¿Se retira LeBron James? Su futuro en la NBA está otra vez en el aire tras la barrida a los Lakers

Por Kyle Feldscher, CNN

LeBron James es algo nunca antes visto en la NBA. La pregunta ahora es cuánto tiempo más podremos disfrutar viéndolo jugar.

La temporada de Los Angeles Lakers, que prometía tanto, llegó a su fin la madrugada del martes después de que los Oklahoma City Thunder los barrieran en la segunda ronda de los playoffs de la NBA. No se suponía que terminara así, con James, de 41 años, como protagonista, mientras la superestrella Luka Dončić observaba desde el banquillo recuperándose de una lesión en el tendón de la corva sufrida casi al final de la temporada regular.

El tema central de la conversación posterior al partido, como sucedió el año pasado cuando terminó la temporada de los Lakers, será el futuro de James. ¿Se retira? ¿Volverá a Los Ángeles la próxima temporada? ¿Le espera una gira de despedida en Cleveland?

“Me preguntaron sobre eso y respondí a sus preguntas”, dijo James la madrugada del martes sobre los rumores de retiro. “Sí, no creo haber dicho abiertamente: ‘Oh, me retiro’”. En cuanto a mi futuro, obviamente no lo sé. Es decir, todavía es muy reciente la derrota. No sé qué me depara el futuro”.

“Tal como están las cosas esta noche, tengo mucho tiempo.”

Sin duda, es impresionante lo que James ha logrado en su carrera. Es el máximo anotador de la NBA de todos los tiempos, posee el récord de puntos en una sola temporada, es cuatro veces campeón, 22 veces All-Star, cuatro veces MVP, cuatro veces MVP de las Finales… la lista de galardones es interminable. Además, ha sido la estrella indiscutible de un equipo de playoffs de la NBA en una época en la que la mayoría de los jugadores de su edad llevan casi cinco años retirados. De hecho, todos los jugadores seleccionados junto a James en el draft de 2004 ya no están en la liga.

Pero el Rey sigue en el trono.

Cada vez que termina la temporada de James, surgen dudas sobre si el mundo acaba de ver al “Elegido” jugar por última vez. Una mirada objetiva a su carrera nos haría preguntarnos qué más le queda por jugar: ha cumplido con todos los objetivos imaginables, incluido jugar con su hijo, LeBron “Bronny” James Jr.

Y aun así, James todavía tiene mucho que ofrecer. Promedió casi 21 puntos por partido esta temporada, jugando 60 encuentros y con un promedio de 33 minutos en cada uno de ellos. No es solo un jugador efectivo, sino una pieza clave que marcó la pauta esta temporada en Hollywood.

La comparación más cercana en este punto de su carrera es Kareem Abdul-Jabbar, quien se retiró a los 42 años tras su vigésima temporada. Abdul-Jabbar jugó unos 23 minutos por partido y promedió 10 puntos en la temporada 1988-89 con los Lakers, y parecía una sombra del jugador que fue a principios de la década, cuando comenzó la era del Showtime.

Mientras tanto, James ha perdido algo de la energía explosiva que lo caracterizó al principio de su carrera. Esto lo convierte simplemente en un buen jugador de la NBA, en lugar de ser, con mucha diferencia, el mejor de la liga.

Si quisiera regresar, es difícil imaginar un solo equipo en la NBA que no lo quisiera cuando se convierta en agente libre sin restricciones el 30 de junio. Es posible que los Lakers estén listos para seguir adelante y comenzar a construir el equipo alrededor de Dončić como la figura central de la próxima generación, pero parece probable que James aún sería bienvenido en el sur de California si decidiera volver.

Después de todo, como él mismo dice, todavía lo está dando todo en este punto de su carrera.

“Quiero decir, mi***a. Dejé absolutamente todo lo que tenía en la cancha”, declaró después del partido.

El destino más probable para la última etapa de James será el lugar donde comenzó, en el noreste de Ohio.

James, oriundo de Akron, fue seleccionado por los Cavaliers en el draft de 2004, los llevó a las Finales de la NBA (perdió con los San Antonio Spurs), no pudo superar a un legendario equipo de los Boston Celtics y, acto seguido, rompió el corazón de Cleveland al “llevar su talento a South Beach” y formar un super equipo en Miami. Con el Heat ganó un par de títulos y protagonizó una racha sin precedentes, con la excepción de los Boston Celtics de la década de 1960, al alcanzar ocho finales consecutivas de la NBA (cuatro con los de la Florida y otras cuatro en su retorno a Cleveland).

El punto culminante de esa racha fue la victoria de los Cavaliers sobre los Golden State Warriors en 2016, sanando todas las heridas de su partida en 2010 con una remontada mágica contra uno de los mejores equipos en la historia de la liga.

A estas alturas, es difícil imaginar que la carrera de James termine en otro lugar que no sea Cleveland, incluso después de esta estancia de ocho años en Los Ángeles.

“Me tomaré un respiro —creo que lo dije el año pasado después de que perdimos contra Minnesota—… y me reconectaré con mi familia, hablaré con ellos y pasaré tiempo con ellos”, dijo sobre sus próximos pasos.

Como suele suceder con James, el mundo estará expectante para ver qué le depara el futuro. Quizás el Rey se haya retirado. O quizás sea hora de que lleve su talento al lago Erie.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.