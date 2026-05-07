La ONU condena ataques a centros médicos en el Líbano mientras continúan los bombardeos israelíes

Por Charbel Mallo y Sana Noor Haq, CNN

Los ataques israelíes en el Líbano han matado a 2.727 personas y herido a otras 8.438 desde el 2 de marzo, informó este jueves el Ministerio de Salud Pública del país, mientras se prevé que la próxima semana tenga lugar otra ronda de conversaciones a nivel de embajadores con el telón de fondo de una delicada tregua entre Israel y el Líbano.

Durante la noche, Israel lanzó una oleada de ataques que alcanzó “aproximadamente 20 sitios de infraestructura de Hezbollah” en el sur, dijo la armada en un comunicado, advirtiendo que las fuerzas “operarán contra las amenazas”. El grupo Hezbollah, respaldado por Irán, reivindicó cinco ataques contra puestos de las Fuerzas Armadas israelíes el jueves.

Tanto Israel como Hezbollah se han acusado mutuamente de violar un acuerdo de alto el fuego negociado el mes pasado entre Israel y el Líbano — cuando la Casa Blanca ordenó que una tregua entrara en vigor a la medianoche, hora local, del 17 de abril.

Desde entonces, las fuerzas israelíes han bombardeado repetidamente partes del Líbano. El jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel renovaron los llamados a evacuar tres aldeas al norte del río Litani, fuera de una zona ocupada en el sur donde el ejército dice que está atacando agresiones.

La Organización de las Naciones Unidas condenó los ataques israelíes contra centros médicos y paramédicos, advirtiendo que dichos ataques “socavan el acceso de las personas a la atención y ponen en riesgo tanto a los pacientes como a los equipos de primera respuesta en primera línea”. Las instalaciones sanitarias han sido atacadas al menos 151 veces, informó la Organización Mundial de la Salud el miércoles.

Washington acogerá la próxima semana una tercera ronda de conversaciones entre los embajadores israelí y libanés, según un funcionario del Departamento de Estado y una fuente israelí. Hasta ahora, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, se ha negado a participar en conversaciones de alto el fuego cara a cara con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, exigiendo el fin de los ataques israelíes contra el país.

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Con información de Dana Karni, de CNN