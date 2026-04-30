Las 5 cosas que debes saber este 30 de abril

Por CNN en Español

El Cangrejo, el hombre en Cuba con quien el Gobierno de Trump habla. Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa de narcotráfico. James Comey se entrega. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Suscríbete aquí para recibir el newsletter cada mañana en tu correo

🎙 Escucha las 5 cosas de CNN

Los solicitantes de visas para Estados Unidos ahora tendrán que afirmar que no temen persecución en sus países de origen, en momentos en que el Gobierno de Trump busca restringir aún más el ingreso al país de posibles solicitantes de asilo.

El Gobierno de Estados Unidos acusó al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, de cargos de narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración para poseer armas. Rocha podría enfrentar una pena que va de 40 años de prisión a la cadena perpetua si es hallado culpable. Rocha rechazó las acusaciones en un mensaje publicado en redes sociales.

El petróleo superó los US$ 126 por barril el jueves, su precio más alto desde 2022, en medio de las preocupaciones de los operadores tras la decisión del presidente Donald Trump de extender el bloqueo a los puertos iraníes. El bloqueo marítimo es el último intento de poner a prueba una teoría, hasta ahora no demostrada, sobre la guerra contra Irán: que el poderío superior de Estados Unidos inevitablemente doblegará a Teherán. Análisis.

Nombrado por su abuelo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro ha actuado durante más de una década un tanto como guardaespaldas y otro tanto como portero del cubano más poderoso con vida, siempre a pocos pasos cuando Raúl Castro aparece en público. En un momento de máxima tensión entre Estados Unidos y Cuba, Rodríguez Castro emerge de la sombra de su abuelo para asumir un papel sorprendente como principal interlocutor con el Gobierno de Donald Trump.

James Comey, exdirector del FBI, se entregó el miércoles a las autoridades en un tribunal federal del Distrito Este de Virginia. Fue arrestado brevemente antes de su primera comparecencia ante el tribunal. La audiencia duró menos de 10 minutos. Según documentos judiciales, Comey está acusado de proferir amenazas contra el presidente Donald Trump y de transmitir amenazas a través del comercio interestatal. Dice que es inocente.

¿Cuál es la ciudad de EE.UU. que queda más al norte?

A. Seattle, Washington

B. Anchorage, Alaska

C. Chicago, Illinois

D. Utqiaġvik, Alaska

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

El Zorro y Django juntos: hay reportes sobre una nueva película con base en el popular cómic

Uno de los cruces o “crossovers” más famosos de los comics será llevado al cine: según un reporte de Variety, Brian Helgeland escribirá el guion de una película basada en la popular historieta del Zorro y Django.

El Atlético de Madrid y el Arsenal empatan la semifinal de la Champions

El Atlético de Madrid igualó 1-1 ante el Arsenal de Inglaterra en el Estadio Metropolitano, por el primer duelo de la segunda semifinal de la UEFA Champions League. Todo se definirá en Londres y ya no existe la ventaja del gol de visitante, por lo que una nueva igualdad llevará la serie a los penales.

Imagen de un alcatraz cubierta de pasto gana el Premio del Público en los Comedy Wildlife Awards

Una foto de un alcatraz con pasto cubriéndole el rostro fue elegida ganadora del Premio del Público en los Nikon Comedy Wildlife Awards. Mira también las imágenes ganadoras en las demás categorías.

3,5 % – 3,75 %

Los funcionarios de la Reserva Federal mantuvieron la tasa de referencia en un rango del 3,5 % al 3,75 %, en la que fue la última reunión de Jerome Powell como presidente antes de que finalice su mandato el 15 de mayo.

“Solo Donald Trump exigiría que me despidieran por hacer una broma sobre su vejez y luego, al día siguiente, salir y hacer una broma sobre su vejez”

—Lo dijo Jimmy Kimmel, aludiendo a la controversia por los comentarios que hizo la semana pasada sobre la primera dama, tras lo que le dijo Trump a su esposa frente al rey Carlos.

Un mexicano y una turca: la historia de amor que comenzó en Italia y terminó en una boda de ensueño

José llegó a Italia para estudiar, sin saber que su vida cambiaría para siempre. Allí conoció a Başak y, desde el primer momento, supieron que había algo especial. A pesar de la distancia que los separó después, decidieron no soltarse y apostar por su amor. Su historia los llevó hasta Turquía, donde celebraron una boda de ensueño en Estambul. Hoy viven en México, construyendo una vida juntos, demostrando que el amor puede empezar en cualquier lugar y cruzar cualquier frontera.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Ubicada entre la tundra ártica y el océano helado, Utqiaġvik, Alaska, es la ciudad más septentrional de Estados Unidos, con unos 4.500 habitantes y accesible únicamente en avión o en barcaza durante el verano.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.