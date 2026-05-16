Los beneficiarios de DACA pierden protecciones y permisos de trabajo debido al aumento de los retrasos en las renovaciones

Por Daniela Pierre-Bravo, CNN

Marco, de 26 años, se graduó la semana pasada de una de las mejores facultades de medicina de Estados Unidos. Encontró su vocación tras presenciar la lucha de su abuela contra el cáncer, y llegó a trabajar entre 40 y 60 horas semanales para costearse sus estudios.

Ese sueño ahora está en peligro.

Marco es uno de los más de 500.000 beneficiarios activos de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa de la era Obama que protege temporalmente de la deportación a algunos inmigrantes llevados a Estados Unidos cuando eran niños, a quienes se les otorga un permiso de trabajo que pueden renovar cada dos años. Solicitó su renovación en diciembre de 2025, dice su abogado, y aún no la ha recibido.

Se suma a un número creciente de beneficiarios que corren el riesgo de perder sus permisos de trabajo y quedar fuera de estatus debido a retrasos en el procesamiento. (CNN accedió a usar el seudónimo “Marco”, ya que temía que hablar con los medios pudiera poner en peligro su renovación).

“Se trata de un aumento dramático de personas que enfrentan retrasos increíblemente largos y perjudiciales… estamos viendo entre un 400 % y un 1.000 % de aumento en los tiempos de procesamiento, según nuestras conversaciones con pequeñas empresas, grandes empleadores en mesas redondas y beneficiarios de DACA en todo el país”, declaró Todd Schulte, presidente de FWD.us, una organización de defensa bipartidista que trabaja con más de 100 empleadores de Estados Unidos en la política de DACA. “Y esto no ocurrió en el primer mandato de Trump. Esto es bastante diferente”.

Sin su renovación, Marco no puede comenzar su residencia en anestesiología este verano. Afirma que eso le retrasaría el pago de más de US$ 100.000 en préstamos estudiantiles.

“Me arruinaría”, dijo.

El tiempo de espera promedio para las renovaciones entre el 1 de octubre de 2025 y el 28 de febrero de 2026 fue de unos 70 días, un aumento con respecto a la media de unos 15 días en el año fiscal 2025, de acuerdo con datos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). Abogados de inmigración y defensores que hablaron con CNN dicen que los tiempos de procesamiento de la mayoría de sus clientes actualmente superan los cuatro meses.

Los datos más recientes de USCIS muestran que casi 25.600 solicitudes de renovación estaban pendientes en septiembre de 2025. No se han publicado cifras actualizadas, y no existen datos actuales sobre el número de beneficiarios que han perdido sus permisos de trabajo pese a haber presentado la solicitud dentro del plazo de 120 a 150 días recomendados por la agencia.

La desaceleración ocurre en medio del impulso del Gobierno de Trump para reducir la inmigración ilegal y una reducción aún más drástica de la inmigración legal, según el Instituto Cato, un centro de pensamiento libertario.

Cuando se le preguntó si los cambios recientes en el proceso de renovación de DACA habían contribuido a tiempos de procesamiento más largos, USCIS no abordó directamente la pregunta.

En un comunicado a CNN, el portavoz de USCIS, Zach Kahler, dijo: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, USCIS está protegiendo al pueblo estadounidense al examinar y verificar más a fondo a todos los extranjeros”.

Muchas personas involucradas en el sistema de inmigración afirman que los cambios en el sistema han provocado tiempos de espera más largos.

El 28 de abril, el USCIS anunció un proceso de verificación mejorado, que requiere la presentación de nuevos informes de antecedentes basados ​​en huellas dactilares a través de un sistema ampliado del FBI, lo que suspendió temporalmente las decisiones de inmigración, de acuerdo con un memorando interno al que tuvo acceso CNN. Abogados de inmigración como Dan Berger, fundador de una clínica de DACA en la Facultad de Derecho de Cornell y con conocimiento del memorando, señalaron que “esto puede provocar tiempos de procesamiento más largos”.

Berger señala que, ya en diciembre, su oficina comenzó a recibir a beneficiarios de DACA para la toma de huellas dactilares, retomando una práctica anterior a la pandemia que había sido reemplazada por el uso de datos biométricos ya registrados.

Los críticos del programa DACA argumentan que las demoras están justificadas.

Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por una inmigración limitada, afirmó que el ritmo actual es necesario para procesar adecuadamente las solicitudes.

“El hecho de que las solicitudes se procesaran más rápido en el pasado evidencia la superficialidad del proceso. Se trataba de un mero trámite”, dijo. “Y cuando se deja de hacer ese trámite, el procesamiento se alarga”.

Marco, que llegó a Estados Unidos desde México a los cuatro años, tenía programada su renovación presencial de biometría en enero. Su cita se pospuso otro mes debido a una tormenta de nieve.

“Mi (historial) está impecable, ni siquiera una multa de estacionamiento o un libro de la biblioteca vencido”, le dijo a CNN.

El senador demócrata, Alex Padilla, de California, ha presionado al Departamento de Seguridad Nacional y a USCIS para obtener respuestas sobre los retrasos, junto con varios colegas del Senado y la Cámara de Representantes. California tiene casi 150.000 beneficiarios de DACA, de acuerdo con USCIS.

Un asesor del senador Padilla dijo que han visto un aumento en las solicitudes de ayuda por retrasos en las renovaciones y permisos de trabajo vencidos desde finales del año pasado.

“Esto tiene repercusiones en cadena: en los empleadores, en las familias y en las personas que participan en el mercado laboral”, afirmó el asesor.

Más del 90 % de los beneficiarios de DACA mayores de 25 años tienen empleo y ganan aproximadamente US$ 27.900 millones al año, según el Instituto de Impuestos y Política Económica. Pagan más de US$ 2.000 millones en impuestos locales y estatales, y US$ 2.000 millones en Seguridad Social y Medicare, según las estimaciones de la misma organización. De acuerdo con el Centro para el Progreso Estadounidense, los hogares de beneficiarios de DACA pagan más de US$ 6.000 millones en impuestos federales.

Maria Fuentes, de 36 años, es una enfermera titulada en Kentucky que tiene estatus DACA desde 2012. La madre soltera de tres hijos perdió casi dos meses de salario —aproximadamente US$ 9.000— debido a un vencimiento de su permiso de trabajo y a no poder trabajar.

Durante esos dos meses, su empleador, TJ Samson Community Hospital, mantuvo su puesto. Su director de recursos humanos escribió a USCIS que el hospital dependía de su “disponibilidad a tiempo completo para mantener niveles seguros de personal”, de acuerdo con una carta a la que CNN tuvo acceso y señaló que perderla perjudicaría la atención a los pacientes.

Estados Unidos ya enfrenta escasez de personal sanitario. El sector de la salud depende en gran medida de los trabajadores con DACA, según la Coalición por el Sueño Americano, que estima que se podrían perder 37.000 profesionales sanitarios en todo el país si los beneficiarios de DACA perdieran sus permisos de trabajo.

Eliminar a los trabajadores con DACA de la fuerza laboral también eliminaría hasta US$ 32.000 millones en ingresos proyectados de por vida vinculados a beneficiarios de DACA empleados en el sector de la salud. En otros sectores como la manufactura, el comercio minorista, la construcción y los servicios empresariales, la pérdida de ingresos de por vida estaría entre US$ 25.000 millones y US$ 28.000 millones, de acuerdo con las estimaciones del mismo grupo.

El mismo informe de la Coalición por el Sueño Americano afirma que, incluso si se encontraran reemplazos en estos sectores con escasez de mano de obra, las empresas podrían incurrir en más de US$ 8.000 millones en costos adicionales de reclutamiento y capacitación.

El empleador de Fuentes mantuvo su puesto. Pero otros no.

Evelyn (que habló con CNN con la condición de que solo se usara su nombre de pila, por temor a poner en riesgo su renovación), una profesional de 34 años en banca minorista que ha tenido DACA durante los últimos 14 años, recibió una licencia sin goce de sueldo y tiene hasta el 30 de junio antes de su despido, a menos que su renovación de DACA sea aprobada antes de esa fecha.

Angie (quien habló con CNN con la condición de que solo se usara su nombre de pila por temor a represalias), enfermera de posparto en un hospital de Houston; Elsa Sánchez, gerente de una empresa de tecnologías de la información para el sector salud en el área de la Bahía; y Xochilt López, gerente de una tienda minorista con siete años de experiencia en la misma empresa, esperaron con licencia sin goce de sueldo la renovación de su DACA, la cual nunca llegó. Las tres declararon a CNN que fueron despedidas.

Algunos de estos casos se ven agravados por nuevas políticas migratorias restrictivas.

Un beneficiario de DACA nacido en Nigeria, que completó su especialización en cirugía ortopédica en Nueva York, estaba listo para comenzar un nuevo puesto en un centro médico con escasez de personal en una zona rural de Pensilvania este otoño. (CNN accedió a omitir su nombre, ya que citó temor a represalias mientras su renovación está pendiente). Pero no ha podido trabajar desde febrero después de que su permiso de trabajo no fuera renovado.

Su situación se ve agravada por una proclamación presidencial que congeló las renovaciones para nacionales de 39 países, incluido Nigeria. Sin embargo, en las últimas dos semanas, USCIS actualizó su sitio web indicando que los médicos que entran en este grupo ya no estaban sujetos a esta suspensión.

En un comunicado a CNN, un portavoz de USCIS dijo que “ahora está tramitando ciertas solicitudes asociadas con médicos”, y señaló que se esperará que pasen por procesos de evaluación que incluyen verificación de antecedentes, datos biométricos, revisión de redes sociales y “nuevos procesos de adjudicación basados en el riesgo para cerrar brechas de seguridad y prevenir el fraude”.

El cirujano aún no ha recibido la renovación de DACA y señaló que solo le quedan seis semanas de ahorros.

“Toda mi familia está aquí”, dijo. “No sé cuál es la opción”.

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