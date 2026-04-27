El petróleo alcanza su nivel más alto en tres semanas tras estancarse las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán

Por Hanna Ziady, CNN

Los precios del petróleo están subiendo este lunes, después de que funcionarios de EE.UU. cancelaran durante el fin de semana un viaje previsto a Pakistán para conversaciones de paz, lo que atenúa las esperanzas de un fin rápido de un conflicto que ha dejado fuera de los mercados globales gran parte de los vastos suministros de petróleo y gas natural de Medio Oriente.

El crudo Brent, referencia mundial, sube 2,5 % hasta casi US$ 108 por barril, su nivel más alto en tres semanas, desde que comenzó el actual alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El WTI, referencia estadounidense, sube 2,2 % hasta US$ 96,4 por barril.

A medida que el conflicto se acerca a la marca de dos meses, Goldman Sachs elevó sus pronósticos del precio del petróleo para el cuarto trimestre de este año a US$ 90 por barril para el Brent, frente a US$ 80 previamente. El banco ve el WTI en US$ 83 por barril, frente a US$ 75 anteriormente.

En una nota del domingo, los analistas del banco advirtieron de riesgos económicos “mayores” debido a “riesgos al alza para los precios del petróleo, precios inusualmente altos de los productos refinados, riesgos de escasez de productos y la escala sin precedentes del shock”.

Irán advirtió el domingo de que el estrecho de Ormuz, normalmente un conducto por el que pasa alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, no volverá a su estado previo a la guerra. Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró que la guerra podría “terminar muy pronto”.

Los inversionistas en acciones parecen estar apostando por ese desenlace, impulsados también por el optimismo en torno a la inteligencia artificial, con una serie de grandes empresas tecnológicas presentando resultados esta semana. El S&P 500 y el Nasdaq cerraron el viernes en máximos históricos, aunque los futuros de EE.UU. están planos esta mañana.

En Asia, la mayoría de los principales índices bursátiles cerraron este lunes con fuertes alzas, aunque el Hang Seng de Hong Kong terminó ligeramente a la baja. Los mercados bursátiles de Europa están modestamente al alza en las operaciones de la mañana.

“La falta de avances en las conversaciones no ha logrado mermar el optimismo de los inversionistas”, dijo Neil Wilson, estratega de inversión en Saxo Bank.

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