CNN no ha verificado esos audios

El 24 de febrero de ese mismo año, aviones militares derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate, una organización civil dedicada a localizar y asistir a cubanos que intentaban llegar a las costas de la Florida.

De acuerdo con documentos del Congreso de Estados Unidos, el derribo de los aparatos ocurrió cerca de las costas cubanas y fueron destruidos con misiles guiados por calor. En la operación tres ciudadanos estadounidenses y un residente de Estados Unidos murieron.

En su momento, Cuba acusó a esa organización de fraguar operaciones encubiertas contra la isla, señalamientos que Washington negó. También el gobierno estadounidense aseveró que las aeronaves no estaban armadas y no representaban una amenaza para Cuba.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al expresidente cubano de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de una aeronave y asesinato.

Desde La Habana, el presidente Miguel Diaz-Canel, rechazó la acusación de Estados Unidos y dijo que se trata de una “acción política sin ningún basamento jurídico” con el objetivo de “justificar una agresión militar” contra Cuba.

Cansio cuenta que la grabación ocurrió durante una reunión con periodistas de la emisora cubana Radio Rebelde y sus corresponsales a lo largo del país, en la sede del Partido Comunista de la provincia de Holguín. Aunque señala que el contenido de la conversación nunca se divulgo.

“Fue una grabación secreta y en ella Castro reconoce, de manera muy clara, detallada, que fue él quien dio las órdenes y cómo se planificó la decisión final de derribar los aviones”, dice.

Cansio relata que tiempo después, una persona, sin decir su nombre, que estuvo en ese encuentro, logró sacar los audios hacia Miami para luego entregárselos a él. “Incluso, si oyes la grabación, te das cuenta de que Raúl Castro insistentemente advierte que eso no era para publicar”, dice Cansio.

Durante años, el Gobierno cubano insistió en que las avionetas fueron derribadas en aguas internacionales y que su sobrevuelo por territorio nacional representaba una amenaza para su seguridad.

“La grabación sale a la luz en el 2006 y dos años después, en enero de 2009 llega el gobierno de Barack Obama. Tienen ocho años en los cuales, evidentemente, la política era otra. La política fue de acercamiento, la época conocida como el deshilo cubano y justamente estaban conversando con Raúl Castro”.

El 1 de julio de 2015, el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales y la reapertura de las embajadas.

Ocho meses después, Obama visitó la Isla para reunirse con Raúl Castro y formalizar una serie de acuerdos que incluyeron la reanudación de vuelos comerciales directos, viajes en cruceros entre Estados Unidos y la Isla.

En ese encuentro, Castro exigió el levantamiento del embargo comercial, mientras que su homólogo estadounidense, quien también se reunió con figuras de la disidencia cubana, pidió avances en materia de derechos humanos y de libertad de expresión.

“En esa ocasión no se trató el tema del derribo de las avionetas”, dice Cansio quien señala que el encausamiento y la búsqueda de justicia en el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, estuvo siempre sujeto a las fluctuaciones de la política de Estados Unidos hacia Cuba.

Y explica por qué ahora ha sido el momento justo para aplicar y decidir en torno a un indictment, a un encausamiento: “Antes se mencionaban los hechos, pero después se olvidaban. Pero ahora ocurre en medio de este cerco hacia la Isla, de sanciones, de endurecimiento de la política de confrontación hacia Cuba y donde- además de la presión de la comunidad cubanoamericana- está el compromiso del presidente Trump hacia el voto cubano y las simpatías que ha despertado la propia comunidad cubana”.

“Yo no veo a estas alturas y con un hombre que va a cumplir 95 años, la idea de una operación quirúrgica para extraer a Raúl Castro del poder o de su guarida, mucho menos en un momento en el que se está negociando con la familia del poder, que ha habido conversaciones con su nieto, que es prácticamente el lazarillo de su abuelo las 24 horas”, señala el periodista radicado en Miami.

Cansio dice que el enjuiciamiento tiene más un carácter simbólico cuyo objetivo es hacer justicia histórica con un acto que, según señala, ha estado impune a lo largo de 30 años.

“Yo creo que esto forma parte del entramado de presiones, que forman parte en estos momentos de la política de la administración Trump hacia Cuba, más allá de que pueda haber realmente un proceso con el acusado presencial en un tribunal de Estados Unidos e incluso la ejecución de un fallo final”, dice.

El comunicador considera que lo está pasando actualmente con la isla “es un acto de apretar la soga” sobre un país que está al borde del colapso. “Nunca la situación de Cuba ha estado en un trance más precario, nunca. Incluso personas que no son opositores al gobierno cubano piensan que ha llegado la hora de un cambio”.

La situación en Cuba se agravó luego de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva el 30 de enero que autoriza imponer aranceles a aquellos países que le suministren petróleo, bajo el argumento de que la isla representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Venezuela, por su parte, dejó de mandar petróleo a Cuba y parece, en la práctica, estar alineada con Estados Unidos, tras la captura de del derrocado presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos el pasado 3 de enero

No obstante, Cansio dice que sería muy aventurado dar un pronóstico sobre cual sería el destino de la Isla. “Pero si me preguntas en este momento, yo creo que el gobierno de Estados Unidos no está convencido de una intervención militar, aunque hay muchos agoreros que han proclamado que es inminente”, señala.

“Yo creo que algo así tendría un costo, no solo en términos financieros para Estados Unidos, sino también el costo de un país que está muy cerca, demasiado próximo y que teme también por las consecuencias, a veces inexplicables, de lo que puede ser una intervención militar en Cuba”, añade.

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