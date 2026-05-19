El director de la OMS alerta sobre la magnitud del brote de ébola tras el aumento del número de muertos

Por Billy Stockwell, CNN

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este martes estar “profundamente preocupado por la magnitud y la velocidad” del brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, mientras que las autoridades locales advierten que el número de muertos sigue creciendo.

El brote, impulsado por el virus Bundibugyo, uno de varios virus conocidos como Orthoebolavirus que pueden causar la enfermedad del ébola, está afectando principalmente a la remota provincia de Ituri, al noreste de la República Democrática del Congo, dijo el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En respuesta a la creciente epidemia, Estados Unidos invocó este lunes una ley de salud pública para limitar la entrada al país de personas provenientes de la región afectada, justo cuando un ciudadano estadounidense dio positivo por la cepa en la República Democrática del Congo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC, por sus siglas en inglés) criticaron la medida, y afirmaron que “las prohibiciones de viaje generalizadas pueden perturbar la vida y la economía”.

Hasta el martes, se habían registrado 131 muertes relacionadas con el brote, según el ministro de Salud de la República Democrática del Congo, el Dr. Samuel Roger Kamba, con más de 500 casos sospechosos.

Ghebreyesus afirmó que hasta el momento se han confirmado 30 casos en la provincia de Ituri. Mientras tanto, en Uganda, también se han reportado dos casos confirmados por laboratorio en la capital, Kampala, según la OMS.

El domingo, el organismo de salud de la ONU declaró la epidemia como una “emergencia de salud pública de importancia internacional” y afirmó que la alta tasa de positividad y el creciente número de casos y muertes apuntan a “un brote potencialmente mucho mayor”.

Ghebreyesus declaró el martes que esta es la primera vez que un director general declara una emergencia de este tipo antes de convocar un comité de emergencia, lo cual, según indicó, se haría más tarde ese mismo día. “No tomé esta decisión a la ligera”, añadió.

El ébola es una enfermedad grave y a menudo mortal que se transmite por contacto directo con los fluidos corporales de una persona infectada, según el Africa CDC. También puede transmitirse por contacto con materiales contaminados o con una persona que haya fallecido a causa de la enfermedad. Actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para el virus Bundibugyo.

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