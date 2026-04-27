Petro dice que atentados en el suroeste de Colombia buscaban “sabotear las elecciones”

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que los recientes atentados en el suroeste del país podrían estar dirigidos a sabotear las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en medio de crecientes tensiones políticas y de seguridad.

“No me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones, que es lo que quiere la junta del narcotráfico, que la extrema derecha gobierne”, dijo Petro durante un mensaje la noche de este lunes.

El mandatario afirmó que los ataques en el departamento del Cauca que se registraron este fin de semana no responden solo a grupos armados como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sino a una red más amplia que él llama la “junta del narcotráfico” y que, según ha dicho en ocasiones anteriores, estaría integrada por presuntos capos que operan desde Europa y Medio Oriente.

“El jefe de los frentes del Cauca no es Iván Mordisco, que es el segundo en jerarquía, es la junta del narcotráfico”, señaló Petro.

El atentado del sábado en Colombia, considerado el más grave desde la firma del acuerdo de paz con las FARC hace casi una década, dejó al menos 20 muertos, todos civiles, en una región marcada por décadas de violencia armada. Las autoridades

El ataque ocurrió en el departamento del Cauca, en un tramo de la carretera Panamericana conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío. Según las autoridades, un cilindro cargado con explosivos fue lanzado y cayó sobre un autobús, provocando una fuerte explosión que también destruyó al menos otros 15 vehículos y dañó parte de la vía.

En los últimos días se produjeron una serie de ataques explosivos de menor intensidad en la región. El Ejército atribuyo estos hechos a estructuras que integran el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC liderada por alias Iván Mordisco. En el caso específico del ataque en Cajibío, las autoridades señalaron como responsable a la columna Jaime Martínez. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado el atentado.

La ola de ataques en el suroeste del país fue condenada por los líderes políticos del país, cuyas reacciones han dejado ver las divisiones cada vez más marcadas en medio del ambiente electoral

El candidato oficialista Iván Cepeda calificó los hechos como “profundamente preocupantes” y planteó que la violencia podría estar orientada a generar miedo en regiones donde su campaña tiene mayor apoyo. Analistas coinciden en que los ataques podrían influir en el clima electoral, especialmente en zonas rurales afectadas por la presencia de grupos armados.

Desde la oposición, figuras como Paloma Valencia rechazaron esa interpretación y atribuyeron la violencia al fracaso de la política de “paz total” impulsada por el gobierno. Otros candidatos, como Abelardo de la Espriella, señalaron sin aportar pruebas que la situación responde a un plan de desestabilización ligado al propio gobierno.

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