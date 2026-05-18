Muere la madre de Víctor Quero días después de enterrar a su hijo, preso político en Venezuela

Por CNN Español

Carmen Teresa Navas, madre del preso político venezolano Víctor Hugo Quero Navas, murió este domingo, apenas unos días después de haber enterrado a su hijo, cuya muerte bajo custodia del Estado fue confirmada oficialmente la semana pasada tras meses de denuncias por su desaparición. La muerte de Navas fue confirmada a CNN por la persona que la cuidaba.

La organización no gubernamental Foro Penal, que acompañó a la familia durante su búsqueda, expresó su pesar por el fallecimiento de Navas y la describió como una madre “incansable” en la exigencia de verdad y justicia. “Su entereza, su dignidad y su perseverancia frente al silencio y la incertidumbre fueron ejemplo de la fuerza de las madres y familiares de las víctimas en Venezuela”, señaló la organización en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Víctor Quero, de 50 años, estaba detenido desde el 3 de enero de 2025 en el Centro Penitenciario Rodeo I, bajo custodia del Estado venezolano. El 7 de mayo de este año, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario confirmó su muerte mediante un comunicado. Falleció el 24 de julio de 2025, poco más de seis meses de su en encarcelamiento, dijeron las autoridades.

La policía científica exhumó el cuerpo el viernes 8 de mayo, tal como lo había adelantado el Ministerio Público en un comunicado. Ese mismo día, fue sepultado en un cementerio distinto a aquel donde se encontraba y donde su familia ahora podrá recordarlo.

El entierro de Quero se produjo pocos días antes del Día de la Madre, tras la confirmación oficial de su fallecimiento a la familia, y puso fin a meses de búsqueda en los que su madre exigió insistentemente información sobre su paradero.

“Que me den fe de mi hijo, ¿dónde me lo tienen? Si está vivo… porque desde que lo apresaron no lo he visto una sola vez”, pedía Navas a la prensa el 4 de mayo en la Plaza Altamira de Caracas, durante una de las últimas veces que habló públicamente sobre el caso, mientras sostenía una fotografía de su hijo.

Navas, de 82 años, fue parte de manifestaciones, visitó cárceles y contactó a las autoridades, pero decía que solo recibía negativas y silencio. Nadie le podía dar certeza sobre el paradero de su hijo.

La mujer insistía en que no tenía detalles sobre la aprehensión de su hijo, que se dedicaba al comercio y era su sostén económico. Él, asegura, fue acusado de terrorismo y ella afirma que era inocente.

“Así que he tenido esta, vamos a decir, el viacrucis… Para una madre es demasiado difícil que le nieguen dónde se encuentra su hijo”, decía la mujer sobre la búsqueda que había emprendido.

Tras la confirmación de la muerte de Quero, Navas exigió la realización de una prueba de ADN para verificar la identidad del cuerpo y esclarecer plenamente las circunstancias del caso.

Las autoridades venezolanas han informado que se abrió una investigación penal para determinar las causas de la muerte. La Fiscalía General aseguró que realizará las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, mientras la Defensoría del Pueblo pidió revisar posibles responsabilidades y garantizar el debido proceso.

Varios activistas por los derechos humanos y figuras de la oposición lamentaron la muerte de Navas. El exdiputado y líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa expresó su pesar en su cuenta de X.

“Por un año se burlaron cínicamente del dolor de una madre que buscaba a su hijo en las cárceles de la dictadura”, escribió Guanipa.

“Ya está nuevamente con su amado hijo”, añadió Foro Penal en su comunicado.

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