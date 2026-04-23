Tras ser deportada de su único hogar, esta beneficiaria de DACA luchó por su regreso a Estados Unidos

Por Cindy Von Quednow, CNN

Habían estado separados durante 40 días, el período más largo que jamás habían estado separados.

Había abrazado a su hija incontables veces, pero tras semanas de separación forzada, su abrazo se sintió como la primera vez. Duró cinco minutos; madre e hija se abrazaron con fuerza, como si temieran separarse de nuevo si aflojaban el agarre.

“Lo lograste, mamá”, le dijo Damaris Bello, de 22 años, a su madre.

María de Jesús Estrada Juárez había logrado lo que parecía y cada vez era más imposible: regresó a Estados Unidos después de haber sido deportada por el Gobierno federal.

Estrada Juárez, quien llegó a Estados Unidos siendo adolescente y estuvo protegida por un programa de la era Obama durante unos 13 años, había sido deportada de Sacramento a México, país donde nació.

Ella se encuentra entre los cientos de miles de inmigrantes que viven en Estados Unidos bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Y es una de las decenas de beneficiarios de DACA que han sido deportados, a pesar de que se supone que están protegidos contra la expulsión.

Entre el 1 de enero y el 11 de noviembre de 2025, 261 beneficiarios de DACA fueron arrestados y 86 fueron deportados, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El DHS no le brindó a CNN las cifras actualizadas cuando se le solicitaron.

Con la ayuda de un abogado, Estrada Juárez demandó al Gobierno federal, y un juez le ordenó a las autoridades que facilitaran su regreso seguro al país que ha considerado su hogar durante casi 30 años.

“Hoy se hizo justicia”, le dijo Estrada Juárez, de 42 años, a CNN en Español tras regresar a Estados Unidos el mes pasado. “Si mi caso puede ayudar a otras personas que luchan por reunirse con sus familias, entonces el dolor habrá valido la pena”.

Estrada Juárez forjó una vida en Estados Unidos tras llegar de Puebla, México, a los 15 años. Llegó, como muchos inmigrantes, en busca de una vida mejor, y para ayudar a su madre y a sus hermanos, según contó. Su estatus DACA le brindó una sensación de seguridad y pertenencia, afirmó.

El programa DACA, que comenzó en 2012, protege a cerca de medio millón de inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños.

Este programa permite a los beneficiarios trabajar y estudiar legalmente en Estados Unidos. Si bien la Corte Suprema impidió que el presidente Donald Trump clausurara por completo el programa en 2020, este sigue enfrentando desafíos legales.

Sin embargo, el punto crítico es que DACA no otorga estatus legal, según el DHS. Aun así, Estrada Juárez quería convertirse en residente y había comenzado el proceso.

Cuando le programaron la entrevista para ajustar su estatus migratorio para el 18 de febrero, se puso nerviosa. Había oído hablar de personas que habían sido detenidas y deportadas en audiencias de inmigración.

Pero gozaba de un estatus de protección, pensó Estrada Juárez, aunque no fuera permanente. Y tenía un historial limpio, sin antecedentes penales.

“Si estoy haciendo lo correcto y estoy siguiendo el camino correcto, ¿por qué tendría miedo?”, recordó haberse preguntado. “¿Por qué tendrías miedo en casa?”.

A medida que se acercaba la fecha de su cita, Estrada Juárez reflexionaba sobre el futuro que la residencia permanente le depararía a ella y a su familia: “un futuro mejor”, pensó. “Un futuro lleno de esperanza”.

“Fue un nombramiento que me cambió la vida”, dijo. “Este es el siguiente paso para seguir adelante”.

El momento con el que había soñado durante años estaba a punto de convertirse en realidad.

“Pero el sueño”, dijo Estrada Juárez, “se hizo añicos”.

Terminó esposada.

“No pude despedirme. No tuve la oportunidad de hablar ante un juez ni de defenderme. Todo sucedió muy rápido”, dijo Estrada Juárez.

Lo primero que pensó fue en su hija, su única hija.

“Soy la cabeza de familia. Ella depende al 100 % de mí”, dijo Estrada Juárez. “Que me arrebataran a mi hija así fue un momento devastador. Me siento muy desesperanzada, muy impotente. Siento que me robaron la vida”.

Al ser separada de su hija, sintió como si le estuvieran succionando el aire de los pulmones. Estar separada durante tanto tiempo fue muy difícil; a veces le costaba respirar, dijo.

“Es difícil describir lo que se siente al perder a tu madre tan repentinamente, sobre todo cuando creías que estaba a salvo”, dijo Bello en una conferencia de prensa tras el regreso de su madre a Estados Unidos. “Era como llorar a alguien que aún está vivo… pero luchamos. Luchamos cada día para traerla a casa”.

Estrada Juárez entró sola a Estados Unidos por primera vez cuando tenía 15 años. Según documentos judiciales, se le emitió una orden de deportación acelerada y fue devuelta a México. Dos semanas después regresó a Estados Unidos y ha vivido allí desde entonces, según los mismos documentos.

Se matriculó en la escuela secundaria y se graduó. Su hija nació en 2003, y Estrada Juárez la crió sola mientras trabajaba. En el verano de 2013, a Estrada Juárez se le otorgó el estatus DACA, según su abogada Stacy Tolchin.

Según su abogada, en 2014 realizó un breve viaje a México con el conocimiento y la autorización del DHS.

Pero cuando Estrada Juárez acudió a aquella fatídica entrevista, los funcionarios encontraron la orden de expulsión original de 1998, según declaró Tolchin.

Según su abogada, ella sabía que había sido deportada cuando tenía 15 años. Sin embargo, según consta en los documentos judiciales, la entrevista fue la primera vez que Estrada Juárez se enteró de la orden formal.

Según alega en su demanda contra el Gobierno federal, no le entregaron una copia de la orden original ni de la nueva de 2026. En cambio, le emitieron un documento que indicaba que tenía prohibido regresar a Estados Unidos porque un juez de inmigración había ordenado su deportación en un proceso de expulsión. Sin embargo, Estrada Juárez afirma que nunca ha estado involucrada en un proceso de deportación ante un juez.

“Aquí se produjeron muchísimos errores”, dijo Tolchin, quien calificó la deportación como “completamente ilegal”, “reveladora” y “realmente decepcionante”.

Tras la presentación de su demanda ante el tribunal de distrito, el juez le ordenó al Gobierno que facilitara el regreso de Estrada Juárez a Estados Unidos, y criticó duramente sus argumentos legales que justificaban su deportación en una resolución mordaz.

“A pesar del interés que el Gobierno pueda tener en ejecutar rápidamente las órdenes de expulsión, ‘nuestro sistema no permite que las agencias actúen ilegalmente, ni siquiera en busca de fines deseables’”, escribió la jueza Dena Coggins en su fallo.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduana acata todas las órdenes judiciales. Este es otro fallo más de una jueza activista nombrada por Biden”, declaró el DHS en un comunicado a CNN.

La jueza le dio al Gobierno siete días para facilitar el regreso de Estrada Juárez a Estados Unidos. Siete días después de la orden, ella cruzó la frontera por el puesto fronterizo de San Ysidro, el cruce fronterizo terrestre más transitado del hemisferio occidental, el 30 de marzo.

Semanas después de su regreso a Estados Unidos, Estrada Juárez se enfrenta al reto de reconstruir su vida tras su deportación.

Durante su estancia en México, Estrada Juárez estuvo con su madre, su hermana, sus hermanos y sus sobrinos, pero echó de menos a su hija cada día que estuvo lejos.

“No se puede disfrutar de la vida cuando la parte más importante de tu vida no está presente”, dijo Estrada Juárez en la conferencia de prensa. “No es que me lo estuviera pasando bien. Estaba muy estresada […] Creo que envejecí mucho”.

Sus días transcurrían entre entrevistas con los medios, reuniones por Zoom con su abogado y conversaciones con su hija.

“Mis días eran muy tristes”, dijo Estrada Juárez. “Hubo algunos momentos en los que intenté disfrutar, pero no pude”.

Su arresto le ha dejado una persistente ansiedad: recientemente, se encontró con un guardia de seguridad en una tienda vestido completamente de verde, un recordatorio inquietante de los uniformes que llevaban los agentes que la esposaron en el juzgado de inmigración.

“Tuve que salir de la tienda porque empecé a sentir mucha ansiedad”, dijo Estrada Juárez. “Fue una experiencia realmente terrible. Y no pensé que volvería a sentirme así jamás, pero sin duda es algo que me va a llevar mucho tiempo superar”.

También canceló un viaje reciente a Los Ángeles para visitar la tumba de su abuela porque su hija no quería que volara allí por temor a que la detuvieran de nuevo.

“No quiero quedarme estancada. Quería pasar página. Quiero seguir adelante. Pero creo que va a llevar mucho tiempo”, dijo Estrada Juárez.

Espera que convertirse en residente legal la ayude a dejar de sentir miedo, como le ocurrió al ser beneficiaria del programa DACA.

Ella reconoce que el programa la ayudó a pasar de trabajar en una gasolinera a convertirse en agente de seguros de automóviles y empresaria.

“Sí que marca la diferencia. Me abrió muchas puertas”, dijo Estrada Juárez.

Según declaró a CNN, sus objetivos han cambiado tras su deportación, al igual que cambiaron tras el nacimiento de su hija, pero sigue planeando un futuro en Estados Unidos.

“Tenemos muchos planes. Espero poder acceder a más oportunidades”, dijo. “Vive el presente, porque no sabes si estarás aquí mañana”.

El estatus DACA de Estrada Juárez vence el 23 de abril. Su solicitud de renovación aún está pendiente.

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Con información de Gonzalo Alvarado y Uriel Blanco, de CNN en Español.