¿Quién fue Ted Turner, el visionario de CNN que cambió la forma de ver el mundo?

Por Brian Stelter y Ann O’Neill, CNN

Ted Turner fue el inconformista y filántropo de los medios que fundó CNN, una cadena pionera de 24 horas que revolucionó las noticias televisivas.

El empresario de Atlanta, nacido en Ohio y apodado “The Mouth of the South” por su carácter franco, construyó un imperio mediático que abarcó la primera superestación de cable y canales populares de películas y dibujos animados, además de equipos deportivos profesionales como los Braves de Atlanta.

Turner también fue un navegante de renombre internacional; un filántropo que fundó la Fundación de las Naciones Unidas; un activista que luchó por la eliminación mundial de las armas nucleares; y un conservacionista que se convirtió en uno de los principales terratenientes de Estados Unidos. Desempeñó un papel crucial en la reintroducción del bisonte en el oeste americano. Incluso creó la serie de dibujos animados Capitán Planeta para educar a los niños sobre el medio ambiente.

Pero fue su audaz visión de ofrecer noticias de todo el mundo en tiempo real, a todas horas, lo que realmente lo hizo famoso, una vez que su idea finalmente despegó. En 1991, Turner fue nombrado Hombre del Año por la revista Time por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a los espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia”.

Turner finalmente vendió sus cadenas a Time Warner y posteriormente abandonó el negocio, pero continuó expresando su orgullo por CNN, calificándola como el “mayor logro” de su vida.

“Ted fue un líder intensamente involucrado y comprometido, intrépido, audaz y siempre dispuesto a seguir una corazonada y confiar en su propio juicio”, declaró Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide. “Influyó en toda la familia de CNN, presente y pasada, y hoy todos dedicaremos un momento a reconocerlo y su impacto en nuestras vidas y en el mundo”.

Poco más de un mes antes de cumplir 80 años en 2018, Turner reveló que padecía demencia por cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. A principios de 2025, enfermó de neumonía y, según se informó, se recuperaba en un centro de rehabilitación.

A Turner le sobreviven sus cinco hijos, 14 nietos y un bisnieto.

Turner comenzó su carrera en los medios a los 24 años, tras el suicidio de Turner, cuando se hizo cargo de la empresa de vallas publicitarias de su padre, Turner Outdoor Advertising. Ocultó su conmoción y su dolor en el trabajo, pero Turner no se conformó con promocionar los productos de otros para siempre.

Compró emisoras de radio y, en 1970, se expandió al mundo de la televisión al adquirir una emisora ​​en crisis en Atlanta, conocida como Canal 17. Intentó aumentar los índices de audiencia emitiendo comedias antiguas y películas clásicas, llegando incluso a presentar él mismo “Academy Award Theatre”.

A Turner aún no le interesaban las noticias. Decidió invertir en deportes y adquirió los derechos de los partidos de béisbol de los Atlanta Braves. Los espectadores y anunciantes acudieron en masa al canal, y a medida que Turner obtenía ganancias, comenzó a pensar en la televisión a mayor escala.

En 1976, transmitió la señal del Canal 17 a un satélite, convirtiéndose en la primera superestación de televisión por cable, llegando a suscriptores de cable de todo el país. Turner compró a los Braves y luego al equipo de baloncesto Atlanta Hawks, en parte para conservar los derechos a largo plazo de la programación televisiva y en parte porque era simplemente divertido.

Al construir la Superestación WTBS, se propuso un objetivo aún más ambicioso: un canal de noticias 24 horas.

Turner criticó duramente la televisión abierta y los juicios de la prensa del establishment. “Parte de la razón por la que Estados Unidos tenía tantos problemas, creía él, era porque sus compatriotas estaban muy mal informados”, escribió la experiodista de CNN Lisa Napoli en “Up All Night”, un libro sobre la creación de CNN. Turner reconoció que “no había mejor lugar para promover diversas opiniones que la todopoderosa televisión. Con un canal de noticias, posiblemente podría ayudar a salvar el mundo”.

Mucha gente pensó que la idea de Turner era una locura. Pero él vio una gran oportunidad en el mercado.

“Trabajaba hasta las 7 de la tarde y al llegar a casa ya no había noticias”, dijo en una ocasión, refiriéndose a los noticieros de las 6:30 de la tarde en las grandes cadenas. “Así que me perdí por completo los informativos de televisión. Y pensé que había mucha gente como yo”.

Turner quería ampliar drásticamente el alcance de los informativos televisivos, imaginando programas sobre negocios, salud, deportes y otros temas. Admitió que no sabía absolutamente nada del negocio de las noticias, pero contrató a las personas adecuadas que sí lo sabían, como Reese Schonfeld, presidente fundador de CNN.

El 1 de junio de 1980, CNN, el primer canal de noticias 24 horas, salió al aire y ha estado en antena desde entonces.

Turner se expandió rápidamente, añadiendo una segunda cadena de noticias 24 horas, CNN2 (posteriormente renombrada Headline News, luego HLN) en 1982 y CNN International, que transmitía a nivel mundial, en 1985. Posteriormente, añadió canales de cable no informativos, como Turner Network Television (TNT), Turner Classic Movies (TCM) y Cartoon Network.

A mediados de la década de 1980, adquirió el catálogo de MGM con más de 4.000 películas antiguas y generó controversia en la comunidad cinematográfica por colorear muchas películas en blanco y negro, incluyendo “Casablanca”.

De todas sus cadenas, CNN siempre fue su “bebé”, pero sus primeros años estuvieron marcados por problemas técnicos durante sus largos periodos de transmisión en vivo. Algunos críticos la apodaron “Chicken Noodle News”.

Sin embargo, Turner y sus ayudantes sabían que estaban creando algo revolucionario.

“Viví 20 años en mi oficina”, dijo Turner. Su oficina estaba dentro del edificio de transmisión de CNN en Atlanta. “Viví en un sofá de mi oficina los primeros 10 años”.

Los empleados veteranos recuerdan a Turner entrando tranquilamente a la sala de redacción en bata de baño.

“Era uno de nosotros”, recordó el expresidente de CNN, Tom Johnson. “Estaba en bata baja, desayunando en el Hard News Café (la cafetería de la compañía)”.

Cuando estalló la Guerra del Golfo Pérsico en 1990, la importancia de un canal de noticias 24 horas se hizo evidente. Era la primera vez que una guerra se transmitía en vivo, y solo por CNN.

“Lo que Ted logró fue tan importante como la revolución de Internet”, dijo el exdirector ejecutivo de Turner Broadcasting, Terry McGuirk. Turner fue aclamado como un visionario y fue nombrado “Hombre del Año” por la revista TIME en 1991.

En 1996, Turner vendió sus cadenas a Time Warner por casi 7.500 millones de dólares. Permaneció como vicepresidente de Time Warner, dirigiendo las cadenas de televisión por cable de la compañía.

Robert Edward Turner III nació en Cincinnati, Ohio, el 19 de noviembre de 1938. A los 4 años, poco después del nacimiento de su hermana, sus padres enviaron al pequeño Ted a un internado, lo cual no le gustó.

“Quería estar en casa”, dijo.

Turner tuvo una relación difícil con su padre, quien tenía debilidad por el alcohol y lo castigaba con una correa de cuero o una percha de alambre.

“No era peligroso ni nada parecido”, recordó Turner una vez. “Simplemente dolía muchísimo”.

La familia se mudó posteriormente a Savannah, Georgia, y su hermana Mary Jean contrajo una rara forma de lupus a los 12 años. La enfermedad le provocó daño cerebral y fuertes dolores durante años hasta su muerte.

“Estuvo enferma cinco años antes de fallecer. Y me pareció muy injusto, porque no había hecho nada malo”, dijo Turner. “¿Qué había hecho mal? Y no encontraba respuestas. El cristianismo no me las daba. Así que mi fe se tambaleó un poco”.

Turner fue enviado a varias escuelas militares estrictas del sur y su padre esperaba que lo aceptaran en Harvard. Asistió a otra universidad de la Ivy League, la Universidad de Brown, pero su padre le cortó la matrícula porque desaprobaba su especialización, como le dejó claro en una carta que le escribió a su hijo.

“Querido hijo, estoy consternado, incluso horrorizado, de que hayas elegido Estudios Clásicos como especialización”, escribió Turner padre. Soy un hombre práctico, y no entiendo por qué quieres hablar griego. ¿Con quién te comunicarás en griego?

Creo que te estás volviendo un imbécil, y cuanto antes salgas de ese ambiente asqueroso, mejor me vendrá.

Al poco tiempo, se quedó sin dinero y abandonó sus estudios, regresando a Georgia para trabajar en la empresa de vallas publicitarias de su padre en Macon.

Turner tenía solo 24 años cuando su padre se disparó y murió en el baño del piso superior de la casa familiar cerca de Savannah. Era el 5 de marzo de 1963, y Turner padre se encontraba bajo los efectos del alcohol y las pastillas, luchando contra la depresión y preocupado por haberse excedido con una compra de 4 millones de dólares que convirtió su empresa, Turner Outdoor Advertising, en la empresa de vallas publicitarias más grande del sur.

“Iba en contra de todo lo que me enseñó: ‘Sé valiente y persevera’”, dijo Turner.

En la cima de su carrera, Ted Turner, dos veces divorciado y con cinco hijos adultos, comenzó a salir con la actriz Jane Fonda en 1989. Se casarían en 1991 y se convertirían en una de las parejas más legendarias del país.

“Al principio no se llevaban nada bien”, recordó. Amigo y expresidente Jimmy Carter. “De hecho, no se gustaban. Lo oí de ambos. Pasaron meses antes de que decidieran volver a intentarlo. Y evolucionaron en uno de los romances más bonitos que he conocido”.

Ted y Jane permanecieron juntos durante 10 años y, cuando se separaron, se culpó a la ira de él por su conversión al cristianismo, pero la verdad era más matizada. Ella simplemente ya no podía seguir relegándose a un segundo plano ante su personalidad desbordante ni sostener su necesidad de compañía constante mientras viajaban entre sus 28 propiedades. Estaba cerca de cumplir 60 años y ya no le interesaba vivir de una maleta.

“Nunca amaría a nadie como lo amo a él”, dijo. “Pero simplemente no podía seguir moviéndome en su mundo, en la superficie, por el resto de mi vida”. Sabía que llegaría al final de mi vida y me arrepentiría de no haber hecho las cosas que también necesitaba hacer por mí.

Quedó devastado cuando ella lo dejó y, al terminar su matrimonio, el imperio mediático de Turner comenzó a desmoronarse.

Time Warner había acordado ser comprada por el proveedor de internet AOL en el año 2000 con la esperanza de que la fusión ayudara a la tradicional compañía de medios a sobrevivir y prosperar durante el auge de las puntocom.

Pero la burbuja de internet estalló en 2001 y al año siguiente la nueva AOL-Time Warner sufrió una pérdida récord de 99 000 millones de dólares, lo que provocó innumerables recortes de empleos. Pronto se conoció como el mayor fracaso de fusiones y adquisiciones en la historia corporativa.

Turner dimitió como vicepresidente de AOL Time Warner en 2003 y tres años después anunció que no se presentaría a la reelección a su junta directiva.

Perdió el control de Turner Broadcasting, CNN, los Braves de Atlanta y los Hawks, y su fortuna, compuesta principalmente por acciones de la compañía, se desplomó: más de 7 mil millones de dólares en tres años.

“Perdí a Jane. Perdí mi trabajo aquí. Perdí mi fortuna, la mayor parte. Me quedan uno o dos mil millones. Con eso se puede sobrevivir si se economiza”, declaró a Piers Morgan de CNN en mayo de 2012. Dijo que estaba “desconsolado”. Intentó recuperarla, pero era evidente que la relación era insalvable. “Estábamos tan distanciados filosóficamente que no pudimos hacerlo”. A pesar de la ruptura, Fonda y Turner siempre mantuvieron una estrecha amistad, hablando por teléfono con frecuencia y asistiendo a sus respectivos eventos benéficos.

“Que la gente se divorcie no significa que deje de amarse”, dijo. “Puede ser difícil para dos personas vivir juntas, pero nunca podré olvidar las razones que me hicieron enamorarme de él”.

Turner explicó que había “amado a mucha gente”, pero solo había estado “enamorado” dos veces: una de Fonda y otra de alguien que no quiso nombrar. Estar “enamorado” implica permanencia, dijo, algo que no había experimentado en todas sus relaciones.

Turner siempre tuvo una vena filantrópica, pero esta comenzó a cobrar protagonismo en 1997, un año después de vender Turner Broadcasting a Time Warner. Fue entonces cuando prometió mil millones de dólares a las Naciones Unidas. Cumplir esa promesa le llevó más tiempo del previsto (hizo su último pago a la ONU en 2015) debido al varapalo que sufrió su fortuna tras la fusión con AOL en 2001.

Al terminar, seguía siendo multimillonario, pero por los pelos.

Turner no hizo nada pequeño, ni siquiera reinventarse. Fue el segundo mayor terrateniente de Norteamérica, con 800.000 hectáreas repartidas en 28 propiedades, incluyendo 19 ranchos en Nebraska, Colorado, Kansas, Montana, Nuevo México y Dakota del Sur, así como en Argentina. El primero de sus restaurantes Ted’s Montana Grill abrió en 2002, y ahora hay más de 40 en 16 estados. Logró salvar al bisonte del borde de la extinción; poseía la manada privada de bisontes más grande del mundo, con aproximadamente 51.000 cabezas.

Sus cinco hijos —Rhett Turner, Laura Turner Seydel, Jennie Turner Garlington, Teddy Turner y Beau Turner— forman parte de la junta directiva de la Fundación Turner. Otras fundaciones suyas incluyen la Fundación de las Naciones Unidas, la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear, la Fundación Capitán Planeta y el Fondo Turner para las Especies en Peligro de Extinción.

Hace medio siglo, el suicidio de su padre puso en sus manos una empresa de vallas publicitarias de un millón de dólares. A menudo decía que su padre, que tenía 54 años al morir, se quedó sin objetivos por los que esforzarse. Como resultado, Turner era un hombre motivado, que avanzaba sin descanso, sin mirar atrás.

Sin embargo, sin importar el éxito que alcanzara, Turner a menudo seguía intentando demostrar su valía.

Fonda recordó cómo lloró cuando Turner le contó sobre su infancia en su segunda cita. Iban en coche por su rancho de 24.000 hectáreas en Montana, y él pasaba el rato hablando mientras conducía. Las lágrimas le corrían por el rostro.

“Literalmente no podía entender por qué lloraba cuando me contaba historias sobre lo que su padre le hizo”, dijo. Los hijos no pueden culpar a sus padres. ‘Siempre es mi culpa; lo hacen por mi bien. Debo ser incapaz de ser lo suficientemente bueno’.

“Dada su infancia”, dijo Fonda, “debería haberse convertido en un dictador. Debería haberse convertido en una persona desagradable. El milagro es que se haya convertido en lo que es. Un hombre que irá al cielo, y habrá muchos animales allí arriba dándole la bienvenida, animales que han sido rescatados del borde de la extinción gracias a Ted. Ha resultado ser una buena persona. Y dice que no es religioso. Pero él, todo el tiempo que estuve con él, cada discurso —y le gusta dar discursos— siempre termina con ‘Dios te bendiga’. Y entrará al cielo. Es un milagro”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.