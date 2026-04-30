Michael Bublé dice que sus conciertos “afrodisíacos” conducen a aumentos de nacimientos

Por Jack Guy, CNN

Michael Bublé dijo que sus conciertos “románticos” provocan un boom de población en las ciudades donde actúa.

El cantante canadiense apareció el miércoles en el programa de radio de la BBC “Good Morning Ulster” para hablar de su próxima gira de seis fechas por el Reino Unido e Irlanda, y bromeó con que provocará un aumento en la tasa de natalidad.

“No sé cuál es la población de esos lugares, pero sé que nueve meses después de que haga esos conciertos al aire libre se va a duplicar”, dijo.

“Es tan romántico, especialmente esos conciertos al aire libre: estás bajo las estrellas, escuchando estas canciones, balanceándote allí, y tomándote un par de copas de vino”, dijo Bublé, de 50 años.

“Es un afrodisíaco”, explicó. “Me gusta llamarlos ‘Bublé-bebés’”, dijo el cantante sobre los niños nacidos tras sus shows.

La gira de este año por el Reino Unido e Irlanda comienza en Dublín el 27 de junio y consta de seis fechas en total, con la última el 6 de julio en Scarborough, Inglaterra.

Bublé explicó que desde que tuvo hijos ha “bajado mucho el ritmo” en cuanto a las giras.

“Me encanta ser papá”, dijo. La estrella tiene cuatro hijos —Noah, Elias, Vida y Cielo— con la actriz argentina Luisana Lopilato, de 38 años.

Los niños lo acompañarán en la gira y están “emocionados de ir a ver a papi y de irse de pequeñas vacaciones”, dijo Bublé.

“A ellos les encanta estar allí conmigo, así que va a ser divertido”, añadió.

Bublé también habló de su relación con el público.

“Soy un buen animador”, dijo, y agregó que “le encanta ser un narrador”.

“Gran parte de eso consiste, de verdad, en ir y tocar para 50.000 personas y que esa persona que está al fondo… sienta que tuvo un momento contigo”, añadió Bublé.

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