El carguero iraní incautado por Estados Unidos podría convertirse en “botín de guerra”

Por Brad Lendon y Teele Rebane, CNN

Estados Unidos cumplió el domingo su amenaza de abordar e incautar cualquier embarcación que desafiara su bloqueo de los puertos de Irán, con imágenes difundidas por las fuerzas armadas que muestran a un destructor lanzamisiles disparando contra el M/V Touska, vinculado a Irán, y, una vez que quedó inutilizado, a soldados de la Infantería de Marina descendiendo en rápel desde helicópteros hasta su cubierta.

El incidente se produce después de que la administración Trump dijera que esperaba que las conversaciones de paz con Irán se reanudaran esta semana en Islamabad, Pakistán.

Irán prometió tomar represalias por la incautación del buque mercante y aún no se ha comprometido oficialmente a participar en las conversaciones.

Lo que ocurra ahora con el barco y su tripulación puede depender de lo que estuviera transportando, dijeron expertos a CNN.

Esto es lo que sabemos.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) dijo que el destructor lanzamisiles USS Spruance hizo advertencias repetidamente al Touska durante un período de seis horas, tiempo durante el cual el buque portacontenedores navegaba por el mar Arábigo rumbo a Bandar Abbas, Irán.

Según MarineTraffic.com, el último puerto de escala del Touska fue Port Klang, Malasia, el 12 de abril. Antes de eso, había estado yendo y viniendo entre la ciudad china de Zhuhai y varios puertos iraníes.

El barco es propiedad de Mosakhar Darya Shipping Co., que tiene una dirección en Teherán y está sujeta a sanciones, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

MarineTraffic indica que el Touska ha estado bajo sanciones desde 2018, y que todas sus empresas propietarias, así como sus gestores técnicos y comerciales, han estado sancionados desde 2012.

El USS Spruance es un destructor lanzamisiles de la clase Arleigh Burke, el caballo de batalla de la flota naval.

Su cañón de 12 centímetros está diseñado para usarse contra barcos, aeronaves y objetivos terrestres, según una ficha informativa de la Marina.

Desplegado por primera vez en 1971, el cañón Mark 45 tiene un alcance de 24 kilómetros con munición convencional.

Es un arma totalmente automática y puede disparar de 16 a 20 proyectiles por minuto desde un tambor de 20 rondas, que luego puede ser recargado por la tripulación bajo cubierta para seguir utilizándolo, según la Marina.

El buque lleva una variedad de otras armas, incluidos torpedos, misiles Tomahawk para ataques contra objetivos terrestres, interceptores Standard para defensa contra misiles balísticos y misiles Sea Sparrow para defensa de corto alcance contra misiles y aeronaves.

El Spruance, con un desplazamiento de alrededor de 9.000 toneladas, mide más de 500 pies de eslora y cuenta con una tripulación de 329 personas. Se incorporó a la flota en 2011, opera como parte del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln y tiene su base en San Diego.

CENTCOM dijo que el destructor estadounidense alcanzó al Touska con “varios disparos” de su cañón de 12 centímetros.

Un video proporcionado por la Marina muestra al buque de guerra disparando tres veces contra el Touska después de advertir a su tripulación de que evacuara la sala de máquinas del barco.

“Posteriormente, soldados de la 31.ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina de Estados Unidos abordaron el buque que no acató las órdenes, el cual permanece bajo custodia de Estados Unidos”, dijo un comunicado de CENTCOM.

Un video grabado después del atardecer muestra a soldados de la Infantería de Marina de Estados Unidos del buque de asalto anfibio USS Tripoli descendiendo en rápel desde helicópteros para abordar el barco.

El analista Carl Schuster, excapitán de la Marina de Estados Unidos, dijo a CNN que probablemente harían falta al menos dos impactos del cañón del destructor para inutilizar el motor diésel del Touska. Los tres disparos efectuados por el Spruance en el video proporcionado por CENTCOM parecían haber dado en el blanco, dijo. Schuster dijo que es probable que el buque necesite ser remolcado tras los impactos.

El Touska será llevado a un fondeadero o a un puerto para su inspección o tasación, dijo Schuster.

Una vez hecho eso y determinado su cargamento, eventualmente podría pasar a ser propiedad del Gobierno de Estados Unidos como un “premio”, según expertos.

“Según las leyes de la guerra naval, se puede incautar un buque en estas circunstancias (si) ha intentado romper un bloqueo”, dijo a CNN Jennifer Parker, investigadora no residente del Lowy Institute y exoficial de la Marina Real Australiana.

“Si deciden conservarlo a largo plazo, tendría que pasar por un tribunal de presas, que tendría que establecerse”, dijo.

“Puede tratarse como ‘botín de guerra’”, dijo Schuster, como cualquier combatiente enemigo o material incautado a un adversario en el curso de un conflicto armado.

En cuanto al destino de la tripulación del Touska, eso dependería de sus nacionalidades, dijo Parker.

“Si eran marineros indios o filipinos, sospecho que simplemente sacarían a la tripulación del buque y la repatriarían”.

Si la tripulación es iraní, podrían ser detenidos, o, posiblemente, si había a bordo miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, podrían ser retenidos como prisioneros de guerra, dijo Parker.

Si el Touska transportaba armas o armamento para Irán, es probable que la tripulación fuera detenida, señaló.

CNN se ha puesto en contacto con el Comando Central para solicitar comentarios sobre la nacionalidad de la tripulación y el estado del carguero.

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