La ONU advierte de una crisis “sin precedentes” para los marineros de tripulaciones varadas en el golfo Pérsico por la guerra

Por Adam Pourahmadi y Magdalena Vitores Moreno, CNN

Un organismo de la ONU ha advertido que se está desarrollando una crisis “sin precedentes” para 20.000 marineros varados en el golfo Pérsico, ya que el cierre del estrecho de Ormuz deja a las tripulaciones atrapadas en los barcos sin una salida clara.

A medida que se prolonga el estancamiento en el Golfo, los trabajadores marítimos, muchos de ellos procedentes de países pobres en desarrollo, se encuentran varados en el mar, atrapados entre la presión comercial de los armadores, las amenazas a la seguridad que suponen los drones y las minas marinas, y la limitada protección jurídica.

“Es una situación sin precedentes”, declaró Damien Chevallier, director de la División de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU, en una entrevista con CNN. “Tenemos cerca de 20.000 marineros en el Golfo desde hace casi ocho semanas. Es una crisis humanitaria. Nunca nos habíamos enfrentado a una situación así”.

La advertencia pone de manifiesto la gravedad de la situación a la que se enfrentan las tripulaciones.

Muchas no pueden atracar en ninguno de los dos lados del golfo Pérsico: los puertos iraníes representan riesgos propios de una zona de guerra, mientras que las restricciones de visado y los obstáculos logísticos en los estados árabes que bordean las costas meridionales del golfo dificultan que muchos marineros abandonen sus buques.

La salida marítima —a través del estrecho de Ormuz— permanece prácticamente cerrada.

Desde que comenzó la guerra, Irán ha intentado imponer nuevas normas de navegación en el golfo Pérsico, permitiendo que los buques de los llamados países “amigos” atraviesen el estrecho a cambio del pago de tasas.

En respuesta, la administración Trump ha tomado medidas para imponer un bloqueo naval contra los barcos que entran o salen de los puertos iraníes y ha advertido a las empresas navieras que podrían enfrentarse a sanciones si pagan esos peajes.

Las medidas contrapuestas han creado un punto muerto que ha paralizado prácticamente el tráfico a través de este punto estratégico, con solo un puñado de embarcaciones transitando por la vía fluvial cada día, en comparación con más de cien en condiciones normales.

Cientos de embarcaciones buscan ahora una forma de salir de la zona devastada por la guerra.

“Entre 800 y 1.000 embarcaciones quisieran navegar a través del estrecho de Ormuz para evacuar la zona”, declaró Chevallier.

Un ejemplo de ello es el Aurora, un petrolero sancionado vinculado a la flota clandestina de Irán, utilizada para transportar petróleo desafiando las sanciones estadounidenses.

Los miembros de la tripulación declararon a CNN en una entrevista el mes pasado que habían permanecido varados a bordo durante semanas tras el estallido de la guerra, y solicitaron la repatriación después de que, según afirman, el propietario del barco los presionara para navegar hacia Irán a recoger petróleo a pesar de los crecientes riesgos.

La tripulación del buque, todos ciudadanos indios, describió el empeoramiento de las condiciones a bordo, incluyendo la escasez de alimentos y agua potable.

Manoj Yadav, organizador sindical del Sindicato de Marineros de Primera Línea de la India, afirmó que la situación era crítica.

“La tripulación se enfrenta a la escasez de suministros básicos”, declaró a CNN en aquel momento. “Quieren volver a casa. La situación en este barco no es buena”.

Según la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), un sindicato mundial que representa a los marineros de todo el mundo, el caso del Aurora dista mucho de ser aislado.

“No se trata solo de repatriación, sino de abandono”, declaró Mohamed Arrachedi, coordinador de la red de pabellones de conveniencia de la ITF para el mundo árabe e Irán. “Algunos marineros llevan ocho o incluso once meses sin cobrar”.

Arrachedi describió numerosos informes de intimidación y presión por parte de los armadores.

“Hay muchos casos de intimidación. Algunos armadores se enfurecen”, denunció. “Tengo casos en los que los marineros son amenazados verbalmente”.

La tripulación del Aurora alega que fueron amenazados con la retención de sus salarios y advertidos de “graves consecuencias” si se negaban a navegar hacia Irán para cargar petróleo.

“Dijo que estábamos secuestrando su barco… saboteando su barco”, contó un miembro de la tripulación a CNN, describiendo las acusaciones hechas por el dueño del barco.

CNN se ha puesto en contacto con la gerencia del barco para obtener comentarios, pero no ha recibido respuesta.

La tripulación afirmó haber solicitado reiteradamente el desembarque y la repatriación, un derecho protegido por el derecho marítimo internacional, incluso en situaciones en las que la seguridad se ve comprometida, pero que les fue denegado.

“A pesar de nuestras reiteradas solicitudes, la compañía se ha negado a gestionar nuestro desembarque o repatriación”, escribieron en un informe de incidentes del 13 de marzo dirigido a la autoridad marítima del Reino Unido, Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), revisado por CNN. “Nos encontramos prácticamente varados a bordo en condiciones inseguras”.

Esos temores se han convertido cada vez más en realidad. Según la OMI, al menos 10 marineros han muerto en ataques contra buques desde que comenzó la guerra con Irán.

“Tengo casos de marineros que me dicen que duermen con la ropa puesta, por si acaso son atacados”, señaló Arrechedi. “Las familias están preocupadas y nos preguntan qué está pasando”.

El 13 de marzo, mientras se encontraba anclado frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos, el Aurora fue atacado por drones, según miembros de la tripulación y grabaciones de seguridad revisadas por CNN.

“Estaba completamente oscuro”, narró un miembro de la tripulación. “De repente hubo una explosión. Y luego vimos escombros esparcidos por todas partes”.

El video muestra una explosión que se propaga por la cubierta cerca del puente, rozando a un miembro de la tripulación que estaba de guardia. Las imágenes también muestran daños en uno de los botes salvavidas del buque, lo que podría hacer que este incumpla las normas internacionales de seguridad marítima.

En el informe del incidente presentado a UKMTO, los miembros de la tripulación describieron el ataque como una amenaza inmediata para la vida.

“Un cadete de cubierta escapó por poco de la muerte mientras estaba de guardia en el puente”, afirma el informe.

Según los datos de seguimiento de buques, el barco finalmente cruzó el estrecho de Ormuz rumbo a Omán el 14 de abril, horas antes de la fecha límite fijada por Trump para imponer un bloqueo a los puertos iraníes.

Tras semanas a la deriva en alta mar, a algunos marineros a bordo del Aurora finalmente se les permitió abandonar el buque.

Siete marineros fueron dados de baja y reemplazados por una nueva tripulación pakistaní, según un trabajador que solicitó el anonimato para evitar represalias. Dijo que volaron de Omán a la India entre el 26 y el 27 de abril.

Para los funcionarios marítimos y los grupos sindicales, el caso del Aurora es un ejemplo de una crisis mucho más amplia que se está desarrollando en todo el golfo.

El capitán Isdik Alam, un marinero que trabaja a bordo de otro barco en el golfo Pérsico, describió a CNN el deterioro de las condiciones en otros buques varados en la región.

Explicó que algunos equipos se han visto obligados a reutilizar el agua de los sistemas de aire acondicionado para lavar la ropa e, incluso, en algunos casos, para preparar alimentos.

“No podemos lavar nuestra ropa ni ducharnos”, afirmó. “Están recogiendo agua de los desagües del aire acondicionado solo para lavarse y sobrevivir”.

Alam describió una creciente sensación de abandono entre los marineros atrapados en la crisis.

“A nadie le importan los marineros”, se quejó. “Con alto el fuego o sin él, no es para nosotros”.

Aunque los marineros están entrenados para soportar las duras condiciones del mar, afirmó que la amenaza a la que se enfrentan ahora es fundamentalmente diferente.

“No soy un guerrero. Soy un marinero”, manifestó. “No le tengo miedo al mar… Le tengo miedo a los misiles y a los ataques”.

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Con información de Isobel Yeung, de CNN.