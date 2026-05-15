¿Es el Reino Unido ingobernable?

Por Christian Edwards, CNN

Anthony Seldon ha escrito biografías de los últimos ocho primeros ministros británicos. Cuando emprendió el proyecto en la década de 1990, la tarea era monumental, pero bien planificada.

En aquel entonces, quienes ocupaban el número 10 de Downing Street permanecían varios años en el cargo, lo que le permitía analizar a sus personajes con detenimiento, a medida que cada uno dejaba su huella en su época.

Pero ahora Seldon corre el riesgo de verse superado por los acontecimientos.

Tras la reciente inestabilidad política bajo el anterior Gobierno conservador, que vio al partido cambiar de líder tres veces en un año, Seldon esperaba que la victoria de Keir Starmer en 2024 anunciara un retorno a la normalidad política.

El Partido Laborista de Starmer obtuvo una aplastante mayoría en el parlamento y prometió una década de renovación nacional.

Pero a menos de dos años de que Starmer asumiera el cargo, podría estar a punto de ser destituido.

Tras el rotundo rechazo de los votantes a los candidatos del Partido Laborista en las elecciones locales de Inglaterra, Escocia y Gales, sus colegas parecen dispuestos a sacarlo del poder.

La biografía de Rishi Sunak, predecesor de Starmer, escrita por Seldon, se publicará en agosto. Para entonces, el Reino Unido podría tener un nuevo primer ministro, el sexto en siete años.

Seldon, de 72 años, teme estar siempre a la zaga.

“Dentro de poco estaré hablando de ‘Angela Rayner en el número 10’”, suspiró Seldon en una entrevista con CNN, refiriéndose a la diputada laborista vista como una de las posibles rivales de Starmer para el cargo de primer ministro.

La constante rotación de personal en el número 10 de Downing Street ha llevado a muchos en el país a preguntarse: ¿Se está volviendo el Reino Unido ingobernable?

El Reino Unido tiene varios problemas. El país nunca se recuperó del todo de la crisis financiera de 2008. Los salarios reales se han estancado en gran medida desde entonces, y solo han repuntado ligeramente en los últimos tiempos en respuesta a las crisis inflacionarias de la pandemia de covid-19 y la guerra de Rusia en Ucrania.

Se estima que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha reducido el PIB per cápita hasta en un 8 %. El crecimiento de la productividad es moderado. La deuda ha aumentado gradualmente, lo que significa que los bonos del Gobierno británico ofrecen los rendimientos más altos entre los países del Grupo de los Siete (G7).

El Reino Unido también tiene los costos de electricidad industrial más altos de ese grupo.

Su sistema electoral también muestra signos de tensión. El sistema de mayoría simple británico funciona mejor cuando hay dos partidos dominantes. Durante más de un siglo, esos fueron el Partido Laborista y el Partido Conservador.

Pero el declive de ese duopolio ha transformado la política británica, pasando de una lucha entre dos partidos en Inglaterra a una lucha entre cinco, y entre seis en Escocia y Gales, ya que las dos formaciones históricas compiten ahora contra los centristas Liberaldemócratas, los ultraprogresistas Verdes, el ultraderechista Reform UK, así como los partidos nacionalistas que apoyan la independencia de Escocia y Gales, lo que podría llevar a la desintegración del Reino Unido.

Escocia forma parte del Reino Unido desde 1707 y Gales desde 1536.

Ante semejante avalancha de problemas, en el Reino Unido existe la tentación de decir que el buen gobierno se ha vuelto casi imposible y que cualquier líder tendría dificultades para nadar contra la corriente.

Pero, según Seldon, esta desesperación solo exculpa a Starmer y a sus predecesores, que no fueron precisamente brillantes.

“Reino Unido no es ingobernable en absoluto, aunque algunos primeros ministros recientes se han esforzado muchísimo por convertirla en tal”, declaró a CNN.

Seldon observa una serie de fallos entre los predecesores conservadores de Starmer. En términos generales, describe a Boris Johnson, con su inclinación por un Gobierno intervencionista y su preocupación por las regiones marginadas, como un político “rooseveltiano”, pero solo en sus ambiciones, no en sus logros.

Liz Truss, con su fervor ideológico por la economía libertaria, era una “reaganista”, afirmó Seldon, continuando con la comparación entre los primeros ministros británicos y los presidentes estadounidenses.

En un intento por revertir los excesos de Johnson, Truss presentó en 2022 un plan de recortes fiscales sin financiación que estuvo a punto de provocar el colapso de los mercados financieros británicos.

Ante la negativa del Banco de Inglaterra a rescatarla, el Partido Conservador destituyó a Truss tras tan solo 49 días en el cargo, convirtiéndola en la primera ministra que menos tiempo ha permanecido en el poder en el Reino Unido.

Rishi Sunak, partidario de la austeridad monetaria y de un Estado más pequeño, era “una especie de seguidor de Hoover”.

Pero para cuando Sunak asumió el cargo, el país estaba tan harto de los conservadores y tan perjudicado por Truss, que era poco probable que el primer ministro británico de origen asiático ganara las elecciones de 2024, añadió.

Sin embargo, con Starmer, las comparaciones con figuras estadounidenses son menores. En lugar de reflejar un proyecto político, Starmer refleja una personalidad. “Tiene rasgos de Jimmy Carter”, opinó Seldon. “Creo que Starmer es honesto, decente, muy serio, muy intenso, con una gran integridad. Pero fue algo abrumador. Simplemente lo superó”.

Según Seldon, Starmer no es lo suficientemente “poderoso” para el momento, y parece haberse dejado llevar por los acontecimientos, sin poder contrarrestar la corriente.

Cuando decenas de sus colegas pidieron su dimisión tras los resultados electorales de la semana pasada, Starmer prometió un nuevo “reinicio” de su mandato.

Sin embargo, su discurso del lunes ofreció una descripción vaga de su nuevo enfoque, que en su mayor parte se limitó a reiterar su agenda actual. “Proclamar que se trataba de un discurso que marcaría la agenda y luego no ofrecer nada más”, comentó Seldon, “fue chocante”.

Para Ben Ansell, politólogo de la Universidad de Oxford, Starmer se ha convertido en “un médico que se acerca a la cama de un paciente muy enfermo, refunfuña y dice: ‘Dios mío, qué mala pinta tiene. Alguien debería hacer algo’”.

En casi dos años en el cargo, Starmer ha hecho poco por explicar qué “medicina dura” recetará para mejorar al Reino Unido de Gran Bretaña, declaró Ansell a CNN.

Debido a que Starmer descartó aumentar las tres principales fuentes de impuestos durante su campaña electoral de 2024, su gobierno se ha visto limitado y ha tenido que buscar ingresos en fuentes pequeñas y políticamente impopulares.

“Eligieron a los ‘malos’ —colegios privados, agricultores, bancos— y los eliminaron, pero luego no obtuvieron suficiente dinero para ayudar a nadie más”, declaró Ansell. “Se ganaron muchos enemigos y pocos amigos”.

Estos errores políticos podrían haberse perdonado si Starmer hubiera tenido una historia política convincente, añadió. Una buena historia puede tener mucho éxito en el Reino Unido, incluso cuando lleva al país a la ruina.

Tras la crisis financiera de 2008, el primer ministro David Cameron llegó al país, que se encontraba en una situación crítica, y su diagnóstico fue claro: el anterior Gobierno laborista había gastado demasiado y se necesitaría un periodo de duros recortes para restablecer la salud financiera del Reino Unido.

Los conservadores no lograron impulsar el crecimiento económico mediante recortes. La austeridad pretendía reducir la deuda británica y favorecer la recuperación, pero fracasó en ambos aspectos: la deuda se disparó y el crecimiento económico ha sido anémico desde entonces.

No obstante, como señaló Ansell, tras haber insistido repetidamente en la necesidad de que el Reino Unido redujera su gasto durante su primer mandato, Cameron —que había experimentado un modesto crecimiento económico el año anterior a las elecciones— fue reelegido en 2015.

Por el contrario, Starmer no ha tenido un mensaje claro que transmitir. Prometió “cambio”, sin especificar qué ni cómo. “El Primer Ministro es el principal narrador de la nación, y Starmer nunca tuvo una historia que contar”, apuntó Seldon.

Aun así, Starmer podría mantenerse a flote. Ha prometido no dimitir y no sumir a el país de nuevo en el caos que reinaba bajo el Gobierno conservador.

Algunos analistas advierten que el Reino Unido se ha vuelto adicta al cambio de primer ministro, al igual que los clubes de fútbol ingleses se han vuelto adictos al cambio de entrenadores.

Los aliados de Starmer destacan la mejora del país. Esta semana, las listas de espera del Servicio Nacional de Salud (NHS) registraron su mayor descenso mensual fuera de la pandemia desde 2008.

Wes Streeting, el secretario de Salud que dimitió esta semana, afirmó que el NHS está en camino de lograr la mayor reducción en los tiempos de espera de su historia.

Otros señalan cómo Starmer ha restaurado la credibilidad del Reino Unido en el escenario mundial, tras años de antagonismo con Europa por el Brexit.

Sus aliados se quejan de que las cosas están mejorando, pero que el público no lo sabe o no le interesa, dejándose llevar en cambio por las “farsa” que venden Reform o los Verdes, lo que, según Starmer, podría llevar al Reino Unido por un “camino muy oscuro”.

Pero un primer ministro debe hacer notar sus logros. “Si eres un mal vendedor, por muy buenos que sean los productos que tengas a la venta —o por muy inofensivos que parezcan, en este caso—, cada vez que intentes vender algo, la situación empeorará”, afirmó Ansell.

El Reino Unido corre el riesgo de sobreinterpretar las dificultades de Starmer, sobre las que él mismo afirmó que no hay mucho misterio: “Alguien sin mucho carisma que no sabe vender nada ha resultado ser realmente malo vendiendo cosas y es ampliamente odiado por el público. ¿Es justo? No lo sé, pero así es como está reaccionando el público”.

Para intentar salvar sus perspectivas electorales, muchos legisladores laboristas buscan un líder más carismático: Andy Burnham, el alcalde laborista del Gran Manchester, considerado por la mayoría de las encuestas como el político más popular del Reino Unido.

Mientras que a Starmer se le acusa de falta de visión, Burnham defiende el “manchesterismo”, una variante de socialismo ambicioso y favorable a las empresas que busca devolver los servicios esenciales al control público.

Sus políticas han contribuido a que Manchester sea la ciudad de mayor crecimiento del país.

El camino de Burnham hacia Downing Street es arduo e incierto. No puede desafiar el liderazgo de Starmer en el Partido Laborista sin antes obtener un escaño en el Parlamento.

Con la esperanza de allanarle el camino a Burnham, un diputado laborista renunció esta semana a su cargo como representante de Makerfield, un distrito del Gran Manchester, lo que provocó elecciones especiales en las que probablemente Burnham se enfrentará al candidato del Partido Reformista.

Lo que está en juego es de suma importancia. Desde Manchester, Burnham se ha convertido en la última esperanza para un Partido Laborista que prácticamente ha perdido la fe en Starmer.

Si Burnham pierde ante Reform en las elecciones especiales, esto podría significar el fin de las perspectivas electorales laboristas durante los próximos años y llevar al Reino Unido aún más por el “camino oscuro” del que advirtió Starmer.

Entonces, el Reino Unido de Gran Bretaña podría volverse verdaderamente ingobernable.

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