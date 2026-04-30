Kim Jong Un elogia los suicidios de soldados y señala un papel más profundo en la guerra de Rusia

Por Will Ripley, CNN

Durante la inauguración de una imponente escultura de bronce que representa a soldados norcoreanos y rusos en combate, Kim Jong Un elogió a los militares que eligieron la muerte antes que ser capturados mientras luchaban en Ucrania.

Se trata de un reconocimiento inusualmente explícito de una doctrina de combate que durante mucho tiempo se sospechaba en Pyongyang.

Según una transcripción publicada por la agencia estatal KCNA, Kim declaró que quienes “optaron sin vacilar por autoinmolarse” y realizar ataques suicidas demostraron la máxima forma de lealtad, en referencia a soldados que se lanzan sobre granadas o detonan explosivos para evitar ser hechos prisioneros.

Kim hizo estas declaraciones durante la apertura de un nuevo y amplio complejo conmemorativo en las afueras de la capital, donde caminó entre filas de tumbas recién cavadas antes de arrodillarse para depositar tierra en un sitio de entierro abierto.

En el interior, estatuas de bronce y muros de mármol negro grabados con nombres rodean exhibiciones de restos de soldados, objetos personales y equipo militar capturado.

El sitio, que es en parte cementerio y en parte museo, constituye el eje de una campaña más amplia para presentar las muertes de soldados norcoreanos en la guerra de Rusia contra su vecino como actos de heroísmo y sacrificio patriótico.

Durante meses, los medios estatales norcoreanos han ofrecido relatos vívidos y, a menudo, gráficos sobre cómo murieron esos soldados.

Informes previos describen militares que detonaron granadas al verse rodeados, advirtiendo a sus compañeros que se alejaran antes de activar la explosión, o que se quitaron la vida tras resultar heridos para evitar ser capturados. En un caso, se reportó que soldados se abrazaron antes de detonar explosivos.

Durante años, agencias de inteligencia, funcionarios ucranianos y desertores han señalado que se esperaba que los soldados norcoreanos se suicidaran antes de ser capturados. Pyongyang nunca lo había confirmado.

Ahora, la doctrina está siendo respaldada al más alto nivel y de forma pública, en un sitio construido para honrar a los caídos en la guerra.

El memorial ofrece una de las señales más claras hasta ahora de la magnitud de la participación de Corea del Norte en la guerra de Rusia.

Un análisis de NK News encontró que dos muros de mármol negro dentro del complejo enumeran 2.288 nombres de soldados que se cree murieron en combate, junto a 271 tumbas y más de 1.700 compartimentos para restos cremados.

El complejo cuenta con muros ampliables y espacios vacíos para futuros enterramientos, lo que sugiere que no se trata de un capítulo cerrado.

Funcionarios de Corea del Sur y de países occidentales estiman que más de 10.000 soldados norcoreanos han sido desplegados en la región rusa de Kursk, con miles de muertos o heridos, pérdidas que Corea del Norte no había reconocido de forma tan abierta hasta ahora.

Inaugurado en el primer aniversario de la declaración de victoria de Rusia en Kursk, con la presencia de altos funcionarios de Moscú y un mensaje leído del presidente Vladimir Putin, el complejo también exhibe equipo militar capturado, incluidos lo que parecen ser tanques Leopard alemanes, tanques Abrams estadounidenses y otros sistemas de origen OTAN, aunque analistas cuestionan si las fuerzas norcoreanas los obtuvieron directamente.

Un pequeño número de soldados norcoreanos ha sido capturado con vida por fuerzas ucranianas.

Algunos han dicho que no sabían que serían enviados al combate hasta poco antes del despliegue, y al menos uno expresó arrepentimiento, no por haber sido capturado, sino por no haberse quitado la vida.

Su existencia plantea un problema para Pyongyang. Según el derecho internacional, los prisioneros de guerra suelen ser repatriados al final de las hostilidades.

Sin embargo, defensores de derechos humanos advierten que devolverlos a Corea del Norte podría exponerlos a castigos severos.

Funcionarios en Corea del Sur han dicho que aceptarían a cualquier soldado que busque desertar, lo que abre un dilema legal y diplomático que podría perdurar más allá del propio conflicto.

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