Por qué Trump lee un fragmento de la Biblia, en medio de un momento complicado para su relación con los cristianos de EE.UU.

Por Betsy Klein, CNN

Un día después de publicar —y luego borrar— una imagen en la que se comparaba con Jesucristo, el presidente Donald Trump se sentó en su escritorio en el Despacho Oval y leyó la Biblia directamente a la cámara.

Trump es una de las casi 500 personas que leen las Escrituras esta semana como parte de “Estados Unidos lee la Biblia”, un evento de una semana de duración que sus organizadores describen como una “celebración espiritual” del 250 aniversario del país.

Esta iniciativa está liderada por una organización cristiana sin fines de lucro cuyo objetivo es concienciar al país y a sus líderes sobre la necesidad de las enseñanzas bíblicas.

Los participantes, entre los que se encuentran Trump, su jefa de gabinete Susie Wiles, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio, entre otros, están leyendo pasajes desde el Libro del Génesis hasta el Libro del Apocalipsis.

Algunos lo hacen de forma presencial en el Museo de la Biblia y otros, como Trump, realizan lecturas virtuales.

El presidente grabó la semana pasada su pasaje de dos minutos y medio, 2 Crónicas 7:11-22, y se reproducirá en el museo y en línea a través del servicio de transmisión Pure Flix, de inspiración religiosa, el martes por la noche.

El pasaje que Trump está leyendo es significativo, y ha servido como grito de guerra para la derecha cristiana en Estados Unidos y en todo el mundo durante décadas.

Dice en parte: “Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra”.

Bunni Pounds, exasesora política que ahora organiza la lectura de esta semana como fundadora y presidenta de Christians Engaged, y su equipo habían reservado este pasaje para un funcionario electo. Afirmó que rezó para que Trump estuviera dispuesto a leerlo.

“He estado orando con un pequeño grupo de personas, pidiéndole al Señor que permita que nuestro presidente eleve esta oración, las palabras de Dios que él escucharía”, declaró Pounds en una entrevista con CNN.

Pero esta lectura llega en un momento complicado para la relación del presidente con los cristianos estadounidenses.

La reciente publicación de Trump en redes sociales, generada por IA, en la que aparecía como Jesús curando a un enfermo, provocó una inusual reacción de aliados clave de la derecha cristiana.

El presidente finalmente rectificó, eliminó la publicación y sugirió que pensaba que “era yo como médico y tenía que ver con la Cruz Roja”.

Al mismo tiempo, ha intensificado las tensiones con el papa León XIV, criticando al primer pontífice estadounidense durante días en redes sociales y afirmando enfáticamente que no tiene planes de disculparse, mientras ambos discrepan públicamente sobre la guerra con Irán.

Esa extraordinaria división ha puesto de manifiesto un cambio entre algunos fundamentalistas y evangélicos estadounidenses hacia la adopción de un “Jesús MAGA”, un movimiento invocado por algunos de sus seguidores en los últimos años que presenta a Trump como su “elegido”.

El presidente, un asistente irregular a la iglesia que arremetió contra sus enemigos políticos durante el Desayuno Nacional de Oración de este año y que en su momento fue criticado por llevar una Biblia a una sesión de fotos, ha dedicado gran parte de su segundo mandato a derribar la barrera entre la iglesia y el estado, promoviendo iniciativas religiosas que han propiciado un resurgimiento religioso sistemático dentro de las operaciones, la cultura y las políticas del Gobierno.

Para Pounds, el nombramiento de personas de fe en la Casa Blanca y la administración de Trump demuestra que “su corazón es realmente tierno y abierto hacia el Señor”.

“Es una persona tan auténtica y genuina, tanto si nos gustan las cosas que dice a veces como si no, que no lo habría hecho (participar en la lectura de las escrituras) si no creyera en ello”, indicó.

Ella restó importancia a cualquier conexión entre la lectura y la imagen eliminada de Trump, señalando que su participación estaba programada antes de la publicación, pero opinó que su decisión de eliminarla fue “conmovedora”.

Margaret Susan Thompson, profesora de historia y ciencias políticas en la Escuela Maxwell de la Universidad de Syracuse, declaró a CNN que muchos cristianos evangélicos consideran este versículo como una “justificación para pedirle a Dios que bendiga a su nación”.

Pounds aprovechó sus contactos de su época en la política, colaborando con la directora de la Oficina de Asuntos Religiosos de la Casa Blanca, Jennifer Korn, la asesora principal de la oficina, la evangelista Paula White-Cain, y el director del Consejo de Política Nacional, Vince Haley, para invitar a Trump, junto con varios miembros de su personal y gabinete.

Según ella, ellos “captaron la esencia de lo que estábamos haciendo, quisieron participar y han sido unos socios extraordinarios”.

“Simplemente nos pareció importante que el líder de nuestra nación, si estaba dispuesto a leer la Biblia, la leyera con nosotros”, añadió.

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Con información de John Blake, Rene Marsh, Steve Contorno, Aleena Fayaz, Kaanita Iyer y Piper Hudspeth Blackburn, de CNN.