Israel teme que Trump alcance un “mal acuerdo” con Irán y deje sin cumplir los objetivos de la guerra

Por Tal Shalev, CNN

A Israel le preocupa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda alcanzar un acuerdo con Irán antes de abordar algunas de las cuestiones clave que llevaron a ambos países a iniciar la guerra, según han informado varias fuentes israelíes a CNN.

Un acuerdo que deje el programa nuclear de Teherán parcialmente intacto y que eluda cuestiones como los misiles balísticos y el apoyo a sus aliados regionales haría que Israel considere la guerra como incompleta, señalaron las fuentes.

“La principal inquietud es que Trump se canse de las conversaciones y cierre un acuerdo —cualquier acuerdo— con concesiones de último minuto”, dijo una fuente israelí. Aunque funcionarios estadounidenses han asegurado a Israel que se abordará el tema de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, la fuente señaló que la aparente exclusión de los misiles balísticos y de la red de aliados regionales de Teherán “es un asunto importante”.

Durante la guerra, Irán lanzó más de 1.000 misiles balísticos contra Israel y países árabes del golfo Pérsico, además de oleadas de drones.

Los funcionarios señalaron que un acuerdo parcial que no aborde algunas de las principales capacidades militares de Irán, mientras reduce la presión económica sobre el país, también podría estabilizar al régimen y proporcionarle una nueva entrada de recursos financieros. Los temores evidencian una diferencia entre Trump, quien parece reacio a retomar la guerra, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien recela de que el conflicto termine sin cumplir todos sus objetivos iniciales.

Una portavoz de la Casa Blanca dijo que Irán “sabe perfectamente que su realidad actual no es sostenible” e insistió en que Trump “tiene todas las cartas” en las negociaciones.

“Sus misiles balísticos están destruidos, sus instalaciones de producción desmanteladas, su marina hundida y sus aliados debilitados”, dijo Olivia Wales en un comunicado enviado a CNN. “Ahora están siendo estrangulados económicamente por la Operación Furia Económica y perdiendo US$ 500 millones al día gracias al exitoso bloqueo de los puertos iraníes por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”.

Un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra está lejos de ser seguro, ya que persisten diferencias importantes entre ambas partes sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y el futuro del programa nuclear de Teherán. Mientras tanto, Israel se prepara para la posibilidad de que los combates se reanuden. Aun así, el Gobierno de Trump ha seguido impulsando una vía diplomática, aparentemente sin intención de reiniciar un conflicto que ha disparado los precios de la gasolina en Estados Unidos.

Al comienzo de la guerra, Trump sugirió que Estados Unidos buscaba destruir el programa de misiles balísticos de Irán, poner fin a su apoyo a aliados regionales y cerrar sus instalaciones nucleares para impedir que desarrolle una bomba. Pero, 10 semanas después, las negociaciones se han concentrado en el uranio —específicamente en su enriquecimiento a niveles aptos para armas— y en la reapertura del estrecho de Ormuz.

La reducción de objetivos también se ha reflejado en las declaraciones públicas del propio Netanyahu. En un discurso pronunciado en febrero en Jerusalén, antes de la guerra con Irán, presentó cinco condiciones para un acuerdo aceptable: eliminación de todo el uranio enriquecido, desmantelamiento de la capacidad de enriquecimiento, control de los misiles balísticos, desmantelamiento de la red regional de aliados de Irán e inspecciones nucleares estrictas.

Para la semana pasada, en un mensaje en video previo a una reunión del gabinete de seguridad israelí, redujo esa lista a un solo punto. “El objetivo más importante es la eliminación del material enriquecido de Irán —todo el material enriquecido— y el desmantelamiento de la capacidad de enriquecimiento iraní”, dijo, sin mencionar los misiles balísticos ni el apoyo a grupos aliados como Hezbollah en Líbano o Hamas en Gaza.

Una fuente familiarizada con las conversaciones dijo que Israel entiende que los misiles y los grupos respaldados por Irán “probablemente queden fuera de la mesa”, ya que no parecen estar incluidos en los primeros borradores diplomáticos. Por eso, Netanyahu estaría priorizando el uranio como la amenaza más inmediata.

Uno de los funcionarios israelíes dijo que el primer ministro depende de su comunicación directa con Trump, ya que no confía plenamente en Steve Witkoff, enviado de Trump, ni en Jared Kushner, yerno del presidente, quienes han encabezado las negociaciones con Irán. Según la fuente, Netanyahu ha estado reconstruyendo canales diplomáticos indirectos con Irán a través de información de inteligencia obtenida en Pakistán, Qatar e Irán.

“Hay una preocupación real de que Trump alcance un mal acuerdo. Israel está intentando influir tanto como puede”, dijo otro funcionario israelí a CNN. Pero Netanyahu actúa con cautela respecto a cuánta presión ejercer, para evitar que se lo perciba como quien empuja a Trump nuevamente hacia la guerra.

La Casa Blanca dijo a CNN que Witkoff y Kushner cuentan con “la total confianza” de Trump y destacó lo que describió como un “historial de éxitos”, incluido el fin de la guerra en Gaza.

Funcionarios israelíes temen que aliviar la presión económica —aunque sea parcialmente— pueda estabilizar al régimen iraní en un momento de debilidad. Meir Ben Shabbat, exasesor de seguridad nacional de Netanyahu, escribió el fin de semana en el diario israelí Makor Rishon que cualquier acuerdo debe evitar que el régimen se recupere. En cambio, señaló como preferible una reciente declaración de Trump, en la que dijo que “quizás sea mejor no tener ningún acuerdo”.

El aparato de seguridad israelí está especialmente inquieto por un acuerdo provisional que prolongue el cese del fuego, reabra el estrecho de Ormuz y alivie la presión económica sobre Irán sin abordar directamente el tema nuclear.

Irán ha insistido en un acuerdo preliminar que incluya únicamente el alivio de sanciones y el estrecho, dejando el asunto nuclear para etapas posteriores.

Un alto funcionario israelí dijo a CNN que Israel sigue en máxima alerta ante un posible fracaso de las conversaciones. “Tenemos la mano sobre el pulso. Estaremos felices si no hay acuerdo, estaremos felices si continúa el bloqueo en Ormuz y estaremos felices si Irán recibe algunos ataques más”, afirmó, reconociendo que la decisión final depende de Trump. Añadió que una escalada es un escenario realista “si los iraníes siguen jugando y prolongando las negociaciones”.

Otra fuente familiarizada con las conversaciones dijo que Estados Unidos e Israel siguen coordinando posibles planes militares contra Irán, incluidos ataques a instalaciones energéticas e infraestructura, así como asesinatos selectivos de líderes iraníes, en caso de que fracasen las negociaciones.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa del Parlamento israelí, Boaz Bismuth, reflejó esa idea dominante en una publicación en X tras recibir una sesión informativa clasificada con altos mandos militares.

“Es negociación o explosión”, escribió este domingo.

Una fuente israelí dijo a CNN que durante las negociaciones se ha planteado la idea de una cláusula de expiración, una disposición que permitiría que algunas restricciones terminen después de un número determinado de años. Ese vencimiento permitiría a Irán retomar algunas actividades nucleares, como ocurrió en el acuerdo nuclear de 2015 negociado durante el Gobierno del expresidente Barack Obama. Tanto Netanyahu como Trump criticaron repetidamente ese acuerdo, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), e Israel teme que el marco actual de negociaciones incluya elementos similares.

La fuente dijo que Israel está presionando para incluir dos cláusulas que lo diferencien del JCPOA: una prohibición total del enriquecimiento durante el período de expiración y el desmantelamiento de la instalación subterránea de Fordow y del sitio Pickaxe Mountain, ambos altamente fortificados y considerados lugares donde Irán estaría avanzando en sus capacidades nucleares.

Un alto funcionario militar israelí dijo a los periodistas el mes pasado que si la guerra termina sin que se extraiga el uranio enriquecido de Irán, será considerada un fracaso.

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